C2D Admission Process Can Be Given Only On Vacant Seats Provided Up To Three Days Prior To The Commencement Of Counseling

રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય: C2D પ્રવેશ પ્રક્રિયાના કાઉન્સિલિંગ શરૂ થયાના ત્રણ દિવસ પહેલા સુધીમાં આપેલી ખાલી બેઠકો પર જ પ્રવેશ આપી શકાશે

અમદાવાદ 30 મિનિટ પહેલા



AICTE દ્વારા ITI/TEBના પ્રમાણપત્ર ધારકોને ડિપ્લોમાં અભ્યાસક્રમના બીજા વર્ષમાં સીધો પ્રવેશ આપવાની જોગવાઈ છે. આ બેઠકોમાં જે તે વિદ્યાશાખાની પ્રવેશ ક્ષમતાના 10% તેમજ અગાઉના વર્ષમાં ખાલી રહેલ બેઠકો અને વર્ષ દરમિયાન ખાલી પડતી (અભ્યાસ છોડી જતા વિદ્યાર્થીઓ)ની બેઠકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. જે-તે વર્ષમાં કેન્સલ થતી બેઠકોની માહિતી યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રવેશ સમિતિને આપવામાં આવે છે ત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ પ્રવેશ પ્રક્રિયા સંદર્ભે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે.

AICTE દ્વારા C To D અને D To D​​​​​​ પ્રવેશ આપવામાં આવે છે

હવેથી આ કેન્સલ થયેલ બેઠકોની માહિતી પ્રવેશ સમિતિને બીજા વર્ષની પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરુ થયાના પ્રથમ કાઉન્સિલિંગના ત્રણ દિવસ અગાઉ આપેલ હશે તેનો જ સમાવેશ C2D ની પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં કરવામાં આવશે. અત્રે નોંધનીય છે કે, AICTE દ્વારા C To D એટલે કે સર્ટિફિકેટ ટુ ડિપ્લોમા અને D To D એટલે કે ડિપ્લોમાથી ડીગ્રીમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે.