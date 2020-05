દિવ્ય ભાસ્કર May 16, 2020, 07:02 PM IST

ગાંધીનગર. ગુજરાતમાં કોરોનાનું ટેસ્ટિંગ ઓછું શા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે તે અંગેનો પ્રશ્ન પૂછતી અને આંકડાકિય માહિતી દર્શાવતી ટ્વિટ કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદ અહેમદ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અહેમદ પટેલ દ્વારા આ પ્રકારની ટ્વિટ કરવામાં આવ્યા બાદ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ પણ એક આંકડાકિય માહિતી સાથેની ટ્વિટ કરીને તેમને સણસણતો જવાબ આપ્યો છે.

ગુજરાતમા ટેસ્ટ ઘટ્યા નથી તમારો સ્ત્રોત તપાસી લો

મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ ટ્વિટ કરીને જણાવ્યું છેકે, ગુજરાતમાં ટેસ્ટ જરા પણ ઘટાડવામાં આવ્યા નથી. પહેલા તમે રજૂ કરેલા અંકડાઓનો સ્ત્રોત તપાસી લો, એ વાસ્તવિકતાથી અને ધરાતલથી જોજનો દૂરના છે!. આ ટ્વિટની સાથે મુખ્યમંત્રીએ એક ઇમેજ પણ મૂકી છે-જેમાં સાચા આંકડાઓ અપાયાં છે. આ આંકડા પરથી પુરવાર થાય છે કે, ગુજરાતમાં ટેસ્ટ્સની સંખ્યા દર દસ લાખ વ્યક્તિ દીઠ ભારતમાં થતા સરેરાશ ટેસ્ટ્સ કરતા ક્યાંય વધુ છે.

Mr. AHMED PATEL, Gujarat has not at all decreased number of tests. Kindly recheck your information sources which are far away from facts and ground realities. https://t.co/fZZAFNDt8D pic.twitter.com/A6HA3DeFLe

અમદાવાદ દર દસ લાખે 6419 ટેસ્ટ થયા

16 મે સુધીમાં અમદાવાદમાં 52377 ટેસ્ટ્સ થયા છે, જે મુજબ દર મિલિયન (દસ લાખ) લોકો દીઠ 6419 છે. સુરતમાં 23928 થયા, જે મિલિયન દીઠ 3479 છે, વડોદરામાં 6731 થયા, જે મિલિયન દીઠ 2048 છે. ગુજરાતમાં કુલ 1,27,859 ટેસ્ટ્સ થયાં, જે મિલિયન દીઠ 1943 છે. જ્યારે સમગ્ર ભારતમાં કુલ 20,39,952 ટેસ્ટ્સ થયા છે. જેની સરેરાશ દસ લાખ વ્યક્તિ દીઠ 1478 છે. આમ, ગુજરાતમાં ટેસ્ટ્સ ઘટી રહ્યાની અફવા ફેલાવીને કોંગ્રેસ દેશને અને ગુજરાતને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.



અહેમદ પટેલને આ પ્રકારની ટ્વિટ કરવાની કેમ જરૂર પડી?: ભરત પંડ્યા

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રવકતા ભરત પંડયાએ જણાવ્યું હતું કે, અહેમદ પટેલે ટ્વીટ દ્વારા ગુજરાતમાં કોરોનાના ટેસ્ટીંગ ઓછા થાય છે તેવો જૂઠ્ઠો આક્ષેપ કર્યો છે. ત્યારે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ ટ્વિટ દ્વારા આંકડાઓ જાહેર કરીને સત્યને ઉજાગર કર્યું છે. દેશમાં કુલ કોરોના 20,79,952 ટેસ્ટિંગ થયાં છે. જયારે ગુજરાતમાં 1,27,859 ટેસ્ટિંગ થયાં છે. દેશમાં દર 10 લાખે સરેરાશ 1478 ટેસ્ટિંગ થયાં છે. જયારે ગુજરાતમાં દર દશ લાખે સરેરાશ 1943 ટેસ્ટિંગ થયાં છે. આમ, દેશમાં અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં પણ ગુજરાતમાં ટેસ્ટિંગ વધુ થયાં છે. તેમ છતાં અહેમદ પટેલને આ પ્રકારની ટ્વિટ કરવાની કેમ જરૂર પડી? તે સમજાતું નથી. કોંગ્રેસ માત્ર ભરૂચ મદરેસાના બાળકો માટે બીજા રાજયોમાં જવાની સ્પેશિયલ ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરી શકે પરંતુ હમણાં જ સુરત જિલ્લાના શ્રમિકો માટે કોંગ્રેસે બે ટ્રેન બુક કરીને પૈસા કેમ ન ભર્યાં ? તે અંગે કોઈ સુચન, અપીલ કે વ્યવસ્થા તેમણે કેમ ન કરી તેવા પ્રશ્ન ભાજપ પ્રદેશ પ્રવક્તાએ કર્યો છે.

અહેમદ પટેલે કરેલી ટ્વિટ

Why is Gujarat government reducing testing? This is very disturbing & is contrary to national policy of increasing tests .



In a pandemic it is important to be honest about the problem rather than trying to conceal it pic.twitter.com/UFAgqz9Jpi