ફીચર આર્ટિકલ: શું સ્થૂળતા ખતરનાક છે? શું આપણે સ્થૂળતાની માવજત કરી શકીએ?

ડો. સંજય પટોલિયા, બેરિયાટ્રિક, જીઆઈ સર્જન, ખ્યાતિ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, અમદાવાદ

વધુ પડતું વજન હોવું અથવા સ્થૂળ હોવું તે આરોગ્ય પર ગંભીર પ્રભાવ ધરાવી શકે છે. તેનાથી કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર રોગ (હૃદય રોગ અને સ્ટ્રોક), ટાઈપ ૨ ડાયાબીટીસ, ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ, કેન્સર વગેરે જેવાં ગંભીર આરોગ્યનાં પરિણામો પેદા થઈ શકે છે. આ સ્થિતિઓ અકાળે મૃત્યુ અને પૂરતી વિકલાંગતા પેદા કરી શકે છે.

દુનિયાભરમાં સમાજો સ્થૂળતાથી પીડાતી વ્યક્તિઓને ‘આળસુ’, ‘સ્વ-નિયંત્રણનો અભાવ’ વગેરે જેવી ઉપમા આપે છે. જોકે સ્થૂળતા મોટે ભાગે ઘણાં બધાં પરિબળોથી પેદા થાય છે, જેમ કે, વંશગત ઝોક, વિકારી ઉપાપચય, હોર્મોનમાં અસંતુલન, અમુક ઔષધિઓની આડઅસરો વગેરે, જે આ વ્યક્તિઓના નિયંત્રણની બહાર હોય છે.

સ્થૂળતાને ડાયાબીટીસ સાથે કઈ રીતે જોડવામાં આવે છે?

ટાઈપ 2 ડાયાબીટીસ બ્લડ શુગર કાબૂમાં લેવાની તમારી શરીરની ક્ષમતાને ઓછી કરે છે. આરોગ્યવર્ધક વજનની તુલનામાં સ્થૂળ લોકોમાં ડાયાબિટીસનું 7ગણું વધુ જોખમ હોય છે, જ્યારે વધુ પડતું વજન હોય તેવા લોકોને 3 ગણું વધુ જોખમ હોય છે. તમે વજન ઓછું કરીને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ વિકસવાનું તમારું જોખમ ઓછું કરી શકો છો.

સ્થૂળની માવજત કઈ રીતે કરવી જોઈએ?

સૌપ્રથમ પગલું સ્થૂળતાને ગંભીર રોગ છે તે ઓળખવાનું છે, જેના માટે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ અને હાઈપરટેન્શન જેવા કોઈ પણ અન્ય રોગોની જેમ નિષ્ણાત તબીબી મદદથી જરૂર હોય છે. બીજું પગલું યોગ્ય ઉપચાર વિકલ્પો મેળવવા માટે સ્થૂળતા નિષ્ણાતનો સંપર્ક સાધવો જોઈએ.

ઓછી કેલરીવાળો આહાર અને કસરતો સ્થૂળતાને કાબૂમાં લેવા માટે દુનિયાભરમાં સૌથી લોકપ્રિય પદ્ધતિ છે. આરોગ્યવર્ધક આહાર અને કસરત વજન પડતું વજન અને મધ્યમ સ્થૂળતા સાથેની વ્યક્તિઓમાં વજનનો બોજો ઓછી કરી શકે છે તે છતાં આ પદ્ધતિઓ લાંબે ગાળે તીવ્ર સ્થૂળતાને પહોંચી વળવામાં નિષ્ફળ નીવડી છે, કારણ કે શરીર તીવ્ર સ્થૂળતા સાથેની વ્યક્તિઓમાં ઉચ્ચ વજનની સપાટીથી ટેવાઈ જાય છે. આ વ્યક્તિઓમાં જો ડાયેટિંગ સાથે આરંભમાં વજન ઓછું કરવામાં આવે તો વજન પલટવાર કરશે, જે પછી વધુ પડતું વજન વધી શકે અને સ્થૂળતાની પ્રગતિ થઈ શકે છે.

ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ અથવા કોઈ અન્ય સ્થૂળતા સંબંધી સહ-માંદગીની સ્થિતિ સાથે = 30 kg/m2 બીએમઆઈ હોય અથવા જો કોઈ પણ સ્થૂળતા સંબંધી સહ-માંદગીની સ્થિતિઓ વિના પણ = 35 kg/m2 બીએમઆઈ હોય તો મિનિમલી ઈન્વેઝિવ બેરિયાટ્રિક (વજન ઓછું કરવું) સર્જરી સૂચવવામાં આવે છે.

શું બેરિયાટ્રિક સર્જરી અસરકારક છે?

બેરિયાટ્રિક સર્જરી સ્થૂળતા માટે અને સહ-માંદગી, જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારણા અને તીવ્ર સ્થૂળતામાં હયાતી ટકાવવા સાથે સંકળાયેલી સ્થૂળતા માટે ઉત્તમ સ્થાપિત ઉપચાર વ્યૂહરચના છે.

બેરિયાટ્રિક સર્જરી કરાવનારા 281 દર્દીઓમાં કરાયેલા અધ્યયન અનુસાર સરેરાશ વધુ પડતું વજન ઓછું કરવાનું પ્રમાણ આશરે 70 ટકા હતું.

શું આરોગ્ય વીમા પોલિસી બેરિયાટ્રિક સર્જરી આવરી લે છે?

‘ધ ઈન્શ્યુરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા’ (IRDAI) દ્વારા 1લી ઓક્ટોબર, 2020થી અમલ સાથે આરોગ્ય વીમા કાર્યક્રમ હેઠળ સ્થૂળતા અને તેની સહ-માંદગીઓને ફરજિયાત આવરી લીધી છે.

નિમ્નલિખિત સ્થિતિઓને પહોંચી વળતા માંદગી સાથેના સ્થૂળ દર્દીઓ માટે વીમા રક્ષણ આપવામાં આવી શકે છે:

સર્વ તબીબી અને નિદાન પરીક્ષણો દ્વારા આધાર સાથે જરૂરી સર્જરી.

ઉપચારક તબીબે સર્જરી સૂચવવાનું આવશ્યક છે.

સર્જરી કરાવનાર વીમિતની ઉંમર કમસે કમ 18 વર્ષની હોવી જોઈએ.

બીએમઆઈ = 40 kg/m2

બીએમઆઈ = 35 kg/m2, જે કમસે કમ 2 સ્થૂળતા સંબંધી સહ-માંદગી સાથે હોવું જોઈએ. જેમ કે, કોરોનરી હાર્ટ ડિસીઝ, સ્લીપ એપ્નિયા, અનિયંત્રિક ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ મેલાયટસ, નોન-આલ્કોહોલિક ફેટી લિવર રોગ વગેરે.

માંદગી સાથેની સ્થૂળતા બેરિયાટ્રિક સર્જરી દ્વારા કાર્યક્ષમ રીતે ઉપચાર કરી શકાય છે, જેનાં પરિણામ ટકાઉ હોવા સાથે કેન્સરનું જોખમ નોંધનીય રીતે ઓછું કરે છે. તો પગલાં લેવાનો આ જ સમય છે!

આ લેખ પર કોઈ પણ પૂછપરછ માટે લેખક ડો. સંજય પટોલિયા, બેરિયાટ્રિક, જીઆઈ સર્જન, ખ્યાતિ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, અમદાવાદ, ગુજરાતનો +91 9725252596 પર સંપર્ક કરી શકો છો.

Disclaimer: This is a public awareness initiative sponsored by J&J (P) Ltd and TOI/BCCL. The views and opinions expressed by the Surgeons in this article are based on their independent professional judgement. The information provided in this program is for general awareness only and is not intended to be relied upon as medical advice. Please consult your respective Doctor for any medical advice. J&J (P) Ltd. and TOI/BCCL disclaims any liability for the accuracy or consequences flowing from the expert views expressed in Article.