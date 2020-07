દિવ્ય ભાસ્કર Jul 01, 2020, 01:52 PM IST

અમદાવાદ. આજે એડિશનલ DG હસમુખ પટેલે એક બાદ એક ત્રણ ટ્વિટ કર્યા છે. ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષામાં કરેલા ટ્વિટમાં તેમણે કસ્ટોડિયલ વાયોલન્સની તપાસ કરવાની માગ કરી છે. સાથે જ તેમાં કસૂરવાર જણાય તેઓ વિરૂધ્ધ ઝડપથી કાનૂની પગલા લેવાની સાથે પોલીસ દળને યોગ્ય મેસેજ જશે અને ભવિષ્યમાં ગુના અટકશે. તેમજ લોકોમાં પોલીસ પ્રત્યે વિશ્વાસ વધશે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે.

If the allegations against police officers about custodial violence are investigated quickly and impartiality and action taken against responsible, will send a right kind of message to the police force and instil confidence in people. This is one a main job of police leadership