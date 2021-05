Gujarati News

ફીચર આર્ટિકલ: મેનિન્જાઇટિસ શું છે અને તેને થતાં કેવી રીતે અટકાવવું તે વિશે દરેકને જાણવા જેવી બાબતો

જેમ જેમ ચાલુ રોગચાળો વધતો જાય છે તેમ તેમ રસીકરણની ભૂમિકા પહેલા કરતા વધુ નિર્ણાયક બની રહી છે. આ રસી તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબુત બનાવે છે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ બનાવવા માટે તમારા પોતાના શરીરના કુદરતી સંરક્ષણનો ઉપયોગ કરીને જીવલેણ રોગો સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે.

ન્યુમોકોકલ ન્યુમોનિયાની જેમ જ, વાયરસ અને બેક્ટેરિયા દ્વારા ફેલાયેલા અન્ય ઘણા રોગો રસી થી રોકી શકાય છે. આવો જ એક રોગ છે મેનિન્ગોકોકલ મેનિન્જાઇટિસ. મેનિન્ગોકોકલ મેનિન્જાઇટિસ ઉચ્ચ મૃત્યુ દર સાથે સંકળાયેલ છે.1

મેનિન્ગોકોકલ મેનિન્જાઇટિસ મુખ્યત્વે નાના બાળકોને અસર કરે છે અને જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો તે મગજને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે. આ રોગ વિશે તમને જાણવા જેવી તેમજ તેનાથી બચવાની દરેક બાબત અહીં આપેલ છે.

મેનિન્જાઇટિસને શું છે

મેનિન્જાઇટિસ એ ગંભીર ચેપ છે જે મગજ અને કરોડરજ્જુના રક્ષણાત્મક સ્તરને અસર કરે છે .2,5. તે બેક્ટેરિયા, વાયરસ અને ફૂગથી થઈ શકે છે. મેનિન્ગોકોકલ મેનિન્જાઇટિસ નેઇઝેરીયા મેનિન્જીટીડિસ બેક્ટેરિયા દ્વારા થાય છે, જે મોટા રોગચાળા બનવાની સંભાવના ધરાવે છે. તે શ્વસનના ટીપાં દ્વારા એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિમાં પ્રસારિત થઈ શકે છે. 6,7

આ રોગના દર્દીઓની મૃત્યુ ઝડપ થાય છે, ઘણીવાર લક્ષણોની શરૂઆત પછી 24 થી 48 કલાકની અંદર જ મૃત્યુ થઈ જાય છે. આ સિવાય જીવિત રહેલ લોકોમાં પણ, 5 માંથી 1, આજીવન મુશ્કેલીઓનો અનુભવ કરી શકે છે જેમ કે બેરાશ, મગજને નુકસાન, માનસિક વિકલાંગતા અથવા અંગો ગુમાવવું.8

જોકે મેનિન્ગોકોકલ રોગ કોઈપણ વયના વ્યક્તિને સંક્રમિત કરી શકે છે, પરંતુ પાંચ વર્ષથી ઓછી વયના બાળકોમાં, ઓછી રોગપ્રતિકારકશક્તિ ધરાવતા કિશોરો અને પુખ્ત વયના લોકોમાં વધુ જોવા મળે છે.9

રોગની રોકથામમાં મોટા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. આવો જ એક ઉપાય છે નિવારક રસીકરણ છે જે જીવન બચાવી શકે છે અને ગૂંચવણો ઘટાડી શકે છે.6 આ સિવાય, ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓથી બાળકોનું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ તેમજ સ્વચ્છતા આવશ્યક છે.6,10 મેનિન્જાઇટિસ વિષે લોકોને આવા ઘણા પ્રશ્નો થાય છે જે નીચે આપેલ છે.

મેનિન્ગોકોકલ મેનિન્જાઇટિસ કેવી રીતે ફેલાય છે અને તેના લક્ષણો શું છે?

ઉધરસ અને છીંકથી માંડીને ખોરાક અને પીણાંની સાથે ખાવા પીવાથી તેમજ રોગી વ્યક્તિની નજીક રહેવાથી, મેનિન્ગોકોકલ મેનિન્જાઇટિસ થઈ શકે છે. આ બેક્ટેરીયા નાકમાં અને ગાળામાં રહે છે અને તે નજીક રહેવાથી એક વ્યક્તીથી બીજી વ્યક્તિમાં સંક્રમિત થઈ શકે છે. 6,7

જ્યારે લક્ષણોની વાત આવે છે, ત્યારે મેનિન્જાઇટિસ સામાન્ય શરદી અને ફલૂ તરીકે રજૂ થઈ શકે છે જે ઝડપથી તીવ્ર તાવ અથવા શરદી, મૂંઝવણ, ઠંડા હાથ-પગ, સ્નાયુઓમાં તીવ્ર દુખાવો, શ્યામ જાંબુડિ ફોલ્લીઓ, પ્રકાશ અને ગળાની કડકતા પ્રત્યે સંવેદનશીલતામાં ફરી શકે છે.2

મેનિન્જાઇટિસને કેવી રીતે રોકો

તમારા બાળકને મેનિન્ગોકોકલ રોગ સામે રક્ષણ આપવાની અસરકારક રીત છે રસીકરણ.10

મેનિન્ગોકોકલ બિમારીના વિવિધ પ્રકારો માટે વિવિધ પ્રકારની રસીઓ છે. ભારતમાં ઉપલબ્ધ મેનિન્ગોકોકલ ACWY રસી તે ચાર મોટા પ્રકારનાં મેનિન્ગોકોકલ રોગ સામે રક્ષણ આપે છે.

મેનિન્ગોકોકલ રોગ ગંભીર છે અને અસંખ્ય જોખમો ઉભા કરે છે, પરંતુ બાળકોમાં સમયસર રસીકરણ સાથે, તેનું રક્ષણ શક્ય છે. જો તમારા બાળકને અગાઉ રસી આપવામાં આવી નથી, તો વધુ માહિતી માટે હમણાં તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો. સાથે મળીને, અમે મેનિન્જાઇટિસ સામેની લડાઈમાં જીત મેળવી શકીએ છીએ.

ડિસ્ક્લેમર: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited. ડો. એન્ની બેઝ્ંટ રોડ, વરલી, મુંબઈ400 030, ભારત, દ્વારા એક જન જાગૃતિ પહેલ. અહી દેખાતી માહિતી ફક્ત સામાન્ય જાગૃતિ માટે છે અને તેમાં કોઈ તબીબી સલાહ નથી. કૃપા કરીને તમારી સ્થિતિ અંગે વધુ માહિતી માટે, તમને જે પ્રશ્ન અથવા ચિંતા હોય તે માટે તમારા બાળરોગ ચિકિત્સકની સલાહ લેવી. રસીકરણ જરૂરી હોય એવા રોગોની સંપૂર્ણ સૂચિ માટે અને દરેક રોગના સંપૂર્ણ રસીકરણના સમયપત્રક માટે કૃપા કરીને તમારા બાળ ચિકિત્સકની સલાહ લેવી. GSK ના કોઈપણ પ્રોડક્ટ અંગે જણાવા કૃપા કરીને કંપનીને india.pharmacovigilance@gsk.com પર જાણ કરવી.