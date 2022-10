Gujarati News

'Shashkuli', 'Jilebi', 'Mawajambi', 'Zhalabia'... At The End Of The Name Jumble, The Tasty Jalebi Born In Iran!

જલેબી તો શ્રીરામને પણ પ્રિય હતી: ‘શશકુલી’, ‘જિલેબી’, ‘માવાજંબી’, ‘ઝલાબિયા’... નામરૂપ જૂજવાં અંતે તો ઇરાનમાં જન્મેલી ટેસ્ટી જલેબી!

'I have turned 88, which looks like two jalebi, my favourite indian sweet!

ભારતીય અંગ્રેજી સાહિત્યમાં જેમના પરિચયની મોહતાજી કરવી ન પડે એવા રસ્કિન બોન્ડે આ વર્ષે 88મા વર્ષમાં પ્રવેશતાં આ વાક્ય કહેલું. હિલ સ્ટેશન મસૂરી પાસેના લેન્ડોરની વરસાદી આબોહવામાં હોમમેડ ગરમાગરમ જલેબીની જ્યાફત માણી શકતા રસ્કિન બોન્ડનો જલેબીપ્રેમ અજાણ્યો નથી. એમના આ જલેબીપ્રેમને પ્રતિબિંબિત કરતી એક સરસ વાર્તા પણ એમણે લખેલી. ‘ક્રેવિંગ ફોર જલેબી’ નામની આ વાર્તામાં નાયક છોકરાની જલેબી ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છાની વાત છે.

88મા જન્મદિવસે પોતાની ફેવરિટ જલેબી આરોગતા કરોડો લોકોના ફેવરિટ ભારતીય લેખક રસ્કિન બોન્ડ

રસ્કિન બોન્ડની આ વાર્તાના નાયક છોકરાની જેમ જ જલેબી ખાવાની તીવ્ર મનેચ્છા સૌ સ્વીટ શોખીનોના મનમાં સળવળતી હોય છે. આજે દશેરા નિમિત્તે જલેબીની જ વાત કરવી છે. આ જલેબી છે જ એવી વસ્તુ. કરોડો ભારતીયોનાં હૃદયમાં રાજ કરતું આ ગળચટ્ટું વ્યંજન સૌની જીભને ભાવે. અમીર-ગરીબ, અબાલ-વૃદ્ધ, અભણ-ભણેલાના ભેદ એના ગળચટ્ટા સ્વાદમાં ઓગળી જાય. આજે ગુજરાતીઓ ધરાઈને ઝાપટશે એ ફાફડા અને જલેબીનું કોમ્બિનેશન એટલે સોને પે સુહાગા. વોટ અ કોમ્બો! સ્વર્ગ હૈ તો યહી હૈ.. યહી હૈ! જલેબીની લોકપ્રિયતા આપણને માનવા પ્રેરે કે આ વ્યંજન ભારતીય છે. પરંતુ ના, જલેબી આપણી નથી. જલેબીની દાસ્તાન એના આકાર અને સ્વાદ જેવી જ છે. ગૂંચવાળી અને રસપ્રદ. મધ્યકાળમાં તુર્કો દ્વારા જલેબીનું ભારતમાં આગમન થયું હતું. ઇરાનમાં જલેબીને ‘જબોલિયા’ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ભારતમાં આવતા જબોલિયાએ નામ ધારણ કર્યું જલેબી. અલબત્ત, આકાર અને સ્વાદની રીતે જોઈએ તો ભારતમાં ખવાતી જલેબી જબોલિયા કરતાં ખાસ્સી અલગ છે.

તેરમી સદીમાં મુહમ્મદ બિન હસન અલ બગદાદીએ લખેલા ‘અલ તબીખ’ નામના પુસ્તકમાં પહેલીવાર ‘જૌલબિયા’નો ઉલ્લેખ મળે છે. ઈ.સ. 1450 આસપાસ જૈન શોધાર્થી જૈનાસર દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક ‘પ્રિયકર્ણપકથા’માં પણ જલેબીનો ઉલ્લેખ છે, તો શિવાજીકાલીન કેટલાક ગ્રંથોમાં પણ જલેબીનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે. સંસ્કૃતમાં જલેબીને ‘કુંડલિકા’ કહેવામાં આવે છે. રસભરી હોવાના કારણે ક્યાંક ‘વલ્લિકા’ નામ પણ વાંચવા મળે છે. હોબસન જોબસન ડિક્શનરી પ્રમાણે જલેબી અરબની ‘જલોબિયા’થી પ્રેરિત છે. દસમી શતાબ્દીમાં એક અરબી લેખકે ખલીફાઓને પીરસવામાં આવતાં વ્યંજનો વિશે લખ્યું છે. જેમાંની એક જલેબી પણ છે. ઇરાનમાં જન્મેલી જલેબી હવે ઇરાન કરતાં આફ્રિકામાં વધારે ખાવામાં આવે છે.

ભારતના પ્રાચીન ગ્રંથો પ્રમાણે જોઈએ તો સંસ્કૃત સાહિત્યના પુસ્તક ‘ગુણ્યગુણાબોધિની’માં જલેબી વિશે લખવામાં આવ્યું છે. 17મી શતાબ્દીની રઘુનાથ કૃત ‘ભોજન કૌતુહલ’ નામના પાકકલા સંબંધિત એક પુસ્તકમાં જલેબીનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. આ જ ગ્રંથમાં અયોધ્યામાં રામજન્મ સમયે જલેબી વહેંચવામાં આવી હોવાનો ઉલ્લેખ છે. જલેબીને આ ગ્રંથમાં કુન્ડલિની કહેવામાં આવી છે. પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર, ભગવાન રામને ‘શશકુલી’ નામની મિઠાઈ પસંદ હતી. આ શશકુલી એટલે જ જલેબી. ક્વિંદતી પ્રમાણે ભગવાન હનુમાને પોતાના પ્રાણપ્રિય રામ માટે ફાફડાની સાથે ગરમ જલેબી પણ તૈયાર કરતા. રાવણ વધ બાદ રામે જલેબી ખાધી હોવાની વાયકા છે. ત્યારથી ફાફડા-જલેબી ખાઈને દશેરાનું પર્વ ઉજવવાનો રિવાજ છે. આજે પણ અનેક રામલીલાનાં સ્થળોની બહાર જલેબીની હાટડીઓ જોવા મળી જાય.

ઉત્તર ભારતમાં જલેબી. દક્ષિણ ભારતમાં જિલેબી, મધ્યપ્રદેશમાં માવા જંબી, આંધ્રપ્રદેશમાં ઇમરતી તો બંગાળમાં જિલપી તરીકે ઓળખાતી આ જલેબીનો વ્યાપ માત્ર ભારતીય ઉપ મહાદ્વીપ પૂરતી સીમિત ન રહેતાં ભારત, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન, ઈરાનની સાથે અધિકાંશ અરબ દેશોમાં પણ છે. બિહાર અને ઉત્તરપ્રદેશના કેટલાક જિલ્લાઓમાં એક પ્રકારની જલેબી ખાવામાં આવે છે જેને ચોટહિયા જલેબી કહેવામાં આવે છે. આ જલેબીની વળી વિશેષતા એ કે ખાંડની ચાસણીને બદલે ગોળની ચાસણીમાં બનાવવામાં આવે. ગોળને કારણે જલેબીમાં એક અલગ પ્રકારની ફ્લેવર આવે. એશિયાઈ દેશોથી લઈને પશ્ચિમી દેશ સ્પેન સુધી જલેબીનો ગળચટ્ટો સ્વાદ પહોંચેલો છે.

અલ સીદે આ જાયન્ટ જલેબીના ચિત્રને નામ આપ્યું છે ‘અલ ઝલાબિયા’!

અલબત્ત, દશેરા પર ફાફડા જલેબી ખાવા પાછળ વૈજ્ઞાનિક તથ્યો પણ છે. દશેરાના સમયમાં દિવસે ગરમી અને રાત્રે ઠંડી હોય છે. આ મોસમમાં જલેબીનું સેવન કરવું લાભદાયી માનવામાં આવે છે. વાત-વિકારથી બચવા માટે દૂધમાં મેળવીને, કફથી મુક્તિ માટે ગરમાગરમ ચાસણી સાથે જલેબી ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ગરમાગરમ જલેબી માઇગ્રેન (આધાશીશી)ના ઈલાજમાં પણ ફાયદાકારક હોવાનું મનાય છે. ભારતીય લોકગીતોમાં પણ આ લોક વ્યંજનને લાડ લડાવવામાં આવ્યા છે. બુંદેલખંડી લોકગીત ‘મેરી ચટ્ટૂ પડ ગઈ જીભ જલેબી લા લે લાંગુરિયા’માં નાયક અને નાયિકા વચ્ચે રોચક સંવાદ છે. જ્યારે નાયિકા જલેબી માગે છે ત્યારે નાયક એને ગળી જલેબીને બદલે તીખું મરચું ખાવાની સલાહ આપે છે. એક હરિયાણવી લોકગીતમાં નાયિકાના મનોભાવો એક જગ્યાએ આ રીતે વ્યકત થયા છેઃ ‘मेरी पीहर की जलेबी लच्छेदार बलम जी बाजरे की रोटी हमकू ना भावे’. અહીં નાયિકા કહે છે કે સાસરિયાના બાજરાના રોટલા કરતાં તો મને પિયરની જલેબી વ્હાલી. ફિલ્મી ગીતોમાં ‘જલેબી બાઈ’ અને ‘અફઘાન જલેબી’ પણ આ સંદર્ભે મનમાં રમવા માંડે. ચારેક વર્ષ પહેલાં ‘જલેબી’ નામનું મુવી પણ આવેલું (જેનું પોસ્ટર કોરિયન વૉરમાંથી તફડાવી લેવાયેલું). અને હા, થોડાં અઠવાડિયાં પહેલાં ‘ઘોડે કો જલેબી ખિલાને લે જા રિયા હૂં’ નામની એક્સપરિમેન્ટલ ફિલ્મ પણ આવેલી. આપણી લોકબોલી અને કહેવતોમાં પણ જલેબી આવે. કોઇ અળવીતરા માણસ માટે વ્યાજસ્તુતિ અલંકારમાં કહેવાય છે, એ તો જલેબીના ગુંચળા જેવો સીધો છે.

કોઇ ગલઢેરું માણહ કહેશે, જલેબીની ચોકીદારી ડાઘિયા કૂતરાને ન સોંપાય. જ્યાં સુધી માણસજાત સ્વાદને અનુભવી શકશે ત્યાં સુધી ઇતિહાસથી લોકજીવન સુધી વણાયેલી આ જલેબી અજરામર રહેશે.