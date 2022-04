Gujarati News

Boris Johnson Was Shocked To Learn Of The British Tax On Salt, Saying, 'Quite Astonishing'

ગાંધી આશ્રમમાં બ્રિટિશ PMની 45 મિનિટ: બ્રિટિશ હકૂમતે મીઠા પર નાખેલા ટેક્સનું જાણીને બોરિસ જોનસન અચંબામાં પડી ગયા, બોલી ઊઠ્યા, 'Quite Astonishing'

આશ્રમમાં જ બ્રિટિશ હાઇકમિશનરને પણ જોનસને પૂછ્યું, "Did we really imposed tax on salt?"

સાથે રહેલા હાઇકમિશનરે પણ હકારમાં માથું હલાવતાં કહ્યું, "Yes Sir, we did"

બ્રિટનના વડાપ્રધાન બોરિસ જોનસન આજે એક દિવસની ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે. સવારે 9.53ની આસપાસ તેઓ ગાંધી આશ્રમ ખાતે પહોંચ્યા હતા. ગાંધી આશ્રમમાં આશરે તેઓ 45 મિનિટ સુધી સમય ગાળ્યો હતો. બ્રિટિશ PM બોરિસ જોનસને ગાંધીજી અને આશ્રમ વિશે ખૂબ જ રસપૂર્વક તમામ માહિતી મેળવી હતી. ખાસ કરીને ગાંધી આશ્રમની મુલાકાતમાં તેઓ મીઠાના સત્યાગ્રહ વિશે જાણીને અચંબામાં પડી ગયા હતા. મીઠા પર બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા જે ટેક્સ લગાવવામાં આવ્યો હતો ​​​​​એની સામે ગાંધીજીએ આંદોલન કર્યું હતું. આ વિશે જાણીને તેઓ પણ ચોંકી ગયા હતા.

મીઠાના ટેક્સ વિશે સાંભળી જોનસન ચોંકી ઊઠ્યા

કાર્તિકેય સારાભાઈની ઉપસ્થિતિમાં બ્રિટિશ વડાપ્રધાન બોરિસ જોનસને અને તેમની સાથે આવેલા બ્રિટિશ હાઇકમિશનર વચ્ચેનો સંવાદ થયો હતો. બ્રિટિશ હાઈકમિશનરને જોનસને પૂછ્યું, "Did we really imposed tax on salt?" જવાબમાં બ્રિટિશ હાઈકમિશનરે કહ્યું હતું, "Yes Sir, we did." આ સાંભળીને જોનસને જવાબ આપ્યો, "Quite Astonishing." આ ઉપરાંત તેમણે ગાંધીજી વિશે ઘણી બધી માહિતી મેળવી હતી.

ગાંધીજીની પ્રતિમાને સૂતરની આંટી પહેરાવતા બોરિસ જોનસન.

45 મિનિટ સુધી આશ્રમમાં રહ્યા બ્રિટિશ PM

બ્રિટનના વડાપ્રધાન બોરિસ જોનસન સવારે 9.53 વાગ્યા આસપાસ ગાંધી આશ્રમમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ હાજર હતા. સૌથી પહેલા તેમણે ગાંધીજીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પી અને સૂતરની આંટી પહેરાવી હતી. ત્યાર બાદ તેઓ હૃદયકુંજ ખાતે આવ્યા હતા. આખું નિવાસસ્થાન તેમણે નિહાળ્યું હતું. ગાંધીજી જે જગ્યાએ બેસીને તમામ નિર્ણયો લેતા હતા એ મીટિંગ સ્થળ પણ તેમણે જોયું હતું. બાદમાં તેઓ ચરખા પાસે આવ્યા હતા. ચરખો ચલાવી તેમણે માહિતી મેળવી હતી કે કઈ રીતે રૂમાંથી દોરો બને છે. ત્યાર બાદ આ જ દોરામાંથી હાથવણાટનું કપડું બને છે. ગાંધી બાપુએ ચરખાની જે શરૂઆત કરી હતી એની તેમણે માહિતી મેળવી હતી.

ચરખો ચલાવી રૂમાંથી દોરો બનાવ્યો

આ ઉપરાંત બ્રિટિશ PMએ ચરખો ચલાવી રસપૂર્વક રૂમાંથી દોરો બનાવ્યો હતો. રૂમાંથી તેમણે દોરો બનાવ્યા બાદ જાણ્યું હતું કે તેમણે જે સૂતરની આંટી પહેરી છે એ આ જ દોરામાંથી બની છે, જે જોઈ તેઓ ખુશ થઈ ગયા હતા. વડાપ્રધાન બોરિસ જોનસને ગાંધી આશ્રમમાં આવીને ગાંધીજી વિશે જાણવાની ખૂબ જ આતુરતા હતી. તેઓ પોતે એક પર્સનલ વિઝિટ કરી તમામ જાણકારી મેળવવા માગતા હતા. તેમને ગાંધીજી અને આશ્રમ વિશેની દરેક વસ્તુમાં રસ પડયો હતો.

ગાંધીજી અને આશ્રમ વિશે માહિતી મેળવી

ગાંધીજી શા માટે અમદાવાદ આવ્યા હતા? કેવી રીતે ગાંધી આશ્રમની સ્થાપના થઇ અને ગાંધી આશ્રમના નિયમો શું હતા? એ દરેક વસ્તુને જાણવામાં તેમને રસ હતો. જ્યારે હરિજન મિત્રોને લાવ્યા અને તેનો વિરોધ થયો હતો તથા તેનો વિરોધ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો? એનું ગાંધી બાપુ નિરાકરણ કઈ રીતે લાવ્યા એની તમામ માહિતી બોરિસ જોનસને મેળવી હતી.

બ્રિટિશ પીએમએ વિઝિટર બુકમાં લખેલો મેસેજ.

વિઝિ​​​​​​ટર બુકમાં કરી ગાંધીજીની પ્રશંસા

આશ્રમની મુલાકાત લીધા બાદ તેમણે વિઝિટર બુકમાં લખ્યું હતું કે આ અસાધારણ માણસના આશ્રમમાં આવવું અને વિશ્વને વધુ સારી રીતે બદલવા માટે તેમણે સત્ય અને અહિંસાના આવા સરળ સિદ્ધાંતોને કેવી રીતે એકત્ર કર્યા એ સમજવું એ એક મોટો લહાવો છે.