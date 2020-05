દિવ્ય ભાસ્કર May 04, 2020, 01:15 PM IST

અમદાવાદ. શહેરના બોપલ, પાલડી, પ્રહલાદનગર, એસજી હાઇવે, વસ્ત્રાપુર,ગોતા સહિતના વિસ્તારમાં છેલ્લા બે દિવસથી રાતે જંતુનાશક દવા જેવી દુર્ગંધ ફેલાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. આ અંગે AMC કમિશનર વિજય નેહરાએ જણાવ્યું કે, ખોડિયાર કન્ટેનર ડેપોમાં દવાનો જથ્થો સળગ્યો હતો. દવા સળગવાથી શહેરમાં રાત્રે ગંધ આવતી હતી. જેના પર બે ત્રણ દિવસમાં કાબૂ આવી જશે.

આ તીવ્ર દુર્ગંધ બે દિવસ પહેલા વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે આવેલા ખોરજ ગામમાં કન્ટેનર ડેપોના કેમિકલના કન્ટેનરમાં લાગેલી આગ કારણે ફેલાઈ હોવાનું અનુમાન ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા લગાવવામાં આવ્યું હતું. આ અંગે GPCBએ ટ્વીટ કરી માહિતી આપી છે કે ખોરજ ICD ડેપોમાં લાગેલી આગના કારણે આ દુર્ગંધ ફેલાઈ છે. જે અંગે વધુ માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે.

It is fire incidence involving containers at ICD Khoraj. Details are being collected.