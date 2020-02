Divyabhaskar.com Feb 16, 2020, 01:37 PM IST

ટ્રાવેલ ડેસ્ક. ઈન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન (IRCTC)ની ત્રીજી પ્રાઈવેટ ટ્રેન છે, જે ઈન્દોરથી વારાણસી વચ્ચે દોડાવવામાં આવશે. આ ટ્રેનને કાશી મહાકાલ એક્સપ્રેસના નામથી દોડાવવામાં આવશે. 16 ફેબ્રુઆરી રવિવારે ત્રણ જ્યોતિર્લિંગ-બાબા વિશ્વનાથ, મહાકાલેશ્વર અને ઓમકારેશ્વરને જોડતી કાશી મહાકાય એક્સપ્રેસને વડાપ્રધાન રવિવારે લીલીઝંડી બતાવશે. આ હમસફર ક્લાસની વિશેષ ટ્રેન હશે. યાત્રામાં દરમિયાન મુસાફરોને ભક્તિમય માહોલ મળે તે માટે તેમાં ભજન-કીર્તન પણ વગાડવામાં આવશે. બોગીની ગતિવિધી પર નજર રાખવા માટે સીસીટીવીને ‘લાઈન મોનીટરિંગ સિસ્ટમ’ સાથે જોડવામાં આવ્યા છે. ટ્રેનમાં 9 એસી-થ્રી કોચ, પેન્ટ્રીકાર, 2 બ્રેકવાન કોચ રહેશે. જરૂર મુજબ તેની સંખ્યા વધારાશે. ટ્રેનમાં તેજસની જેમ ક્રૂ મેમ્બર યુવતીઓ નહીં હોય. ટ્રેનનું નિયમિત સંચાલન 20 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે.

शिव भक्तों के लिए PM @NarendraModi जी ‘काशी महाकाल एक्सप्रेस’ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह ट्रेन इंदौर से वाराणसी के बीच 3 ज्योतिर्लिंगों को कनैक्ट करेगी।



PM Modi is going to launch the Kashi Mahakal Express in Varanasi today.



