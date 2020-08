દિવ્ય ભાસ્કર Aug 01, 2020, 09:08 AM IST

ઓસ્ટ્રેલિયાના ઝૂમાં રહેતા 12 વર્ષના જિરાફે તેની હાઈટથી ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ જિરાફનું નામ ‘ફોરેસ્ટ’ છે. ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડે તેને 18 ફૂટ 8 ઇંચની ઊંચાઈ સાથે દુનિયાનું સૌથી ઊંચું જિરાફ જાહેર કર્યું છે. આ જિરાફની ઊંચાઈ માપવામાં ઘણી મુશ્કેલી થઇ હતી તે ક્વીન્સલેન્ડમાં આવેલા ઓસ્ટ્રેલિયા ઝૂમાં રહે છે.

12-year-old giraffe Forest – a resident of @AustraliaZoo in Queensland – has been confirmed as the world’s tallest giraffe, standing at 5.7 m (18 ft 8 in). https://t.co/Veu2JGIUOM