Government Claims Adequate Supply Of Remedivir Injections Used To Treat Corona

રાહત: કોરોનાની સારવારમાં વપરાતા 'રામબાણ' રેમડેસીવિર ઇન્જેક્શનનો પુરતો જથ્થો રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ હોવાનો સરકારનો દાવો

અમદાવાદ એક કલાક પહેલા



રેમડેસીવિર ઇન્જેક્શનની ફાઈલ તસવીર

સરકારે 32 હજારથી વધુ રેમડેસીવિર ઇન્જેક્શનો પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલો તથા દવા બજારમાં ઉપલબ્ધ કરાવ્યા

ઝાયડસ કેડિલા દ્વારા 30,000 ઇન્‍જેક્શનોનું દૈનિક ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.

રાજ્યમાં મેડિકલ ઓક્સિજન તથા ફેવીપીરાવીર દવાનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ

કોરોનાના ગંભીર લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓની સારવાર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એવા રેમડેસીવિર ઇન્જેક્શનનો રાજ્ય સરકાર દ્વારા જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે. ઉપરાંત મેડીકલ ઓક્સિજન તથા ફેવીપીરાવીર ટેબલેટનો પૂરતો જથ્થો રાજ્યમાં હોવાની માહિતી ફુડ એન્ડ ડ્રગ કમિશ્નર ડૉ. એચ.જી.કોશીયાએ આપી હતી. તેમણે જનતાને દવાની અછત અંગે ગભરાટ કે દહેશત ન રાખવાની અપીલ પણ કરી હતી.

રાજ્યમાં 32 હજારથી વધુ રેમડેસીવિર ઇન્જેક્શનનું વિતરણ

ફ્રુડ એન્ડ ડ્રગ કમિશ્નર ડૉ. એચ.જી.કોશીયાએ જણાવ્યું છે કે, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના અગ્રસચિવ ડૉ. જયંતિ રવી અને ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની સીધી દેખરેખ અને પ્રયાસો થકી રેમડેસીવિર ઇન્જેક્શનનો પુરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલો છે. આજરોજ ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓના દવા બજાર અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં 13,860 ઇન્જેક્શન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલા છે.

અમદાવાદમાં 5478 ઇન્જેક્શન ઉપલબ્ધ કરાવાયા

જે પૈકી અમદાવાદમાં 5478 ઇન્જેક્શન, વડોદરામાં 2290 ઇન્જેક્શન, સુરતમાં 1852 ઇન્જેક્શન, રાજકોટમાં 216 ઇન્જેક્શન, મહેસાણામાં 414 ઇન્જેક્શનનું વિતરણ કરવામાં આવેલું છે. આ ઉપરાંત કંપનીના ડેપોમાં હાલમાં ઉપલબ્ધ આશરે 19,105 ઇન્જેક્શનનો જથ્થો જિલ્લાઓમાં વિતરણ થવામાં આવશે, આમ કુલ 32,965 ઇન્જેક્શનનો જથ્થો રાજ્યના જુદા-જુદા જિલ્લાઓમાં વિતરણ થવામાં આવનાર છે.

ઝાયડસ કેડિલાની ફાઈલ તસવીર

ઝાયડસ કેડિલામાં દૈનિક 30 હજાર ઇન્જેક્શનોનું ઉત્પાદન

રેમડેસીવિર ઇન્‍જેક્શનના ઉત્પાદકો જેમ કે, Hetero Drugs Ltd., Cipla Ltd., Mylan Laboratories Ltd., Cadila Healthcare Ltd., Dr. Reddy's Lab. Ltd., Jubilant Lifescience Ltd. પૈકી ગુજરાત રાજ્યના ઉત્પાદક Zydus Cadila દ્વારા 30,000 ઇન્‍જેક્શનોનું દૈનિક ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. કોરોનાની સારવાર માટે પ્રત્યેક દર્દી દીઠ 6 ઇન્‍જેક્શનની જરૂર પડતી હોઇ દરરોજના 5000 દર્દીઓની સારવાર કરી શકાય તેટલા ઇન્જેક્શનનું ઉત્પાદન ઝાયડસ કેડિલા દ્વારા કરવામાં આવે છે.

મેડિકલ ઓક્સિજન તથા ફેવીપીરાવીર દવા પૂરતા પ્રમાણમાં

વધુમાં ફુડ એન્ડ ડ્રગ કમિશ્નર ડૉ. એચ.જી.કોશીયાએ જાહેર જનતાને મીડિયાના માધ્યમથી અપીલ કરેલી છે કે ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાની સારવાર માટે વપરાશમાં લેવામાં આવતા મેડિકલ ઓક્સિજન, રેમડેસીવીર ઇન્‍જેક્શન, ફેવીપીરાવીર ટેબલેટ વગેરે પુરતા પ્રમાણમાં જથ્થો સરકારી તેમજ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો તથા દવા બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. એટલે રાજ્યના નાગરિકોએ આ દવાની અછત અંગે ગભરાટ કે દહેશત રાખવાની સહેજ પણ જરૂર નથી.