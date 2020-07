દિવ્ય ભાસ્કર Jul 24, 2020, 01:44 PM IST

કોરોના વાઈરસના ડરને લીધે લોકો ઘરની બહાર જતા નથી કે વધારે લોકોને મળતા પણ નથી. તેવામાં છત્તીસગઢમાં 55 વર્ષીય નર્સ જંગલી પ્રાણીઓથી ભરેલા જંગલને પાર કરીને ગામવાસીઓની સેવા કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી મુદગલી તિર્કી છત્તીસગઢના સરગુજા જીલ્લામાં સૂર ગામનાં લોકોની મદદ કરી રહ્યા છે. તેઓ દવા સહિત અન્ય જીવનજરૂરી સામગ્રી આ ગામ સુધી પહોંચાડે છે.

Meet 55-year-old Mugdali Tirki, Serving As Nurse In A Village Of Chhattisgarh Since 10 Years

