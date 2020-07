#Wewithyuvrajsinh હેશટેગ હેઠળ સમર્થકો ટ્વિટ કરી રહ્યાં છે

અમદાવાદ. રાજ્યના બેરોજગાર યુવાનોને રોજગારી આપવાની માગ સાથે શિક્ષિત બેરોજગારના આંદોલનકારીઓ અને મંત્રીઓ વચ્ચે એક બેઠક મળી હતી. જોકે બેઠક બાદ શું થયું કે બેરોજગારો માટે આંદોલન કરી રહેલા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ આ આંદોલન છોડી દીધું હતું. યુવરાજસિંહે આંદોલન છોડ્યા બાદ તેના સમર્થનમાં અનેક યુવા બેરોજગારો જોડાયા છે. આજે સવારથી ટ્વિટર પર તેના સમર્થનમાં ટ્વિટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. #Wewithyuvrajsinh હેશટેગ હેઠળ તેના સમર્થકોએ અત્યારસુધીમાં 1 લાખ 98 હજાર જેટલી ટ્વિટ કરવામાં આવી છે.

સવારથી #Wewithyuvrajsinh હેશટેગ સાથે ટ્વિટનો મારો

યુવરાજસિંહ જાડેજાએ બેરોજગારો માટે ચાલતા આંદોલનમાં જાતિવાદ અને રાજકારણ થતું હોવાના આક્ષેપ સાથે આ આંદોલન છોડ્યું હતું. જેને લઇને યુવા બેરોજગારો યુવરાજસિંહ પુનઃ આ આંદોલન સાથે જોડાય તેમ ઇચ્છી રહ્યાં છે. રાજ્યના શિક્ષિત બેરોજગારો યુવરાજસિંહ સાથે છે તે વાત પૂરવાર કરવા માટે ટ્વિટરમાં સવારે 9 વાગ્યાથી #Wewithyuvrajsinh હેશટેગ હેઠળ ટ્વિટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમજ અન્ય બેરોજગાર યુવાનો પણ ટ્વિટ કરે તેમ યુવરાજસિંહના સમર્થકો અપીલ કરી રહ્યાં છે.

યુવરાજસિંહના સમર્થનમાં કરવામાં આવેલી કેટલીક ટ્વિટ

#Wewithyuvrajsinh

