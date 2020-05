દિવ્ય ભાસ્કર May 06, 2020, 12:46 AM IST

ગાંધીનગર. ગુજરાતમાંથી પરપ્રાંતિયોને વતન મોકલવા માટે ભાડું વસૂલવાનો વિવાદ વકર્યો છે. જેમાં ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રીના સચિવ અશ્વિનીકુમારે પ્રેસ નિવેદનમાં જાહેર કર્યું હતું કે, પરપ્રાંતિયો પાસેથી રેલવે અને બસનું ભાડું વસૂલવામાં આવશે. તેમના નિવેદન સામે કોંગ્રેસના બે નેતા અર્જુન મોઢવાડિયા અને શક્તિસિંહ ગોહિલે સરકારને અસંવેદનશીલ અને જુઠ્ઠી પુરવાર કરતું ટ્વિટ કર્યું છે. તો વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણીએ ટ્રેનોમાં પરપ્રાંતિયોને મફત મુસાફરી કરાવી હશે તો રાજીનામું આપશે. પરંતુ ન કરાવી હોય તો મુખ્યમંત્રીને રાજીનામું આપવા પડકાર ફેંક્યો છે. પરપ્રાંતિયોનું ટ્રેન અને બસનું ભાડું કોંગ્રેસ ચૂકવશે એવી ગઈકાલે સોનિયા ગાંધીની જાહેરાત બાદ રાજકારણ ગરમાયું છે.

સરકારની સંવેદનહીનતા હોવાનો મોઢવાડિયાનો આરોપ

અર્જુન મોઢવાડિયાએ ટ્વિટ કરીને અશ્વિનીકુમારે ભાડુ વસૂલવાના કરેલી વાતને આધારે બનાવીને કહ્યું છે કે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના સચિવ અશ્વિનીકુમારે સ્પષ્ટ કર્યુ કે પરપ્રાંતીયોએ ટ્રેન ટિકિટના પૈસા આપવા જ પડશે. ટ્રેન માત્ર રાજ્ય સરકાર જ બુક કરી શકશે. રેલવે પાસેથી PM કેયર્સ ફંડમાં રેલવે રૂ. 151 કરોડ આપે છે પરંતુ ગરીબો પાસેથી ટિકિટ ઉપરાંત રૂ. 50 ઉઘરાવે છે. આ સંવેદનહીનતા છે.

ભાડા મામલે સરકારને શક્તિસિંહે જુઠ્ઠી કહી

બિહારીના પ્રભારી અને ગુજરાત કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલ હિન્દીમાં એક વીડિયો સાથે ટ્વિટ કરીને કહ્યું છે કે જરૂરિયાતમંદ શ્રમિકોને મદદ કરવાની સોનિયા ગાંધીએ વાત કરી કે BJPવાળા બોલવા લાગ્યા કે રેલવેને 85 ટકા કેન્દ્ર અને 15 ટકા રાજ્ય સરકાર ભોગવશે. આ જૂઠાણાનો પર્દાફાશ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના સચિવ અશ્વિનીકુમારે વીડિયોમાં જણાવ્યું હતું. તેઓ સત્તાવાર રીતે કહી રહ્યા છે કે ટિકિટ તો શ્રમિકાઓએ લેવી પડશે. BJP અત્યારે તો જુઠથી દૂર રહો.

ધાનાણીએ કહ્યું મફત મુસાફરી કરાવી હશે તો રાજીનામું આપીશ

વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણીએ નિવેદન આપ્યું હતું કે, સાહેબના રાજકીય તાયફાઓ માટે મફત મુસાફરી કરાવતી સરકારે હાલ બેરોજગારી અને ભૂખમરાપીડિત ગરીબ પરિવારોને જો શ્રમિક સ્પેશિયલ ટ્રેનોમાં મફત મુસાફરી કરાવીએ હશે તો હું રાજીનામું આપી દઈશ. નહીંતર બાકી મુખ્યમંત્રીને રાજીનામું આપવા પડકાર ફેંકું છું.

પરપ્રાંતિયો પાસેથી લેવાતા ભાડાનો વિવાદ ગરમાયો

Talked Piyush Goel office. Govt will pay 85% and State Govt 15% . Migrant labour will go free. Ministry will clarify with an official statement

ભાજપના સાંસદ અને વરિષ્ઠ નેતા સુબ્રમણ્ય સ્વામીએ ટ્વિટ કરીને જણાવ્યું હતું કે, પિયુષ ગોહિલની ઓફિસ સાથે વાત થઈ થઈ છે. પિયુષ ગોહિલની ઓફિસ સાથે વાત થઈ સરકાર 85 ટકા અને સ્ટેટ ગર્વમેન્ટ 15 ટકા પરપ્રાંતિય મજૂર મફતમાં જઈ શકે. સરકાર અધિકારીક સ્ટેટમેન્ટમાં સ્પષ્ટતા કરશે. જો કે, મુખ્યમંત્રીના સચિવ અશ્વિનીકુમારે 2જી મેના રોજ જણાવ્યું હતું કે, અન્ય રાજ્યના શ્રમિકોએ ટ્રેનમાં મુસાફરી માટેની ટિકિટ જે-તે શ્રમિકે પોતે ખરીદવાની રહેશે. એટલું જ નહીં, માત્ર જિલ્લાતંત્રના કંટ્રોલરૂમમાં નોંધાયેલા શ્રમિકોને જ આ વ્યવસ્થા અંતર્ગત જવા દેવાશે.

Railways are not running any trains other than special trains requisitioned by State Govts.



Passengers BROUGHT and FACILITATED by State Govts. can ONLY travel



No one should come to Station

No tickets are being sold at any station#IndiaFightsCorona https://t.co/6RBWWwIks7 pic.twitter.com/jKI2ZgNxQY