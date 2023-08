Gujarati News

Local

Gujarat

Ahmedabad

MOU Signed Between British Council And SCOPE In Presence Of Higher And Technical Education Minister Rishikesh Patel

ગુજરાતના વિધાર્થીઓને લાભ મળશે: ઉચ્ચ અને ટેકનીકલ શિક્ષણ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં બ્રિટિશ કાઉન્સિલ અને SCOPE વચ્ચે MOU થયા

અમદાવાદ એક કલાક પેહલા



કૉપી લિંક

ગાંધીનગરમાં ઉચ્ચ અને ટેકનીકલ શિક્ષણ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં બ્રિટીશ કાઉન્સિલ અને SCOPE વચ્ચે MOU કરવામાં આવ્યા છે. સ્કોપ દ્વારા બ્રિટિશ કાઉન્સિલ સાથે એગ્રીમેન્ટ કરીને તેની પરીક્ષાઓ તથા ઓનલાઇન ટ્રેનિંગનો લાભ ગુજરાતના વિધાર્થીઓને તથા આમ જનતાને સુપેરે મળી રહે અને માતૃભાષાની સાથે અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન અને સમજણમાં પણ વધારો થાય તે હેતુથી MOU કરવામાં આવ્યા છે.

બ્રિટિશ કાઉન્સિલના કુશળ ટ્રેનર્સ દ્વારા 4 વેબીનાર

આ પરીક્ષાના મોડયુલ્સમાં વ્યાકરણ અને શબ્દભંડોળ સાથે Stering, Spooking, Reading અને Writing જેવા કૌશલ્યો પર ભાર મૂકવામાં આવશે. ઓનલાઈન મોડ્યુલ્સ દ્વારા તેનો અભ્યાસ કરી સરળતાથી તેની પરીક્ષા આપી શકાશે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું પ્રમાણપત્ર વિધાર્થીઓ તથા ગુજરાતનાં નાગરિકો મેળવી શકશે. આ ઉપરાંત લાભાર્થી માટે તેઓને અનુકૂળ સમય અનુસાર દર મહિને 25 મિનિટના 4 વેબીનારની સવલત બ્રિટિશ કાઉન્સીલના કુશળ ટ્રેનર્સ દ્વારા આપવામાં આવશે.

પરીક્ષા વિશ્વભરની 250થી વધુ યુનિવર્સિટીઓમાં માન્ય

વર્ષમાં દુનિયાભરના 20 લાખથી વધુ લોકો તેનો લાભ લે છે. આ પરીક્ષા 150થી વધુ દેશોમાં અને વિશ્વભરની 250થી વધુ યુનિવર્સિટીઓમાં માન્ય છે. ઇંગ્લિશ સ્કોરની પરીક્ષા વિશ્વભરના શૈક્ષણિક નિષ્ણાતો જેવા કે ‘સેન્ટર ઑફ રિસર્ચ ફોર ઇગ્લિશ લર્નિંગ’ અને યુનિવર્સિટી ઓફ બેડફોર્ડશાયર ખાતે ભાષાનું મૂલ્યાંકન કરીને તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. જેનું પરિણામ કોમન યુરોપીયન ફ્રેમવર્ક (CEFR) પર આધારિત છે.

ઇલેશ સ્કોર પરીક્ષા રોજગાર માટે મદદરૂપ બનશે

ઇંગ્લિશ સ્કોરની પરીક્ષા વિદ્યાર્થીઓને જોબ પ્લેસમેન્ટ અને જોબ પ્રોગ્રેસમાં લાભ થવા પાત્ર છે. સ્નાતક વિધાર્થીઓને ઇલેશ સ્કોર પરીક્ષા આપીને તેમનું અંગ્રેજી ભાષા પરનું પ્રભુત્વ જાણી શકશે અને તેમના રોજગાર માટે મદદરૂપ બનશે. અત્રે નોંધનીય બાબાત એ છે કે, વર્ષ 2007માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ વિધાર્થીઓમાં અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન વધે તે ઉમદા હેતુથી Society for Creation of Opportunities through Proficiency in English- SCOPEની સ્થાપના કરાઇ હતી.