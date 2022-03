Gujarati News

Local

Gujarat

Ahmedabad

A Student From Surat Said, 'I Paid Rs 9 Lakh In A Canadian College, Now Refuses To Give A Refund After Three Years; My Future Is In Destroyed, Family Is In Depression '

‘સરકાર, મને ન્યાય અપાવો...’: સુરતના વિદ્યાર્થીએ કહ્યું, ‘કેનેડાની કોલેજમાં 9 લાખ ભર્યા, હવે ત્રણ વર્ષે રિફંડ આપવાની ના પાડે છે; મારું ફ્યુચર બગડ્યું, પરિવાર ડિપ્રેશનમાં’

15,852 કેનેડિયન ડોલર એટલે કે 9.65 લાખ રૂપિયા ફી ભરી કેનેડાની કોલેજમાં એડમિશન લીધું

ત્રણ વર્ષ બાદ કેનેડિયન એમ્બેસીએ વિઝા રિજેક્ટ કર્યા હતા

રિફંડ માટે કેનેડિયન કોલેજને ઘણાં મેઇલ કર્યા પણ કોઈ રસ્તો નીકળ્યો નહીં

હવે સુરતની એક કોલેજમાં એડમિશન લઇને ભણવું પડ્યુંઃ દેવ

જાન્યુઆરી 2022ની શરૂઆતમાં જ કેનેડાના ક્યૂબેક પ્રાંતની ઘણી કોલેજોએ નાદારી જાહેર કરી હતી. ત્યારબાદ હજારો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય દાવ પર લાગી ગયા હતા. જેમાં ભારતમાં રહીને ઓનલાઇન અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પણ સામેલ હતા. ગુજરાતમાંથી પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને આ કફોડી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારે સુરતના એક વિદ્યાર્થીએ ભાસ્કરને આપવીતી જણાવી હતી...

સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં રહેતો દેવ કહે છે કે, ‘હું એટલો કંટાળ્યો છું ને કે હવે મને 10 હજાર ડોલર પાછાં મળે તો પણ હું સ્વીકારી લઈશ. કેનેડિયન કોલેજમાં એડમિશન લીધા બાદ મારાં જીવનના ત્રણ અમૂલ્ય વર્ષ બગડી ગયાં. તેટલું જ નહીં હવે મારે સુરતની કોલેજમાં એડમિશન લઈ ભણવાનો વારો આવ્યો છે. અમે આર્થિક રીતે પણ ભાંગી પડ્યાં છીએ. મારા ઘરમાં મમ્મી-પપ્પાં અને હું અમે ત્રણેય ડિપ્રેસનમાં છીએ. સરકાર અમને આ મામલે મદદ કરે અને અમને રિફંડ અપાવે તેવી મારી વિનંતી છે.’

કોરોનાને લીધે બધું અટકી પડ્યું: દેવ

સમગ્ર હકીકત જણાવતા દેવ કહે છે કે, ‘મેં 12 સાયન્સ પાસ કરીને IELTSની પરીક્ષા આપી હતી. જેમાં પાસ થતા ક્યૂબેકમાં આવેલી CDE કોલેજમાં કમ્યુટર નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટિવનો કોર્ષમાં એડમિશન લીધું હતું. ત્યારબાદ મેં 15,852 કેનેડિયન ડોલર એટલે કે 9.65 લાખ રૂપિયા ફી ભરી હતી. 18મી માર્ચ, 2020ના દિવસે મારું મેડિકલ ચેકઅપ હતું. પરંતુ કોરોનાને લીધે સરકારે 22મીથી લોકડાઉન જાહેર કરી દીધું હતું. એટલે બધું અટકી પડ્યું હતું.’

ત્રણ વર્ષે મારા વિઝા રિજેક્ટ કર્યા

‘ત્યારબાદ કેનેડિયન એમ્બેસીમાંથી ‘YOUR FIRST PHASE VISA IS APPROVED’ તેવો મેઇલ આવ્યો હતો. પરંતુ કોરોનાને લીધે બધું ઠપ્પ થઈ ગયું હતું. તે સમયગાળા દરમિયાન જ કોલેજમાંથી મેઇલ આવ્યો હતો કે, ‘તમારે ઓનલાઇન સ્ટડી કરવાનું રહેશે’ અને પછી રાબેતા મુજબ ઓનલાઇન ક્લાસ ચાલુ થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ મેં ઓનલાઇન ભણવાનું શરૂ કર્યું. ત્રણ વર્ષમાંથી 8-9 મહિના ભણ્યાં પછી મને અચાનક જ કેનેડિયન એમ્બેસીમાંથી મેઇલ આવે છે કે, ‘YOUR VISA IS REJECTED. YOU ARE NOT ELIGIBLE. YOU CAN APPLY FOR REFUND’. આ વાંચીને હું સ્તબ્ધ થઈ ગયો.’

કેનેડિયન કોલેજે કહ્યું - ફરીથી વિઝા માટે રિએપ્લાય કરો

દેવ કહે છે કે, ‘આ બાબતને લઇને મેં કોલેજને મેઇલ કર્યો ત્યારે તેમણે શરૂઆતમાં કહ્યુ કે, રાઇઝિંગ ફિનિક્સ ગ્રુપનો સંપર્ક કરો. હાલ કોર્ટમાં કેસ ચાલે છે. ત્યારબાદ તેમણે કહ્યું કે, ‘તમે રિએપ્લાય કરી શકો છો’, પણ જો હું રિએપ્લાય કરું તો 6-8 મહિના થઈ જાય અને વળી, GICની પ્રોસેસ ફી જ 5.61 લાખ રૂપિયા ભરવા પડે. તે ભરી શકાય તેમ નથી. ત્યારબાદ મેં રિફંડ માટે બેન્ક એકાઉન્ટ સહિતની બધી ડિટેઇલ્સ સાથે મેઇલ કર્યો તો કહ્યું કે, ‘તમારા રિફંડ માટેની પ્રોસેસ ચાલુ છે’ અને પછી અચાનક તેમણે મેઇલના જવાબ આપવાના બંધ કરી દીધા હતા. આમ, હવે મારા ત્રણ વર્ષ બગડી ગયાં છે અને હવે સુરતની કોલેજમાં જ BSC ITમાં એડમિશન લઈને મારે ભણવું પડે.’

એજન્ટો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય દાવ પર લગાવે છે

દેવ કહે છે કે, ‘ભારતમાં ઘણાં એજન્ટો વિદ્યાર્થીઓના ફ્યુચર દાવ પર લગાડે છે. તેઓ સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન લેવા માટે કોલેજ બતાવે છે. પછી કોલેજની વિગતો સમજાવે છે. સાથે સાથે તેવું પણ કહે છે કે, આ DIL નંબર રજિસ્ટર્ડ કોલેજ એટલે કે સરકાર માન્ય કોલેજ છે. જેથી વિદ્યાર્થી તેની પર વિશ્વાસ કરી લે છે. મેં જ્યાં એડમિશન લીધું છે તે CDE કોલેજ પણ DIL નંબર રજિસ્ટર્ડ કોલેજ છે, પણ અત્યારે તમે અમારા હાલ જોઈ રહ્યાં છો.’

ફોરેન મિનિસ્ટ્રીએ મેઇલનો જવાબ ના આપ્યોઃ દેવ

દેવ જણાવે છે કે, આ મામલે મેં અમારા જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં વોર્ડના કોર્પોરેટર સાથે વાત કરી હતી. પરંતુ તેમણે કરવાનું આશ્વાસન આપ્યું. થોડા દિવસો બાદ મેં આપણાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ઓફિસમાં ફોન કર્યો ત્યારે તેમની ઓફિસના એક વ્યક્તિ સાથે મારી વાત થઈ હતી. તેણે ઓફિસે આવીને વાત કરવા જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ મેં ભારતના વિદેશમંત્રી એસ. જયશંકરને પણ આ મામલે મેઇલ કર્યો હતો. ત્યારે ફોરેન મિનિસ્ટ્રીમાંથી આ બાબતનો કોઈ જવાબ આવ્યો નહીં.