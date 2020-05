દિવ્ય ભાસ્કર May 10, 2020, 01:42 PM IST

અમદાવાદ. રાજ્યમાં કોરોના વાઇરસના હોટ સ્પોટ બનેલા અમદાવાદમાં ફક્ત જે લોકો પોઝિટિવ દર્દીના સંપર્કમાં આવ્યા હોય અને 7 દિવસ હોમ ક્વોરન્ટીન થયા પછી જો લક્ષણ જોવા મળે તેનો જ ટેસ્ટ કરવાની જાહેરાત મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય નેહરાએ કરી હતી. જો કે નાગરિકોને કોરોના ટેસ્ટ અંગે સલાહ આપનાર ખુદ વિજય નહેરાએ હોમ ક્વોરન્ટીનના 7 દિવસ પુરા થતાં પહેલા ટેસ્ટ કરાવી લીધો છે. 5 મેના રોજ વિજય નેહરા પોતે પોઝિટિવ દર્દીના સંપર્કમાં આવ્યા હોવાનું કહી 14 દિવસમાં હોમ ક્વોરન્ટીનમાં ગયા હોવાની ટ્વીટર દ્વારા જાહેરાત કરી દીધી હતી. ક્વોરન્ટીન થયાના 96 કલાકમાં જ એટલે કે ચોથા દિવસે ટ્વીટ કરી માહિતી આપી હતી કે મારો કોરોના ટેસ્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે. હવે સવાલ એ છે કે હજી મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય નહેરાને ક્વોરન્ટાઈન થયાને 7 દિવસ પણ નથી થયાને અમદાવાદીઓને ટેસ્ટ માટે લક્ષણ હોય તો જ ટેસ્ટ કરાવવા કહ્યું હતું અને પોતે જ કેમ ટેસ્ટ કરાવી લીધો?

I have tested NEGATIVE for COVID-19



Will rejoin the #FightAgainstCOVID19 ASAP



Thank you everyone for your wishes and prayers🙏🙏#AmdavadFightsCorona