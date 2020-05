દિવ્ય ભાસ્કર May 05, 2020, 10:04 PM IST

અમદાવાદ. AMCના વધુ બે કર્મચારી કોરોનાની ઝપેટમાં આવ્યા છે. અમદાવાદ દક્ષિણ ઝોનના ડેપ્યૂટી કમિશનરનો કોરોનાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. શરદી થઈ હોવાથી તેમણે રિપોર્ટ કરાવ્યો હતો. આ ઉપરાંત તેમના ડ્રાઇવરનો પણ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. આ ઉપરાંત અસારવા વોર્ડના મહિલા કોર્પોરેટરનો રિપોર્ટ પણ પોઝિટિવ આવ્યો છે. હાલ બંને અધિકારીને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને તેમના સંપર્કમાં આવેલા તમામ લોકોને ક્વોરન્ટીન કરવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય આજે ગાંધીનગરમાં વધુ બે નવા કેસ નોંધાતા કુલ પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 36 થઈ છે.

આજે નવા 349 કેસ નોંધાયા

શહેરમાં આજે 349 નવા કેસ નોંધાયા છે. ત્યારે અત્યાર સુધી કુલ 4425 પોઝિટિવ કેસ થયા છે. આ ઉપરાંત આજે 39 દર્દીઓના મોત થયા છે. આમ કુલ મૃત્યુઆંક 273 થયો છે. ઉલ્લેખનીય છે અત્યાર સુધીમાં એક દિવસના આજે સૌથી વધુ કેસ અને સૌથી વધુ મોત નોંધાયા છે. કોરોના પોઝિટિવ વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવતા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય નેહરાએ બે અઠવાડિયા માટે હોમ કવોરેન્ટીન થવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જેને પગલે સિનિયર અધિકારીઓ એવા મુકેશ કુમાર, પંકજ કુમાર અને રાજીવ ગુપ્તાને અમદાવાદની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

I came into contact with two persons during my field visits who tested positive subsequently



As per existing guidelines, I have been advised self isolation at home for 14 days.



Looking forward to rejoining the #FightAgainstCOVID19 very soon