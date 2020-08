દિવ્ય ભાસ્કર Aug 09, 2020, 07:44 AM IST

તમે ઘણીવાર એમ સાંભળ્યું હશે કે પરિણામથી સંતુષ્ટ ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીએ રિચેકિંગ કરાવ્યું અને તેને મનગમતા માર્ક્સ મળી ગયા. શું તમે ક્યારે એ સાંભળ્યું છે કે ક્યારે કોઈ વિદ્યાર્થીને 2 માર્ક્સ આવ્યા હોય અને રિચેકિંગમાં અધધ 100માંથી 100 આવી જાય. હરિયાણામાં આ જ પ્રકારનો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. BSHE (હરિયાણા સ્કૂલ શિક્ષા બોર્ડ)માં 10મા ધોરણની સુપ્રિયાને ગણિતમાં માત્ર 2 જ માર્ક્સ આવ્યા હતા. પરિણામથી સંતુષ્ટ ન હોવાથી સુપ્રિયાએ રિચેકિંગ માટે અપ્લાય કર્યું તો તેને 100માંથી 100 માર્ક્સ મળ્યા. સુપ્રિયા આંશિક રીતે દૃષ્ટિહિન છે. તેની આન્સરશીટ સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે જ ચેક કરવામાં આવી હતી. તેથી તેના માર્ક્સમાં ભૂલ થઈ હતી.

સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે સુપ્રિયાની આન્સરશીટ ચેક થઈ

સુપ્રિયા જેવા ડિફરન્ટલી એબલ્ડ વિદ્યાર્થી માટે અલગથી બધા નિયમ હોય છે. તેઓ પોતાની સાથે રાઈટર લઈ જઈ શકે છે. ગણિતનું પ્રશ્નપત્ર તમામ વિષયો કરતાં અલગ હોય છે. તેમાં A, B અને C કોડના પ્રશ્ન હોય છે. રાઈટરનું કામ પ્રશ્ન બોલવાનું અને પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થી જે જવાબ આપે તે લખવાનું હોય છે. સુપ્રિયાના પિતા છજ્જુ રામે જણાવ્યું કે, સુપ્રિયાની આન્સરશીટ સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે જ ચેક કરવામાં આવી, તેથી તેના આન્સર અલગ દેખાયા અને તેને માત્ર 2 જ માર્ક્સ મળ્યા.

પિતાએ રિચેકિંગ માટે અપ્લાય કર્યું હતું

સુપ્રિયા જણાવે છે કે, ‘ગણિતમાં માત્ર 2 જ માર્ક્સ જોઈ હું ખૂબ દુ:ખી અને આશ્ચર્યચકિત થઈ હતી. તેથી પિતાએ રિચેકિંગ માટે અપ્લાય કર્યું અને બાદમાં મને 100 માર્ક્સ મળ્યા. હું બોર્ડ પાસે માગણી કરું છું કે આવું કોઈ અન્ય ડિબરન્ટલી એબલ્ડ વિદ્યાર્થી સાથે ન કરે.’

