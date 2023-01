Gujarati News

ઈમરાનની પૂર્વ પત્નીની ફિલ્મ પર પાકિસ્તાને પ્રતિબંધ લગાવ્યો: ક્રોસ કલ્ચરનો પ્રેમ બન્યો વિવાદનો વિષય, શેખર કપૂર અને શબાના આઝમી પણ ફિલ્મનો ભાગ છે

પાકિસ્તાનનાં પૂર્વ પીએમ ઈમરાન ખાનની એક્સ વાઈફ જેમિમા ખાનની ફિલ્મ ‘What’s Love Got to Do with it?’ આ સમયે પાકિસ્તાનમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. જેમિમાની આ ફિલ્મ રિલીઝ થશે કે નહી? તેના પર પણ હવે શંકાનાં વાદળ ઘેરાયેલા છે. આ ફિલ્મ 26 જાન્યુઆરીનાં રોજ ઓસ્ટ્રેલિયામાં રિલીઝ થઈ ચૂકી છે અને 27 જાન્યુઆરીનાં રોજ બ્રિટેનમાં રિલીઝ થશે. ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરનાં ટોરેન્ટો ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ અને ઓક્ટોબરમાં રોમ ફેસ્ટિવલમાં તેનું પ્રીમિયર થઈ ચૂક્યું છે. જ્યાં તેને બેસ્ટ કોમેડી ફિલ્મનો એવોર્ડ પણ મળેલો છે.

જેમિમાની ફિલ્મનું ભારત સાથે કેવી રીતે કનેક્શન છે?

‘What’s Love Got to Do with it?’ ફિલ્મ ક્રોસ કલ્ચર પર આધારિત બ્રિટિશ રોમકોમ (રોમાન્ટિક-કોમેડી) છે. આ ફિલ્મને ભારતીય ફિલ્મમેકર શેખર કપૂરે ડાયરેક્ટ કરેલી છે. તેમાં બ્રિટિશ એક્ટર્સ સિવાય પાકિસ્તાની અને ભારતીય એક્ટર્સે પણ કામ કરેલું છે. હિન્દી સિનેમાની દિગ્ગજ અભિનેત્રી શબાના આઝમીને પણ આ ફિલ્મમાં મહત્વનો રોલ આપવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ જેમિમાએ આ ફિલ્મની સ્ક્રિનપ્લે લખી છે.

આ ફિલ્મથી શેખર કપૂરે ડાયરેક્શનમાં કમબેક કર્યું છે, આ ફિલ્મની વાર્તામાં પ્રેમ અને લગ્ન દરમિયાન બે અલગ-અલગ સંસ્કૃતિ પરના સંઘર્ષને દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

ગર્ભશ્રીમંત છે જેમિમા

જેમિમા માર્શલ ગોલ્ડસ્મિથ 30 જાન્યુઆરી, 1974માં ઈંગ્લેન્ડમાં જન્મી હતી. જેમિમા તેની ફેમિલીમાં સૌથી મોટી હતી. તેની માતા લેડી એનાબેલ ગોલ્ડસ્મિથ એક મોટી એંગ્લો-આયરિશ ફેમિલી સાથે સંબંધ ધરાવતી હતી. બીજી તરફ પિતા સર જેમ્સ ગોલ્ડસ્મિથ લક્ઝરી હોટેલ ટાયકૂન અને પૂર્વ કંઝર્વેટિવ સાંસદનાં પુત્ર હતા. જેમિમા ઓરમેલેનો લોજમાં ઉછેર થયો છે. પહેલા તેણીએ ઓલ્ડ વિકરેજ પ્રિપરેટરી સ્કૂલ અને ત્યારબાદ ફ્રાન્સિસ હોલેન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યો. 10-17 વર્ષની ઉંમરમાં તે લંડનમાં ઘોડેસવારી પણ કરતી હતી. વર્ષ 1993માં અંગ્રેજીનાં અભ્યાસ માટે તેઓએ બ્રિસ્ટલ યૂનિવર્સિટીમાં એડમિશન લીધું. બે વર્ષ પછી તે સમયનાં ક્રિકેટર અને હાલનાં પાકિસ્તાનનાં પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઈમરાન ખાન સાથે લગ્ન કર્યા બાદ તેઓએ અભ્યાસ છોડી દીધો. વર્ષ 2002માં સેકન્ડ ડિવિઝનથી તેઓએ પોતાનું ગ્રેજ્યુએશન પૂરુ કર્યું. ત્યારબાદ તેઓએ લંડનની યૂનિવર્સિટીથી ઈસ્લામનાં મોર્ડન ટ્રેન્ડ પર માસ્ટર ડિગ્રી કરી. ઈમરાન સાથે લગ્ન કર્યા પછી તેઓએ ફક્ત ધર્મ જ ન બદલ્યો, તે પાકિસ્તાન શિફ્ટ થઈ ગઈ.

પત્રકારથી સ્ક્રિનરાઈટર સુધીની જેમિમાની સફર

જેમિમાએ જર્નાલિસ્ટ, કોલમિસ્ટ અને એડિટર તરીકે ‘ધ સંડે ટાઈમ્સ’, ‘ધ ઈન્ડિપેન્ડન્ટ’, ‘ઈવનિંગ સ્ટાન્ડર્ડ’, ‘સન્ડે ટેલીગ્રાફ’, ‘બ્રિટિશ વોગ’, ‘વેનિટી ફેર’, ‘ન્યૂ સ્ટેટ્સમેન’ જેવી મોટી મીડિયા સંસ્થાઓ માટે કામ કર્યું હતું, વર્ષ 1998માં તેઓએ એક મોટું ફેશન લેબલ લોન્ચ કર્યું હતું, તેમાં ગરીબ પાકિસ્તાની મહિલાઓ વેસ્ટર્ન કપડાઓ પર હસ્ત કારીગરીનું કામ કરતી હતી. તેનાં આ લેબલનું લક્ષ્ય પાકિસ્તાની મહિલાઓને રોજગાર આપવાનું હતું. વર્ષ 2015માં તેઓએ લંડનમાં ઈન્સ્ટિન્ક્ટ પ્રોડક્શન ખોલ્યું.

પાકિસ્તાનમાં પહેલા પણ ફિલ્મો પર પ્રતિબંધ લાગી ચૂક્યો છે

પાકિસ્તાનમાં ચર્ચિત એવોર્ડ વિનિંગ અને ઓસ્કર નોમિનેટેડ ફિલ્મ ‘જોયલેન્ડ’ પર પણ પ્રતિબંધ લાગી ચૂક્યો છે. આ પહેલીવાર નથી કે, પાડોશી દેશે કોઈ ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હોય. ભારતીય ફિલ્મો સિવાય તે પોતાની પ્રાદેશિક ફિલ્મો પર પણ પ્રતિબંધ લગાવે છે. તો ચાલો તે પાકિસ્તાની ફિલ્મો વિશે જાણીએ કે, જેનું કન્ટેન્ટ અહીની સરકારને જરાપણ ગમ્યુ નહી.

1- ભારતથી અલગ થયાના 16 વર્ષ પછી એટલે કે વર્ષ 1963માં પાકિસ્તાનમાં સેન્સર બોર્ડ બન્યું પણ તે પહેલાથી જ અહી ફિલ્મો પર પ્રતિબંધ શરુ થઈ ગયો હતો. વર્ષ 1979માં નિયમો વધુ કડક બન્યા, જ્યારે જિયા અલ હક અહીંનાં પ્રધાનમંત્રી બન્યા હતા. વર્ષ 1959માં ઉર્દૂનાં પ્રખ્યાત કવિ ફૈઝ અહેમદ ફેઝની લખેલી ફિલ્મ ‘જાગો હુઆ સવેરા’ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ ફિલ્મમાં ઈસ્ટ પાકિસ્તાન (આજનાં બાંગ્લાદેશ)નાં એક ગરીબ માછીમારનાં ગામનાં સંઘર્ષને દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. આ ફિલ્મ ક્યારેય પણ મોટા પડદા પર આવી શકી નહી. તે સમયે સતા પર કાબિઝ અયૂબ ખાન સરકારે આ ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો.

2. આ વર્ષે ‘કરતાર સિંહ’ નામથી એક ફિલ્મ આવી. તેમાં 47 ગામડાઓનાં ભાગલા દરમિયાન હિંદુ, મુસ્લિમ અને શીખ વચ્ચે થયેલા દંગા દેખાડવામાં આવ્યા હતા. આ ફિલ્મની વાર્તા વાસ્તવિક ઘટના પર આધારિત હતી. ફિલ્મમાં શીખ પાત્રને હીરો તરીકે પ્રદર્શિત કરવાના કારણે સરકારે આ ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. જો કે, થોડા સમય પછી સેન્સર બોર્ડે આ ફિલ્મને રિલીઝ કરવાની મંજૂરી પણ આપી અને તે સુપરહિટ પણ ગઈ.

3. વર્ષ 1970માં બંગાળી ભાષાની પોલિટિકલ સ્ટારર ફિલ્મ ‘જિબન થેકે નેયા’ પણ પ્રતિબંધિત ફિલ્મોની યાદીમાં સામેલ છે. આ ફિલ્મમાં પાકિસ્તાનમાં થયેલ બંગાળી મૂવમેન્ટ દેખાડવામાં આવ્યુ છે. આ ફિલ્મમાં પ્રભાવશાળી મહિલાનું પાત્ર પૂર્વી પાકિસ્તાનમાં અયૂબ ખાનની તાનાશાહીને રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યું હતું.

4. વર્ષ 1973માં ‘ઈન્સાન ઓર ગધા’ નામથી એક પોલિટિકલ દ્રષ્ટિકોણને દેખાડતી ફિલ્મ સામે આવી. આ ફિલ્મમાં પાકિસ્તાનમાં રહેતા લોકોની સ્થિતિને દેખાડવામાં આવી છે. આ ફિલ્મમાં ઝુલ્ફીકાર ભુટ્ટોની સ્પીચ આપવાની શૈલીનું મજાક ઉડાડવામાં આવ્યું હતું. રિલીઝ થયા પછી તુરંત આ ફિલ્મ પર ભુટ્ટો સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

5. ખેબર પખ્તૂનખ્વાં પ્રાન્તની એક મહિલાની વાર્તાને દર્શાવતી એક ફિલ્મ ‘બેગમ જાન’ને ફક્ત ખેબર પખ્તૂનખ્વાંમાં રિલીઝ કરવામાં આવી હતી. બાકી શહેરોમાં તેના રિલીઝ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ ફિલ્મની વાર્તા એક મહિલાની આજુબાજુ જ ફરતી હતી, જે ઘરે-ઘરે જઈને સામાન વેચે છે અને લગ્ન વગર જ બાળકને જન્મ આપે છે.

6. વર્ષ 1979માં રિલીઝ થયેલી પાકિસ્તાનની પહેલી ફેમિનિસ્ટ ફિલ્મ ‘ઓરત રાઝ’ પર ખૂબ જ વિવાદ થયો હતો. આ ફિલ્મ ત્યાનાં પ્રખ્યાત કોમેડિયન રંગીલાએ ડાયરેક્ટ કરી હતી. પહેલા તો આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ગઈ હતી પણ થોડા સમયમાં જ તેના પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો. આ ફિલ્મ પણ પોલિટિકલ દ્રષ્ટિકોણ લઈને આવી હતી. તેમાં જનરલ જિયા અલ હકનાં શાસન દરમિયાન મહિલાઓને લઈને બદલેલા માહોલની મજાક ઉડાડવામાં આવી હતી. આ ફિલ્મમાં પાકિસ્તાની મહિલાઓને પેન્ટ પહેરેલી દેખાડવામાં આવી હતી અને પુરુષોને કઠપુતળી તરીકે બતાવવામાં આવ્યા હતા. જે પોતાના મહિલા શાસકની દરેક વાત માનતા હતા.