In Three Identical Cases In Ahmedabad, The Consumer Court Ordered The Complainant To Pay The Amount With Interest Within 30 Days

દાવાની રકમ વ્યાજ સાથે ચૂકવવા આદેશ: અમદાવાદમાં એક સરખાં ત્રણ કેસોમાં ગ્રાહક કોર્ટે ફરિયાદીને વ્યાજ સાથે રકમ 30 દિવસમાં ચૂકવવા હુક્મ કર્યો

24 કલાક હોસ્પિટલાઇઝેશનની જરૂર નથી: ગ્રાહક કોર્ટનું નિરીક્ષણ

અમદાવાદ શહેર ( મુખ્ય ) ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશનના પ્રમુખ કે.બી. ગુજરાતી તથા સભ્ય વાય. ટી. મહેતાએ ફરિયાદી અરજી અને દાદ અંશતઃ મંજૂર કરી ત્રણેય કેસમાં દાવાની રકમ વ્યાજ સાથે ચૂકવવાનો હુક્મ કર્યો છે. ત્રણ કેસોમાં અનુક્રમે 32,919,29,824 તથા 13,952 રૂપિયા વાર્ષિક 8 ટકાના વ્યાજ સાથે એક મહિનામાં ચૂકવી આપવા હુક્મ કર્યો છે. જો એક મહિનામાં રકમ ન ચૂકવવામાં આવે તો વધુ 1 ટકાનું વ્યાજ ચૂકવવા આદેશ આપ્યો છે. આ સાથે ખર્ચના કેસ દીઠ રૂપિયા 3 હજાર અલગથી ચૂકવવાનો હુક્મ કર્યો છે.

મેડિકલ પ્રોફેશનમાં અનેક એક્ષપર્ટનો ઓપિનિયન

ગ્રાહક કમિશને ચુકાદામાં નિરીક્ષણ કર્યું છે કે, મેડિકલ ટેકનોલોજી એડવાન્સ હોવાથી Modern Methodsની ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસીજર ઝડપી અને અસરકારક બની છે. ઇરડાએ મેડિકલ પ્રોફેશનમાં અનેક એક્ષપર્ટનો ઓપિનિયન લીધો છે. યોગ્ય પ્રોસેસ કર્યા બાદ ઇરડાએ નવી ગાઇડ લાઇન બહાર પાડી છે અને ચોક્કસ નિયમો ફેમ કરી ડે કેર ટ્રિટમેન્ટના લીસ્ટમાં સમાવેશ કર્યો છે. આથી 24 કલાક હોસ્પિટલાઇઝેશનની જરૂર નથી. Immunotherpy Darzalex injections which have been included in the day care list by IRDA. આથી દાવો નકારવાનું જસ્ટીફીકેશન નથી. વીમા કંપનીએ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટને ચેલેન્જ કરતાં પુરાવાઓ રજૂ કર્યા નથી.

તમામ મેડિકલ પેપર્સ અને બિલો સબમીટ કર્યા

અમદાવાદ શહેરના પ્રિતમનગર, પાલડી વિસ્તારના સિનિયર સિટિઝન કેન્સર પીડીત દર્દી અજય નગીનદાસ દોશીએ યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા ઇન્સ્યુરન્સ કંપનીની મેડિકલેઇમ પોલીસી વર્ષોથી ધરાવે છે અને સમ ઇન્સ્યોર્ડ રૂપિયા 5 લાખનો હતો. તેઓને બ્લડ કેન્સરના એક પ્રકાર Multiple Myeloma (મલ્ટીપલ માયલોમાં) હોવાથી હોસ્પિટલના સક્ષમ અને નિષ્ણાંત ડોકટર પાસેથી મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ હેતુ અલગ અલગ નક્કી કરેલ 5 દિવસોએ Darzlex ઇન્જેકશન મેળવ્યા હતા. ઇન્જેકશનના અલગ અલગ મેડિકલ ખર્ચાઓ પરત મેળવવા કલેઇમ ફોર્મ ભરી તમામ મેડિકલ પેપર્સ અને બિલો સબમીટ કરેલ.

સમિતિના પ્રમુખની દલીલો ગ્રાહક કમિશને ગ્રાહ્ય રાખી

​​​​​​​​​​​​​​જે બાદ વીમા કંપનીએ કલેઇમ પ્રોસેસ કરીને પોલીસીધારક દર્દી 24 કલાક હોસ્પિટલની આવશ્યકતા નહીં હોવા છતાં વીમા કંપનીએ ઉપજાવી કાઢેલા કારણોસર દાવો નકારતાં ગ્રાહક સુરક્ષા અને પગલાં સમિતિના પ્રમુખ મુકેશ પરીખ મારફતે વીમા કંપની વિરુધ્ધ અલગ અલગ ત્રણ ફરિયાદો દાખલ કરી દાદ માંગી હતી. વીમા કંપનીનો દાવો નકારવાનો જવાબ, બચાવ, કારણ અને નિર્ણય કાયદેસર ટકવાપાત્ર નહીં હોવાની ગ્રાહક સુરક્ષા અને પગલાં સમિતિના પ્રમુખ મુકેશ પરીખની દલીલો ગ્રાહક કમિશને ગ્રાહ્ય રાખી હતી.