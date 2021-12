Gujarati News

Local

Gujarat

Ahmedabad

Created A Fake ID On Instagram With A Photo Of A Young Woman From Ahmedabad And Wrote Dm For Fun

સાઇબર ક્રાઇમ: અમદાવાદની યુવતીના ફોટો સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફેક આઈડી બનાવી Dm for Fun લખ્યું

અમદાવાદ 5 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

પ્રતિકાત્મક તસવીર

કોલેજિયન યુવતીએ આ મામલે સાઇબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી

અમદાવાદના નવા નરોડા વિસ્તારમાં રહેતી કોલેજીયન યુવતીના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટમાંથી ફોટો મેળવી અને તેના જ નામનું ફેક આઈડી બનાવી અને dm for fun boys ahemdabad based model Love you all એવું લખાણ લખ્યું હતું. આ બાબતે યુવતીને જાણ થતાં તેણીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રિપોર્ટ કરીને એકાઉન્ટ બંધ કરાવી દીધું હતું. બાદમાં તેના માતા-પિતાને જાણ કરતાં તેઓ આ મામલે સાઇબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેને પગલે પોલીસે અજાણી વ્યક્તિ સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.

નવા નરોડા વિસ્તારમાં રહેતી યુવતી કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એકાઉન્ટ ધરાવે છે. ચાર વર્ષથી પોતે આ ઇન્સ્ટાગ્રામનો ઉપયોગ કરે છે. બે નવેમ્બર 2021ના રોજ યુવતીના ઇન્સ્ટાગ્રામમાં crea.tive5862 નામના આઈડી પરથી ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ આવી હતી, જેને યુવતીએ સ્વીકારી હતી. ત્યાર બાદ આ આઈડી પરથી અલગ અલગ ગંદા અને બિભત્સ પ્રકારના મેસેજ આવવા લાગતા તેને બ્લોક કરી દીધું હતું. ત્રણ ચાર દિવસ બાદ યુવતીને તેના ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તેના જ નામનું અને તેના જ પ્રોફાઈલ પિક્ચર વાળા આઈડી પરથી ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ આવી હતી. જેને તેણે એક્સેપ્ટ કરી ન હતી. આ આઈડીની નીચે dm for fun boys ahemdabad based model Love you all એવું લખાણ લખ્યું હતું. યુવતીને આ બાબતે જાણ થતાં તેણીએ એકાઉન્ટ બંધ કરાવી દીધું હતું બાદમાં તેના માતા-પિતાને જાણ કરતાં તેઓ આ મામલે સાઇબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.