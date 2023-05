સંવેદનશીલ વિકાસ મોડલની ગટરમાં હોમાતા કામદારો:રાજ્યમાં એક જ મહિનામાં 12 સફાઈ કામદારના ગુંગળાઇને મોત, સુપ્રીમ કોર્ટનો ઓર્ડર છતાં હાથથી કરાવાય છે ગટર સફાઇ

Gujarati News

આપણે રસ્તા પર જતા હોઇએ અને જો ક્યાંક ગટર સફાઈના દ્રશ્યો નજરે પડે તો આપણે મોઢું ફેરવી લઇએ છીએ. તો ક્યારેક ગટરમાં ઉતરીને કચરો ઉલેચતા કામદારને પણ આપણે જોયો જ હશે. આ ગટર સફાઈ કામદારોનું ગટરના ઝેરી ગેસ, ઓક્સિજનની અપૂર્તિ પ્રાપ્યતા અને ગૂંગળામણથી મોત પણ થઈ રહ્યા છે. સ્થાનિક સંસ્થાઓ પૂરતા સાધનો હોવાનો દાવો કરે છે પણ ગુજરાત જેવા વિકસિત રાજ્યમાં આજે પણ સફાઈ કર્મચારી ગટરમાં ઉતરે છે અને મોતને ભેટે છે. એક મહિનામાં સુરત અને રાજકોટ જેવા મોટા શહેરો સહિત રાજ્યમાં 12 સફાઈ કામદારોના મોત નોંધાયા છે.

કોન્ટ્રાક્ટર્સ જરૂરી સાધનો લાવતા નથી -સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન

છેલ્લા એક મહિનામાં રાજકોટ શહેરમાં 3 સહિત ગુજરાતમાં 12 લોકોના ડ્રેનેજની સફાઈ કરતા મોત નીપજ્યા છે. ત્યારે આ મોત માટે સાધનોનો અભાવ જવાબદાર છે કે, તંત્ર અથવા કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારીને કારણે આવી ઘટનાઓ બની રહી છે. તે અંગે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પુષ્કર પટેલે દિવ્ય ભાસ્કર સાથે વાતચીત કરી હતી.

આ અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોન્ટ્રાકટરો ઘણીવાર સાધન લાવવા કે મુકવા બાબતની પળોજણમાં પડતા નથી અને ઝડપથી કામનો નિકાલ કરવા માટેની ઉતાવળમાં સાધનો વિના કામ કરતા હોય છે. અગાઉના બનાવોને ધ્યાનમાં રાખીને આ માટે ખાસ ટ્રેનિંગનું આયોજન કરાઇ ચૂક્યું છે. ઝોન વાઇસ કોન્ટ્રાક્ટરોને સાધન સરળતાથી ઉપલબ્ધ થયા તેના માટેની વ્યવસ્થાઓ પણ ઉભી કરવામાં આવી છે. જેથી હવે આવનારા દિવસોમાં આવી દુર્ઘટના થવાની શક્યતા નહિવત છે.

સાધનોના ઉપયોગની તાલીમ આપવામાં આવે છે -પુષ્કર પટેલ

જોકે, તેમણે તંત્ર પાસે જરૂરી સાધનો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોવાનો દાવો કર્યો હતો. સ્ટેન્ડિંગ કમિટિના ચેરમેન પુષ્કર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં ડ્રેનેજ સફાઈને લઇને અલગ અલગ કોન્ટ્રાક્ટરોને જવાબાદીર સોંપવામાં આવી છે. જેમાં કોર્પોરેન દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરના કર્મચારીઓને સાધનોના ઉપયોગની તાલીમ આપવામાં આવતી હોય છે. જેના ઉપર અમારા ડેપ્યુટી એન્જિનિયર, સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા મોનિટરિંગ કરવામાં આવતું હોય છે. સમયાંતરે આ માટેની તાલીમ વર્ગોનું આયોજન કરાતું હોય છે. જેમાં બ્રિધીંગ માસ્ક, વુડન લેડર જેવા સાધનોની તાલીમ સફાઇ કર્મચારીઓને આપવામાં આવે છે.

વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા માટેના તમામ સાધનો મહાનગરપાલિકા પાસે ઉપલબ્ધ છે અને જ્યારે જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટરોને જરૂર હોય ત્યારે જે તે સાધનો પુરા પાડીએ છીએ. જેમાં કેટલાક સાધનો મનપા દ્વારા રેન્ટ પર અપાય છે. જ્યારે લેડર, બ્રિધીંગ માસ્ક જેવા સાધનો કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા માંગવામાં આવે ત્યારે જરૂરિયાત મુજબ મનપા દ્વારા આપવામાં આવતા હોય છે. રાજકોટ મનપા પાસે સાધનોની કોઇ ઘટ નથી અને સેફ્ટીના તમામ સાધનો હાલ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે.

ફાયર બ્રિગેડની હાજરીમાં કામદારોને ગટરમાં ઉતરે છે -અમિત એન પટેલ

અમદાવાદમાં આજે પણ ફાયર બ્રિગેડની હાજરીમાં કામદારોને ગટરમાં ઉતારવામાં આવે છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ વિભાગના એડિશનલ સિટી ઇજનેર અમિત એન પટેલે દિવ્ય ભાસ્કર સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં સાતે ઝોનમાં અલગ અલગ ડ્રેનેજ લાઈન આવેલી છે, તેની સફાઈ કરવાની કામગીરી કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે જેના માટે અત્યાધુનિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સુપર સકર મશીન, રીસાયકલર મશીન, જેટીંગ મશીન વગેરે જેવા અલગ અલગ કુલ 70 જેટલા સાધનોની મદદથી સફાઈ થતી હોય છે. દરેક ઝોનમાં જે આંતરિક સફાઇ છે એટલે કે સ્લમ વિસ્તાર, ચાલીઓ વગેરે જગ્યાએ જ્યાં ડ્રેનેજની ઊંડાઇ ઓછી હોય છે ત્યાં રીક્ષા બકેટની મંડળીઓની મદદથી બકેટ મારફતે ડ્રેનેજની સફાઈ કરવામાં આવે છે.

જો મેઇલ હોલની ઊંડાઇ વધારે હોય તો અત્યાધુનિક જેટિંગ મશીનની મદદથી સફાઈ કરવામાં આવે છે અને જો કોઇ કામદારને ઉતારવાનો હોય અથવા એવી કઇપણ કામગીરી કરવાની થાય તો ફાયર બ્રિગેડ સહિતના લોકોને હાજર રાખી અને તમામ સાધનો આપીને કામગીરી કરવામાં આવે છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા જે નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે તે મુજબ જ અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વોર્ડમાં કામગીરી કરવા માટેની સૂચના દરેક જગ્યાએ આપવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેરમાં ડ્રેનેજની સફાઈ માટે પૂરતા સાધનો છે અને હવે શહેરનો વિસ્તાર વધી રહ્યો છે. જેના કારણે નવા સાધનોની પણ ખરીદી કરવામાં આવે છે. જેથી આગામી બજેટમાં નવા પાંચ સુપર સકર મશીનો પણ ખરીદવાની મંજૂરી મેળવવામાં આવી છે.

સુરતમાં નોંધાયેલા મૃત્યુ પરિવર્તે સાઇટ પર થયા છે -મહાનગરપાલિકા

સુરત મહાનગરપાલિકાના અધિકારીનો દાવો છે કે, છેલ્લા ઘણા સમયથી મેન્યુઅલી ડ્રેનેજ સફાઈની કામગીરીને બંધ કરી દેવામાં આવી છે. ગટર સફાઈ દરમિયાન ઘણા કિસ્સાઓમાં સફાઇ કામદારનું મોત નીપજતું હોવાને કારણે ડ્રેનેજ સફાઈ માટેના આધુનિક મશીનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હાલમાં જે મૃત્યુ નોંધાયા છે તે સુરત કોર્પોરેશનની સીમાને લગતા અને પરિવર્તે સાઇટ પર થયા હોવાનો મહાનગરપાલિકાનો દાવો છે.

સુરત મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર ભૈરવ દેસાઇએ જણાવ્યું હતું કે, 2006 સુધીમાં જે 20 લોકોના મોત થયા હતા તે પૈકી 16 લોકોને 10-10 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવામાં આવ્યું છે. તેમજ ચાર જેટલા લોકોનો સંપર્ક ઘણા સમયથી થઈ શકતો ન હતો તેઓ તેલંગાણાના રહેવાસી હતા તેમને પણ અમારી ટીમ દ્વારા શોધી કાઢવામાં આવ્યા અને ટૂંક સમયમાં તેમના પરિવારના સભ્યોને પણ વળતર ચૂકવી દેવામાં આવેશે. એટલું જ નહીં પરંતુ જે પ્રાઇવેટમાં ડ્રેનેજની સફાઇ દરમિયાન જે લોકોના મોત થયા હતા તે લોકોને પણ વળતર આપવા માટે કોર્પોરેશન પ્રયાસ કરે છે. ચાર લોકોના અત્યાર સુધીમાં મોત થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું તે ક્યારેય સફાઇ કામદારોને વળતર ચૂકવવા માટે તમામ પ્રકારના પ્રયાસો કોર્પોરેશને કરીને તેમને પણ નિયમ મુજબની રકમ આપવામાં આવી છે.

વડોદરાના અધિકારીઓ વિદેશ ગયા હતા સફાઇ સિસ્ટમ સમજવા

વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન ડો. હિતેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વરસાદી અને ડ્રેનેજની સફાઇમાં વાર્ષિક 20થી 30 લાખ ખર્ચ કરવામાં આવે છે. ચૂંટાયેલી પાંખ તરફથી વિદેશ પ્રવાસ થયો નથી. પરંતુ કોર્પોરેશન દ્વારા એક કાર્યપાલક ઇજનેર અને ડ્રેનેજના અધિકારી ગત વર્ષે ગયા હતા. રીઝીયન સેમિનારમાં ગયા હતા. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે થઈ શકે તેનો અભ્યાસ કરીને આવ્યા હતા અને તેની અમલવારી પણ શરૂ થઇ ગઇ છે. હાલ કોર્પોરેશન પાસે તમામ સાધનો છે અને જ્યારે જ્યારે નવી ટેકનોલોજીના સાધનો આવશે ત્યારે તે સાધનો મંગાવવામાં આવશે તેમ સ્ટેન્ડિંગ કમિટિના ચેરમેને વધુમાં ઉમેર્યું હતું.

સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો શું કહે છે?

સુપ્રીમ કોર્ટના 2014ના ચુકાદા પ્રમાણે શારીરિક રીતે ગટર સફાઈના કામ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. માનવ અવશિષ્ટનો કામદારના શરીરને સ્પર્શ પણ થવો જોઈએ નહીં. તેમા છતાં દેશમાં આવું કામ થતું રહે છે અને ગટર સફાઈ કામદારોના મોતના સમાચાર અવારનવાર સામે આવતા રહે છે. 2021ના સંસદના આંકડા પ્રમાણે દેશમાં ગટર સફાઈ કામદારોના મોતમાં પહેલા નંબરે તમિલનાડુ અને ત્યારબાદ ગુજરાત છે. દેશમાં 58,098 જેટલા મજૂરો ગટર સફાઈના કામ સાથે સંકળાયેલા ઓળખવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં ગટર સફાઈ કામદારના હક્કો માટે લડતી સંસ્થા માનવ ગરીમાએ દાવો કર્યો છે કે, 18/12/2014થી 21/03/2021 સુધી ગુજરાતમાં 95 ગટર સફાઈ કામદારોના કામ ઉપર મોત થયા છે. જ્યારે 30 માર્ચ 2023થી 25 એપ્રિલ 2023 દરમિયાન ગુજરાતમાં 12 ગટર સફાઈ કામદારોના કામ પર મોત થયા છે. જેમાં રાજકોટ 03, દહેજ 03, વલસાડ 02, સુરત 01, ધોળકા 02 અને થરાડમાં 01 ગટર સફાઈ કામદારના મોત થયા છે.

કેન્દ્ર સરકારનો કાયદો શું છે?

કેન્દ્ર સરકારના 2013ના કાયદા 'The Prohibition as Manual Scavengers and Their Rehabilitation ACT 2013' અને તેની અંદર 'The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Rules 2013' અંતર્ગત વ્યક્તિએ ગટરમાં ઉતરવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. રાજ્યના શહેરી વિકાસ અને ગૃહ નિર્માણના 2019ના પરિપત્રમાં મહાનગર પાલિકા અને નગર પાલિકાને ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ માટે પૂરતા યાંત્રિક સાધનો વસાવવાની સૂચના અપાઈ છે. ગટર સફાઈની કામગીરી કરતા કર્મચારીઓ માટે નોડલ ઓફિસરની નિમણૂક કરવા અને જવાબદારી સોંપવા સૂચના અપાઈ છે. આ નોડલ ઓફિસર વર્ગ-02થી નીચેનો અધિકારી ન હોવો જોઈએ.

જો કોઈ ગટર સફાઈ કર્મચારીનું કામ દરમિયાન મૃત્યુ થાય તો નોડલ ઓફિસર સામે ફોજદારી ગુન્હો દાખલ થઈ શકે છે. ઉપરાંત સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પ્રમાણે કોઈપણ વ્યકતિ ગટરની સફાઈ કોઈ કામદાર પાસે કરાવતો હોય અને તેનું કામ દરમિયાન મૃત્યુ થાય તો તેને કામદારના પરિવારને 10 લાખ રૂપિયા વળતર ચૂકવવું ફરજિયાત છે. આ પરિપત્ર બાદ પણ રાજ્યમાં 42 ગટર કામદારોના મોતનો માનવ ગરીમાં સંસ્થાએ દાવો કર્યો છે. જેમાં એકપણ અધિકારી સામે ગુન્હો નોંધાયો નથી.

રાજ્ય સરકારે સંવેદના બતાવી નથી -જીગ્નેશ મેવાણી, વડગામના ધારાસભ્ય

ગટર સફાઈ કામદાર મોત મુદ્દે વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ દિવ્ય ભાસ્કરને જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં છેલ્લા 01 મહિનામાં 12 જેટલા ગટર સફાઈ કામદારના મોત થયા છે. રાજ્ય સરકારે તે મુદ્દે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. મુખ્યમંત્રીએ પણ સંવેદના પ્રગટ કરી નથી. આ મોતમાં એકપણ નોડલ અધિકારી સામે ગુનો નોધાયો નથી. કોન્ટ્રાક્ટરો પાસેથી મૃતક પરિવારને 02-05 લાખ રૂપિયા અપાઈ દેવાય છે. આજના ટેક્નિકલ યુગમાં ગટર સફાઈના કામ માટે માણસોને ઉતારવા પડે તે ગુજરાત માટે શરમની વાત છે. દલિત સમાજના લોકો પ્રત્યે અન્ય જાતિ પણ 'નિસ્પૃહ' રહે છે.

માનવ ગરિમા સંસ્થાએ હાઈકોર્ટ દ્વાર ખખડાવીયા

ગુજરાતમાં ગટર સફાઈ કામદારોના મોત, અધિકારીઓની જવાબદારી, ગટર સફાઈના અપૂરતા સાધનો અને વળતર મામલે માનવ ગરીમા સંસ્થાના ડાયરેક્ટર પરસોત્તમ વાઘેલા દ્વારા 2016માં હાઇકોર્ટમાં રીટ પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી છે. જેની સુનવણી અત્યારે એક્ટિંગ ચીફ જસ્ટિસ એ.જે.દેસાઈ અને બીરેન વૈષ્ણવની બેંચમાં ચાલે છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા પ્રમાણે ગટર સફાઈ કામદારનું કામ પર મૃત્યુ થાય તો તેના પરિવારને 10 લાખ રૂપિયા વળતર ચૂકવવાનું રહે છે. 1993થી અત્યાર સુધીના આવા કિસ્સાઓમાં સરકારને વળતર ચૂકવવા સુપ્રીમે આદેશ કર્યો હતો. માનવ ગરીમા સંસ્થાએ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પ્રમાણે 1993થી અત્યાર સુધીમાં કામ દરમિયાન ગુજરાતમાં મૃત્યુ પામેલા 152 ગટર સફાઈ કામદારોની યાદી હાઇકોર્ટમાં આપી હતી. જેમના પરિવારોને વળતર ચૂકવવાનું બાકી હતું. જે સંદર્ભે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગે સ્થાનિક સત્તા મંડળોને 2016ના પરિપત્રથી મૃતક દીઠ પરિવારોને 10 લાખ રૂપિયા વળતર ચૂકવવા જણાવ્યું છે. જેમાંથી 137 મૃતકોને વળતર ચૂકવાઈ ગયાનો દાવો સરકારે કર્યો છે. જેમાં કેટલીય ત્રુટીઓ હોવાનું માનવ ગરીમા સંસ્થાના ડિરેકટર પરસોત્તમ વાઘેલાએ જણાવ્યું છે.

શહેરી નિર્માણ વિભાગનો પરિપત્ર

શહેરી નિર્માણ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના 2016ના પરિપત્ર પ્રમાણે રાજ્યની તમામ નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાએ ગટર સફાઈની કામગીરી ફરજિયાત રીતે યાંત્રિક સાધનોથી કરવાની છે. તેના ચુસ્ત અમલીકરણની જવાબદારી મહાનગરપાલિકાના કમિશ્નર અને નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરની છે. જેના ઉલ્લંઘન બદલ તેમની સામે ફોજદારી ગુનો નોંધાઇ શકે છે. પરિપત્ર પ્રમાણે ગટર સફાઈ માટે જેટિંગ મશીન, મોટી ટોર્ચ, સળિયા અને પાના, ઓક્સિજન માસ્ક સિલિન્ડર સાથે- 2 નંગ, ગ્રેબ બકેટ, હાઇડ્રોલિંક ગ્રેબ બકેટ પેડલ, PHP ફાઇટર, કપૂરની ગોટી અને સાબુ, સિલ્ટ ઉપાડીને લઈ જતી રીક્ષા અને લિટમસ પેપર, સેફટી સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. ભૂગર્ભ ગટરની સફાઈ માટે ટ્રેઈન લેબર અને જવાબદાર અધિકારીની ઉપસ્થિતિ જરૂરી છે. ડ્રેનેજ સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેઇનમાં દર 100 મીટરે વેન્ટીલેશન પાઇપ ફરજિયાત મુકવી જરૂરી છે. જેથી ગેસ મેઈન હોલમાં ભરાઈ ન જાય. 2013ના નિયમ પ્રમાણે જો કામ કોન્ટ્રકટથી કરાવાતું હોય તો કોન્ટ્રાકટમાં કામદારનો 10 લાખ રૂપિયાના વિમાનો ઉલ્લેખ ફરજિયાત છે. નહીં તો પાલિકાએ તે રકમની ચુકવણી કરવી પડશે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને ચીફ ઓફિસરે દર ત્રણ મહિને આ અંગે શહેરી નિર્માણ અને ગૃહ નિર્માણ વિભાગને રિપોર્ટ કરવાનો રહેશે. આવો જ પરિપત્ર 2014માં પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા ગ્રામ પંચાયતો, તાલુકા પંચાયતો અને જિલ્લા પંચાયતો માટે કરવામાં આવ્યો છે.

શહેરી નિર્માણ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના 2021ના ઠરાવ પ્રમાણે 1 લાખથી વધુની વસ્તી ધરાવતી નગરપાલિકાઓમાં Emergency Response Sanitation Unit (ERSU)ની સ્થાપના કરવાની મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશનના કમિશનરે કરવાની રહેશે અને તે અંગે વિભાગને જાણ કરવાની રહેશે. જો કે, રાજયમાં આવું એકપણ યુનિટ ન સ્થપાયું હોવાનો દાવો માનવ ગરીમા સંસ્થાના ડિરેકટર પરસોત્તમ વાઘેલાએ કર્યો હતો.

પરસોત્તમ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, ભૂગર્ભ ગટરની સફાઈ માટે 44 પ્રકારના સાધનો ગટર સફાઈ કામદારો પાસે હોવાનો સુપ્રિમના નિર્દેશ છે છતાં તેનું પાલન થતું નથી. નાની નગરપાલિકાઓ પાસે યંત્રો નથી. હાઇડ્રોજન સલફાઇડ, કાર્બન મોનોકસાઈડ, મિથેન જેવા ઝેરી ગેસને ટ્રેસ કરવા ગેસ મોનીટર હોવું જોઈએ. સુપરવાઈઝર પાસે નજીકના દવાખાનાના નામ, નંબર અને એડ્રેસ હોવા જોઈએ. કામના સ્થળે ફસ્ટ એઈડ બોક્સ હોવું જોઈએ. કામ માત્ર દિવસે થવું જોઈએ. સતત 90 મિનિટથી વધારે કામ થવું જોઈએ નહીં. કામનું કેમેરા દ્વારા મોનિટરિંગ થવું જોઈએ. મેઈન હોલમાં પૂરતું વેન્ટીલેશન હોવું જોઈએ. કામદાર પાસે સંપર્ક થઈ શકે તેવા સાધનો હોવા જોઈએ.

અટ્રોસિટી એક્ટ અંતર્ગત 5 વર્ષની સજા

અસુરક્ષિત ગટર સફાઈની ફરિયાદ માટે 14420 નંબર અથવા પોલીસને જાણ કરી શકાય છે. અસુરક્ષિત ગટર સફાઈ કરાવવા બદલ SC-ST અટ્રોસિટી એક્ટ અંતર્ગત 05 વર્ષની સજા અને 10 લાખના દંડની જોગવાઈ છે. IPC કલમ 303, 336 અને 337 અનુસાર જવાબદાર પર કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

આ સંદર્ભે ગુજરાત રાજ્ય સફાઇ કામદાર મહામંડળના અધ્યક્ષ કસ્તુરભાઇ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, સાધનો વગર કોઈપણ ગટર સફાઈ કામદારને કામ કરવા ફરજ પાડી શકાય નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન અને રાજ્ય સરકારના ઠરાવ છતાં સ્થાનિક સરકારી સંસ્થાનો સાધનો વસાવતી નથી. કોન્ટ્રાક્ટરો સાધનો રાખતા નથી. ગટર સફાઈ કામદારો મજબૂરી વશ ઘર ચલાવવા આવું કામ કરતા હોય છે. કામદારોને મોતના મુખમાં ધકેલવામાં આવે છે. 10 લાખ રૂપિયા વળતરથી ગયેલો જીવ પાછો આવવાનો નથી. જો નોડલ ઓફિસરને જેલ થાય તો જ આ પ્રમાણેના બનાવો અટકે. પરંતુ આવા કિસ્સાઓમાં મૃતક કામદારના પરિવારના લોકોને વધારે પૈસાની લાલચ અને નોકરીની લાલચ આપીને અધિકારીઓ સામે FIR નોંધાતી નથી. ઈરાદા પૂર્વક કામદારોને મોતના મુખમાં ધકેલવામાં આવે છે.

હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી

18 એપ્રિલની સુનાવણીમાં હાઇકોર્ટે આ કેસના સંદર્ભમાં રાજ્યના ચીફ સેક્રેટરી, અર્બન હાઉસિંગ અને અર્બન ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રિન્સીપાલ સેક્રેટરી, મિનિસ્ટ્રી ઓફ સોશિયલ જસ્ટિસ અને એમ્પાવરમેન્ટના પ્રિન્સિપાલ સેક્રેટરી, ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ નિગમના ડાયરેક્ટર, શિડયુલ કેસના ડાયરેક્ટર અને મ્યુનિસિપાલિટીના ડાયરેક્ટરને નોટિસ આપી હતી.

1 મેની સુનાવણીમાં હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, શા માટે માણસોને આવા કામ કરવા દેવામાં આવે છે? હવે આ ચલાવી નહીં લેવાય. ગટર સફાઈ કમદારોના મોતના મામલે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે. કર્મચારીઓને ગટરમાં ઉતરતા રોકવામાં આવે. ગટર કામદારોની સ્થિતિ અંગે તમામ કોર્પોરેશન અને સત્તાધીશો વિગતવાર જવાબ રજૂ કરશે.

હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, સરકારની જવાબદારી છે કે ગટર કામદારો દ્વારા શારીરિક રીતે થતું કામ સદંતર બંધ થાય. જો આવી કોઈ ઘટના ઘટે તો મહાનગર પાલિકામાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર, નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર તથા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ સીધી રીતે જવાબદાર હશે. તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાઇકોર્ટે સરકારને આ મુદ્દે 19 જૂન સુધી વિગતવાર જવાબ રજૂ કરવા હુકમ કર્યો છે.

ટેકનોલોજી અને લોકોની જાગૃકતાથી ગટર સિસ્ટમ અપનાવી

વિશ્વના સૌથી મોટા શહેર ન્યૂ યોર્ક સિટીએ છેલ્લા એક દાયકામાં ગટર વ્યવસ્થાના સંચાલન અને સંભાળ માટે એક ડેટા સંચાલિત સિસ્ટમ અપનાવી છે. જેનાથી 7,500 માઇલ લાંબી ગટર લાઇન અને 1,48,000 કેચ બેસિનનું સંચાલન અને સંભાળ રાખે છે. ડિજિટલ ઉપકરણો અને નવીન સાધનોનો ઉપયોગ કરી તેમણે તેમના સંસાધનોને પ્રાથમિકતા આપી છે.

ન્યૂ યોર્ક સિટીની ગટર વ્યવસ્થાને યોગ્ય રીતે ચાલુ રાખવા માટે શહેરના તમામ રહેવાસીઓની પણ જરૂરી મદદ પૂરી પાડે છે. ગ્રીસ, વાઇપ્સ અને અન્ય વસ્તુઓને ગટરમાં ફ્લશ કરવાથી લાઇનમાં બ્લોકેજ આવી શકે છે. આ કારણ છે કે તેમણે 'ટ્રેશ ઇટ' લોક ઝૂંબેશ લોન્ચ કરી છે.