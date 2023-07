Gujarati News

9,736 Legislators Of Gujarat Urged To Send Marksheets To Bar Council, Marksheets And Certificates Will Be Validated

ધારાશાસ્ત્રીઓને માર્કશીટ મોકલવા તાકીદ: ગુજરાતના 9,736 ધારાશાસ્ત્રીઓને બાર કાઉન્સિલમાં માર્કશીટ મોકલવા તાકીદ, માર્કશીટ અને સર્ટિફિકેટ્સની ખરાઈ થશે

અમદાવાદ એક કલાક પહેલા



બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની “Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015" હેઠળ બનેલી કમિટીના સભ્યોની મિટિંગ રમેશચંદ્ર શાહ તથા અનિલ કેલ્લાની હાજરીમા મળેલ હતી. Bar Council of india Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015" અનુસાર વર્ષ 2016-17માં અને 1961થી 1975 સુધીમાં નોંધાયેલ ધારાશાસ્ત્રીઓએ "Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015નું ફોર્મ ભરવાનું થાય છે. તેમજ વર્ષ 1976થી જૂન, 2010 સુધી નોંધાયેલા ધારાશાસ્ત્રીની બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાએ નિયત કરેલી શરત સાથે તેમના સેકન્ડરી, હાયર સેકન્ડરી, ગ્રેજ્યુએશન, લો ગ્રેજ્યુએશનની માર્કશીટ તેમજ કાયદાના પાંચ વર્ષના વકીલાતનામાં સાથે ભરવાનું થતું હતું. જુન, 2010 પછીના નોંધાયેલા ધધારાશાસ્ત્રીઓને ડિકલેરેશન ફોર્મ સાથે ઓલ ઇન્ડિયા બાર એક્ઝામ પાસ કર્યાની કોપી તથા સનદની કોપી સાથે ફોર્મ ભરવાનું થતું હતું.

7647 ધારાશાસ્ત્રીઓએ ડિકલેરેશન ફોર્મ ભરેલ

ગત વર્ષ 2021-22 સુધી ગુજરાતનાં જૂન, 2010 સુધી નોંધાયેલા 31,700 જેટલા ધારાશાસ્ત્રીઓને "Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015નું ફોર્મ ભરેલ તેમજ 7647 જેટલા ધારાશાસ્ત્રીઓએ ડિકલેરેશન ફોર્મ ભરેલ હતું. પરંતુ વર્તમાન સમયમાં બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેન નલિન પટેલ તેમજ સભ્યો રમેશચંદ્ર શાહ અને અનિલ કેલ્લાની મળેલી મીટિંગમાં જે ધારાશાસ્ત્રીઓનો હજી સુધી “Bar Council of lndia Certificate and Place of Practice {Verification) Rules, 2015"ના ફોર્મ કે ડિકલેરેશન ફોર્મ ભર્યા ન હોય, તેમને તાકીદથી ફોર્મ ભરવા જાણ કરવામાં આવી હતી.

ધારાશાસ્ત્રીઓને બાર કાઉન્સીલ દ્વારા તાકીદ

જેના પગલે છેલ્લા બે મહિનામાં 6 હજાર જેટલા ધારાશાસ્ત્રીઓએ પોતાના "Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015"ના ફોર્મ અને ડિકલેરેશનના ફોર્મ ભર્યા છે. બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાતની "Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015ની મળેલા મિટિંગમાં એ હકીકત પણ ધ્યાન પર આવી છે કે ગુજરાતના 9736 જેટલા ધારાશાસ્ત્રીઓએ “Bar Council of Incdia Certificate and place of Practice (Verification) ules, 2015નું ફોર્મ ભરેલ છે. પરંતુ તે લોકોએ ફોર્મની સાથે માર્કશીટ કે પાંચ વકીલાતનામાં મોકલી નથી. તેથી તેવા તમામ ધારાશાસ્ત્રીઓને બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા તાકીદ કરવામાં આવી છે કે 90 દિવસમા તેઓએ તેમના વેરીફીકેશનના ફોર્મ સાથે સાથે માર્કશીટ્સ અને છેલ્લા પાંચ વર્ષોંના પાંચ વકીલાતનામાં મોકલી આપવાનો ઠરાવ કરાયો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે “Bar Council of India Certificate and place of Practice (Verification) Rules, 2015"નું ફોર્મ ન ભરનાર ધારાશાસ્ત્રીઓ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના મળવાપાત્ર હક્કોથી વંચિત રહી શકે છે.

માર્કશીટ્સ અને શૈક્ષણિક સર્ટિફિકેટની ખરાઈ

સુપ્રિમ કોર્ટ દ્વારા અજયશંકર શ્રીવાસ્તવ Vs બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા તથા અન્ય કેસમાં 10 એપ્રિલ, 2023ના રોજ આપવામાં ચુકાદા મુજબ દેશની તમામ યુનિર્વસિટી અને એકઝામીનેશન બોર્ડને ધારાશાસ્ત્રીઓ માર્કશીટ તથા શૈક્ષણિક સર્ટિફિકેટનું કોઇપણ જાતની ફી વસુલ્યા વગર ખરાઈ કરી આપવાનો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. તે અનુસાર દરેક યુનિર્વસિટીએ તેમજ એકઝામીનેશન બોર્ડને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત તરફથી સુપ્રિમકોર્ટના ચુકાદા અનુસાર બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા મોકલવામાં આવેલ માર્કશીટ્સ અને શૈક્ષણિક સર્ટિફિકેટની ખરાઈ કરી મોકલી આપવા જાણ કરેલ છે.

સુપ્રિમકાર્ટના ચુકાદાના ઉલ્લંઘન બદલ જરૂરી કાર્યવાહિ

જો આ અંગે કોઇપણ શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા સમયસર માર્કશીટની ખરાઈ કરી આપવામાં નહીં આવે તો બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા આ અંગે સુપ્રિમકાર્ટના ચુકાદાના ઉલ્લંઘન બદલ જરૂરી કાર્યવાહિ કરવામાં આવશે.