અમદાવાદ એરપોર્ટ પર લાલિયાવાડીઃ વિદેશથી આવતા પ્રવાસીઓનું થર્મલ સ્કેન તો શું તાપમાન પણ ચેક થતું નથી

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 21, 2020, 05:08 PM IST

અમદાવાદઃ કોરોના વાઈરસના કેસ ગુજરાત સહિત દેશભરમાં વધી રહ્યા છે ત્યારે અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર વિદેશથી આવતા પેસેન્જરના ચેકિંગમાં સરિયામ ચાલતી લોલમલોલ બહાર આવી છે. આજે સવારે જ 3 વાગ્યે કેનેડાના ટોરોન્ટોથી આવેલા એક ગુજરાતી યુવાને ટ્વીટ કરીને એરપોર્ટ પર કોરોના સંબંધિત ચેકિંગમાં લાલિયાવાડીને છતી કરી છે. આ યુવાને ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે, એરપોર્ટ પર તેનું કોઈ થર્મલ ચેકિંગ કરાયું નહોતું અને ફક્ત એક ફોર્મ ભરીને તેને જવા દીધો અને જાતે જ 14 દિવસ ક્વોરેન્ટાઈનમાં રહેવા કહ્યું. બસ, આટલું જ! એરપોર્ટ પર આનાથી વધુ કશું થતું નથી. ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેત્રી નેત્રી ત્રિવેદીએ પણ રિટ્વીટ કરીને પોતાની સાથે પણ આવો જ અનુભવ થયો હોવાનું જણાવી અમદાવાદ એરપોર્ટ પરની ચેકિંગ વ્યવસ્થાના લીરેલીરા ઉડાડ્યા હતા.

Landed at international airport today and saw the same shit!

Not even a simple temperature scan!!