Bariatric Surgery: A Long term Solution To Obesity

ફીચર આર્ટિકલ: બેરિયાટ્રિક સર્જરી: સ્થૂળતા માટે લાંબા ગાળાનું સમાધાન

19 મિનિટ પહેલા



અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીની સહાયથી બેરિયાટ્રિક સર્જરીએ સ્થૂળતાનો સામનો કરતા ઘણા બધા લોકોનાં જીવન બદલી નાખ્યાં છે.

બેરિયાટ્રિક અને મેટાબોલિક સર્જરી વજન ઘટાડવા અને કાર્ડિયાકમાં તેમ જ અનિયંત્રિત ડાયાબીટીસ જેવા ઉપાપચય રોગોમાં સુધારણા લાવવા સૌથી અસરકારક અને વૈજ્ઞાનિક ઉપચાર છે. લોકોમાં બેરિયાટ્રિક સર્જરી વિશે ઘણી બધી ખોટી માન્યતાઓ અને વિચારો પ્રવર્તે છે, જેને દૂર કરવાની જરૂર છે.

ખોટી માન્યતા: બેરિયાટ્રિક સર્જરી બહુ પીડાદાયક છ અને તેનાથી પેટ પર ડાઘ રહી જાય છે.

વાસ્તવિકતા: બેરિયાટ્રિક સર્જરી સુરક્ષિત છે અને સામાન્ય રીતે ડોક્ટરોની ઉચ્ચ અનુભવી અને કુશળ ટીમો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે. ઉપરાંત મોટા ભાગની બેરિયાટ્રિક સર્જરીઓ લેપરોસ્કોપિક પદ્ધતિ (કીહોલ સર્જરી)થી કરવામાં આવે છે, જે ઓછામાં ઓછી પીડાદાયક છે અને પેટ પર કોઈ પણ મોટો અથવા કદરૂપો ડાઘ છોડતી નથી.

ખોટી માન્યતા: બેરિયાટ્રિક સર્જરીમાં પેટના ભાગમાંથી ચરબી કાઢવામાં આવે છે.

વાસ્તવિકતા: શરીરમાંથી ચરબી કાઢવાની પ્રક્રિયા સામાન્ય છે, જેને લિપોસકશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે પેટની બહારી જગ્યામાંથી ચિકિત્સકીય રીતે ચરબી કાઢવા માટે ઉપયોગ કરાતી કોસ્મેટિક સર્જરી છે. બેરિયાટ્રિક સર્જરી પ્રક્રિયા પાચન પ્રણાલીને ટ્રિપ કરવા માટે ઉપયોગ કરાય છે, જે સ્થૂળતાને કાબૂમાં લેવામાં અને ડાયાબીટીસ જેવા સહ- માંદગી સાથે સંકલાયેલાં જોખમો ઓછાં કરવામાં મદદ કરે છે.

ખોટી માન્યતા: બેરિયાટ્રિક સર્જરી પછી ખાઈ નહીં શકાય.

વાસ્તવિકતા: બેરિયાટ્રિક સર્જરીમાં દર્દીને તુરંત ડાયેટ પ્લાન આપવામાં આવે છે. સર્જરી પછી દર્દીએ આશરે ૪-૬ સપ્તાહ સુધી નક્કર ડાયેટ પ્લાનનું પાલન કરવાનું આવશ્યક છે, જે પછી દર્દીને ધીમે ધીમે પ્રવાહી આહારમાંથી પ્યુરીડ- અર્ધ દૃઢ આહાર તરફ વાળવામાં આવે છે અને તે પછી તેઓ દૃઢ ખોરાક ખાઈ શકે છે.

ખોટી માન્યતા: સર્જરી કરાવનારને બાકી જીવન વિટામિન્સ અને પ્રોટીન લેવા પડે છે.

વાસ્તવિકતા: જો દર્દી ડાયેટ પ્લાન અને આરોગ્યવર્ધક ખાવાની શૈલીનું પાલન નહીં કરે તો જ પૂરકો લેવાની આવશ્યકતા રહે છે, જે તેમને સર્જરી પછી વિગતવાર સમજાવવામાં આવે છે.

ખોટી માન્યતા: બેરિયાટ્રિક સર્જરી પછી ઘણા બધા વાળ ખરવાનું શરૂ થાય છે.

વાસ્તવિકતા: ઉત્તમ પોષણ નિયોજન જાળવવાથી વધુ વાળ ખરવાનું રોકી શકાય છે અને ખોવાયેલા વાળ પાછા મેળવવામાં મદદ કરે છે. તે ચિકિત્સકીય પ્રક્રિયા કે સર્જરી પછીની હીલિંગ પ્રક્રિયા સાથે સીધું સંબંધિત નથી.

ખોટી માન્યતા: વજન ઓછું થવાને લીધે ત્વચા વધુ પડતી લચી પડે છે.

વાસ્તવિકતા: વજન ઓછું થવાને લીધે શરીરના અમુક ભાગ નીચે લચી પડવાનું શરૂ થાય છે. જોકે આ લચી પડેલી ત્વચા સર્જરી પછી યોગ્ય સમયે ઉત્તમ બોડી ટોનિંગ કસરત થકી નિવારી શકાય છે અને ત્વચા તંગ કરી શકાય છે.

ખોટી માન્યતા: બેરિયાટ્રિક સર્જરી પરથી ગર્ભાવસ્થામાં મુશ્કેલી પડે છે.

વાસ્તવિકતા: ગર્ભાવસ્થા અને આરોગ્યવર્ધક બાળકની પ્રસૂતિની શક્યતા વાસ્તવમાં વજન ઓછું થયા પછી વધે છે. વજન ઓછું કરવાના સિદ્ધાંત સ્થૂળતાની આડઅસરોની આવૃત્તિમાંથી આવે છે, જે ગર્ભાવસ્થાને અસર કરી શકે છે. વજ ઓછું કરવાથી અચૂકપણે ગર્ભાવસ્થાનું આરોગ્ય સુધરે છે.

ખોટી માન્યતા: ડાયાબીટીસ અને બ્લડ પ્રેશર આ સર્જરીની મદદથી સુધારી નહીં શકાય.

વાસ્તવિકતા: અનિયંત્રિત ડાયાબીટીસ અને બીપીની સમસ્યા પર હવે મેટાબોલિક સર્જરીની મદદથી ઉત્તમ રીતે ઉપચાર કરી શકાય છે. જો કશું નહીં તો સર્જરી પછી આવી સમસ્યા દર્દીને ઓછી લાગુ થાય છે.

ખોટી માન્યતા: બેરિયાટ્રિક સર્જરી તબીબી વીમા હેઠળ આવરી લેવાતી નથી.

વાસ્તવિકતા: આઈઆરડીએઆઈ (ઈન્શ્યુરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી) અનુસાર બેરિયાટ્રિક સર્જરીને હવે કોસ્મેટિક સર્જરી માનવામાં આવતી નથી અને જો આઈઆરડીએઆઈ દ્વારા મૂકવામાં આવેલા બધા માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરવામાં આવે તો તબીબી દાવાની પોલિસીઓ હેઠળ આવરી લેવાય છે.

ખોટી માન્યતા: બેરિયાટ્રિક સર્જરી ઈમ્યુનિટી ઘટાડે છે.

વાસ્તવિકતા: સ્થૂળ વ્યક્તિનેતેનું વધુ જોખમ હોય છે અને જો તેમને કોઈ પણ રોગ લાગુ થાય તો પરિણામ નબળા આવે છે. બેરિયાટ્રિક સર્જરી વજન ઓછું કરવાના કારણમાં સીધું યોગદાન આપે છે, જેને લીધે દર્દીનું ઈમ્યુનિટી આરોગ્ય સુરક્ષિત રહે અને સુધરે છે. સર્જરી નહીં કરાવે તેમને વજન ઓછું કર્યું હોય અને ફિટ હોય તેના કરતાં વધુ જોખમ હોય છે.

સ્થૂળતા પર દર્દીમાં કાયમી પરિણામો સાથે ઉપચાર કરી શકાય છે. તેની પર પગલાં લેવાનો આ જ સમય છે !

આ લેખ પર કોઈ પણ પૂછપરછ માટે લેખક ડો. દિગ્વિજય સિંહ બેદી, લેપ્રોસ્કોપિક, જીઆઈ અને બેરિયાટ્રિક સર્જન, હોપ ઓબેસિટી સેન્ટર, અમદાવાદનો સંપર્ક કરો: +91 98240 12582.

Disclaimer: This is a public awareness initiative sponsored by J&J (P) Ltd and TOI/BCCL. The views and opinions expressed by the Surgeons in this article are based on their independent professional judgement. The information provided in this program is for general awareness only and is not intended to be relied upon as medical advice. Please consult your respective Doctor for any medical advice. J&J (P) Ltd. and TOI/BCCL disclaims any liability for the accuracy or consequences flowing from the expert views expressed in Article.