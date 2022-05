પહેલી નજરનો પ્રેમ:બિલાડીની લવ સ્ટોરીના 'મેજર કપલ ગોલ્સ', જુઓ આ ક્યૂટ વીડિયો

Gujarati News

જ્યારે પણ આપણે કોઈની લવ સ્ટોરી સાંભળીએ એટલે આપણાં ચહેરા પર એક અલગ જ આનંદની લાગણી છવાઈ જાય છે. આપણો વાંચક વર્ગ મુખ્યત્વે એક છોકરા અને એક છોકરી એટલે કે મનુષ્યની પ્રેમની વાર્તાઓ સાંભળવા ટેવાયેલો છે ત્યારે આજે અમે તમને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર વાયરલ થયેલી એક અનોખી લવસ્ટોરી વિશે જણાવીશું કે, જે એક છોકરા અને છોકરીની નહિ, પરંતુ બે બિલાડીઓ વચ્ચેની છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર બે બિલાડીઓ વચ્ચેની ક્યૂટ લવ સ્ટોરીનો એક ખૂબ જ સુંદર વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે, જે થોડાં સમય પહેલાં જ એકબીજાને મળી હતી.

વીડિયોમાં જે ટેક્સ્ટ મુકવામાં આવ્યા છે તેમાં કંઈક એવું લખવામાં આવ્યું છે કે, 'The story of how my cats fell in love' અને આ વીડિયોમાં બંનેની લવસ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે. એક બિલાડી ઓરડાના દરવાજાની બહાર રાહ જોતી જોવા મળે છે જ્યાં બીજી બિલાડી ઓરડાની અંદર હોય છે. આ બિલાડીના વીડિયોના કેપ્શનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 'તે અઠવાડિયાથી અહીં બેસીને રાહ જોઈ રહી છે.' એક બિલાડી બીજી બિલાડી માટે તેના રમકડાં લાવતી જોઇ શકાય છે કારણકે, થોડાં સમય પહેલાં જ ઓરડામાં રહેલી બિલાડીની સર્જરી કરવામાં આવી હતી.

દરવાજા બહાર બેસેલી બિલાડીના બીજી બિલાડી પ્રત્યેના સમર્પણ અને અવિરત સમર્થનથી તેણે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર સૌ કોઈનું હૃદય જીતી લીધું. આ બંને દરવાજાની નીચે પંજા સાથે રમત કરતાં પણ જોઇ શકાય છે. વીડિયોના અંત સુધીમાં કોઈપણ જોઈ શકે છે કે, આખરે તે કેવી રીતે પહેલીવાર મળે છે? અને એવું લાગે છે કે તે પહેલી નજરે જ એકબીજાના પ્રેમમાં પડી ગયા છે. કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે,'તે સૌથી ક્યૂટ કપલ છે' આ વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હાલ ઘણાં લોકો દ્વારા શેર અને લાઈક કરવામાં આવ્યો છે.

આ વીડિયો ચોક્કસપણે તમારા ફેસ પર એક ક્યૂટ સ્માઈલ લઇ આવશે. આ મનમોહક વીડિયો ૧૩ મેના રોજ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના પર પહેલાથી જ 1.7 મિલિયનથી વધુ વ્યૂઝ પ્રાપ્ત થયા છે. એક વ્યક્તિએ કોમેન્ટ કરી, 'હવે આ એક કહેવા જેવી પ્રેમકથા છે.' અન્ય એક યુઝરે પોસ્ટ કરી અને લખ્યું, 'તે હવે સૌથી સુંદર દંપતી છે અને એક વર્ષ પછી પણ પ્રેમમાં છે.' ત્રીજાએ લખ્યું, 'તમે આ લવ સ્ટોરી વિશે શું વિચારો છો? શું આ બંને બિલાડીઓ તમને કેટલાક ગંભીર કપલ ગોલ્સ તો નથી આપી રહ્યાં ને?'