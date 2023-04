Gujarati News

Gender Neutral Passports Started; Transforming The Worlds Of Food, Fashion, Sports And Entertainment

બ્રિટિશ યુનિવર્સિટીમાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે કોમન ટોઇલેટ: જેન્ડર ન્યૂટ્રલ પાસપોર્ટનો વધતો ટ્રેન્ડ, ફૂડ, ફેશન અને રમતમગમત અને ઉદ્યોગમાં પણ જોવા મળ્યો ફેરફાર

23 મિનિટ પહેલા લેખક: મૃત્યુંજય કુમાર



ક્યારેય આકસ્મિક રીતે મહિલાના વોશરૂમમાં ઘુસી ગયા છો? જો 'હા', તો તમને આ ભૂલ માટે આપવામાં આવેલો ઠપકો પણ યાદ આવશે. તો ઉતાવળમાં મેલ વૉશરૂમમાં પહોંચેલી મહિલાને એવી રીતે જોવામાં આવે છે કે જાણે તે સરહદ પાર કરીને પાકિસ્તાન અથવા ચીનમાં પહોંચી ગઈ હોય.

જો આપણે એમ કહીએ કે આવનારા સમયમાં આવું કરવું ખોટું નહીં ગણાય, તો ચોક્કસ તમને આંચકો લાગશે.

પરંતુ અમે આજે આ વાત એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કારણ કે એક સર્વે અનુસાર, 1997 પછી જન્મેલ દરેક ત્રીજો અમેરિકન યુવક પોતાને જેન્ડર ન્યુટ્રલ માને છે. એટલે કે તે પોતાને છોકરા કે છોકરીની કેટેગરીની બહાર જુએ છે. તેઓ એવા નિયમો અને કાયદાનું પાલન કરવાનો ઇનકાર કરે છે જે ખાસ કરીને છોકરા અથવા છોકરી માટે બનાવવામાં આવ્યા છે.

દાખલા તરીકે, પોતાને જેન્ડર ન્યુટ્રલ ગણાવતો છોકરો ક્યારેક સ્કર્ટમાં તો ક્યારેક જીન્સ-શર્ટમાં જોવા મળશે. અમેરિકન ટ્રેન્ડ પર નજર કરીએ તો છોકરાઓ લિપસ્ટિક પહેરીને અને છોકરીઓ લુંગી-કુર્તામાં ફરતી જોવા મળે.

આખી દુનિયામાં આવું વિચારનારા લોકોની સંખ્યા ખૂબ જ ઝડપથી વધી છે. એક પ્રખ્યાત હાર્વર્ડ કોલેજમાં થયેલા વોટિંગમાં ત્યાંના 80% વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના માટે એક કોમન વોશરૂમની માગ કરી હતી.

પ્રશ્ન એ ઊભો થઈ શકે છે કે જે સમાજમાં છોકરી અને છોકરા વચ્ચેનો તફાવત હોય ત્યાં આ બધું કેવી રીતે શક્ય બનશે? કારણ કે ઘરોમાં દીકરાને દૂધ, સારી સ્કૂલ અને સારા કપડાં આપવામાં આવ્યા છે, હવે આ કપડાં પર ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. સૌથી પહેલા તો જાણી લો અમેરિકામાં થયેલા સંશોધનના ચોંકાવનારા પરિણામ.

અમેરિકાના 35% યુવાનો, છોકરાઓ અને છોકરીઓ વચ્ચેના તફાવતને ધ્યાનમાં નથી લેતા

પ્યુ રિસર્ચ સેન્ટરના સંશોધન મુજબ, અમેરિકામાં 1997 પછી જન્મેલી યુવા વસ્તીના 35% છોકરાઓ અને છોકરીઓ વચ્ચેના તફાવત પર ધ્યાન આપતા નથી. આ વયજૂથના 60% યુવાનો એવું પણ માનતા હતા કે, ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન શોપિંગ પ્લેટફોર્મ પર અલગ-અલગ પુરુષ-સ્ત્રી વિભાગ ન હોવો જોઈએ.

આ વલણો સૂચવે છે કે છોકરાઓ એક દિવસ સ્કર્ટ અને બીજા દિવસે જીન્સ-શર્ટ પહેરી શકે છે. ક્યારેક તે પોતાના વાળ ઉગાડે છે તો ક્યારેક મૂછો. ક્યારેક તે કોટ તો ક્યારેક સ્કર્ટ પહેરી શકે છે. છોકરીઓના મામલામાં આ બદલાવ ઝડપથી જોવા મળી રહ્યો છે.

'He’' અથવા ‘She'ને બદલે 'They' કહેવાનું પસંદ કરે છે, 'વર્લ્ડ ઓફ ધ યર' શબ્દ બન્યો

પોતાને જેન્ડર ન્યુટ્રલ માનતા યુવાનોને અંગ્રેજીમાં 'He' અથવા 'She' કહેવાનું પણ સ્વીકાર્ય નથી. તેના બદલે, તેઓ પોતાને 'They' કહેવાનું પસંદ કરે છે. હિન્દીમાં આ રીતે સમજો, 'જાતા હૈ' કે 'જાતી હૈ'ને બદલે 'જાતે હૈ' જેવા શબ્દો દરેક માટે વપરાવા લાગ્યા છે.

પોતાને 'છોકરો' અથવા 'છોકરી' ગ્રુવથી અલગ દેખાતા યુવાનોનો પ્રભાવ એટલો વધી ગયો કે વર્ષ 2019માં 'They' શબ્દ મેરિયમ-વેબસ્ટરનો 'વર્લ્ડ ઓફ ધ યર' બની ગયો.

જ્યારે અંગ્રેજીમાં 'They' નો ઉપયોગ સેંકડો વર્ષોથી એક કરતાં વધુ વ્યક્તિને સંબોધવા માટે કરવામાં આવે છે. પરંતુ યુવાનોએ આ શબ્દને જાતિના જાળમાંથી બહાર આવવાનું માધ્યમ બનાવ્યું અને મોટા પાયે તેનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું.

આખરે આ વિચાર શું છે?

હ્યુમન બિહેવિયર એક્સપર્ટ પ્રોફેસર ડૉ.બીર સિંહ નિગમ કહે છે કે, જે યુવાનો સ્ત્રી-પુરુષના લેબલની બહાર વિચારે છે તેમને 'નોન-બાઈનરી જેન્ડર' કહેવામાં આવે છે. લિંગમાં 'બાઈનરી' નો અર્થ થાય છે - પુરુષ અને સ્ત્રી. અમેરિકા-યુરોપ જેવા વિકસિત સમાજમાં મોટાભાગના યુવાનો આવું વિચારે છે.

જાતિ, સંપ્રદાય, રંગ, ભાષા, જાતિની ઓળખ સમયની સાથે ઘટતી ગઈ છે. હવે યુવાનો લિંગ વચ્ચે વિભાજનની રેખાઓ દોરવા માંગતા નથી. ધીરે ધીરે આ ભેદ પણ ઘટતો જાય છે. આ સાથે 'નોન-બાઈનરી જેન્ડર'માં માનનારા યુવાનોની સંખ્યા વધી રહી છે.

આવી વિચારસરણી ધરાવતા યુવાન છોકરાઓ અને છોકરીઓ તેમની ફેશન, મનોરંજન, ખોરાક અને વર્તનથી લિંગ ભેદભાવને દૂર રાખે છે.

નિષ્ણાતોના અભિપ્રાય જાણ્યા પછી હવે આવો જાણીએ આ મુદ્દે દેશના યુવાનોના વિચાર…

જેન્ડર ન્યુટ્રલ નામો રાખવાનું ચલણ વધ્યું

જો આપણે ક્યાંક 'આલિયા' નામ લખેલું જોઈએ તો આપણે માની લઈએ કે કોઈ છોકરી વિશે વાત થઈ રહી છે. એ જ રીતે રણવીર, અક્ષય, વિક્ટરને છોકરાના નામ ગણવામાં આવે છે. આપણા દેશમાં નામની પાછળ 'કુમાર', 'કુમારી', 'દેવી' અથવા નામની આગળ શ્રી, શ્રીમતી, શ્રીમતી જેવા શબ્દો ઉમેરીને લિંગ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે.

પરંતુ 'નોન-બાઈનરી જેન્ડર' વિચારતા યુવાનોમાં 'જેન્ડર ન્યુટ્રલ' નામ આપવાનું ચલણ વધ્યું છે. આ વિચારધારા ધરાવતા લોકો તેમના બાળકોના નામ એવી રીતે રાખે છે કે તેમના લિંગની જાણ ન થાય.

યુનિવર્સિટી ઓફ મેરીલેન્ડના સર્વે અનુસાર, વર્ષ 2021માં અમેરિકામાં જન્મેલા 6% બાળકોનું નામ જેન્ડર ન્યૂટ્રલ રાખવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કેટલાક દાયકાઓ પહેલાં આવા થોડા જ નામો જોવા મળતા હતા.

પશ્ચિમી દેશોમાં જેસી, મેરિયન, જેકી, આલ્વા, ઓલિવ, જોડી, કાયો, કેરી જેવા જેન્ડર ન્યૂટ્રલ નામો રાખવામાં આવે છે. ત્યાં તમને આ નામવાળા છોકરાઓ અને છોકરીઓ બંને જોવા મળશે.

આપણે પણ અહીં પંજાબમાં પણ છોકરાઓ અને છોકરીઓના સામાન્ય નામો જોવા મળે છે; જેમકે- નવજોત, કમલજોત, હની, દિલજોત. પરંતુ અહીં નામની પાછળ સિંહ અથવા કૌર ઉમેરીને લિંગ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે.

અમેરિકાના 23 રાજ્યોમાં 'જેન્ડર X'ની માન્યતા, પાસપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે 'જેન્ડર X' નો ઉપયોગ ઘણીવાર એવા લોકો માટે થાય છે જેઓ પોતાને પુરૂષ અથવા સ્ત્રીની શ્રેણીઓથી અલગ તરીકે ઓળખે છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, અમેરિકાના 50માંથી 23 રાજ્યોમાં ''જેન્ડર X'ને કાયદાકીય માન્યતા મળી છે. એટલે કે ત્યાંના લોકો કાયદેસર રીતે પોતાને પુરુષ કે સ્ત્રી માનવાનો ઇનકાર કરી શકે છે. વર્ષ 2021માં અમેરિકામાં નાગરિકને પહેલો જેન્ડર ન્યુટ્રલ પાસપોર્ટ પણ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યો હતો.

હકીકતમાં યુએસ નેવીના સૈનિક ડેના જેમે નિવૃત્તિ પછી પોતાને 'જેન્ડર ન્યુટ્રલ' માનવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે તેને પાસપોર્ટ લેવાની જરૂર હતી, ત્યારે તેને કૉલમમાં પુરુષ, સ્ત્રી અથવા ટ્રાન્સજેન્ડરમાંથી એક પસંદ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેણે તેમ કરવાની ના પાડી. કારણ કે તે પોતાની જાતને આમાંથી કોઈ માનતો ન હતો. મામલો કોર્ટમાં ગયો. કોર્ટે ડેના જેમની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. જે બાદ પ્રથમ જેન્ડર ન્યુટ્રલ પાસપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યો હતો.

દુનિયાભરમાં જેન્ડર ન્યુટ્રલ ટોયલેટની માગ છે, અહીં કોઈ પણ જઈ શકે છે

સમગ્ર વિશ્વમાં જેન્ડર ન્યુટ્રલ ટોઇલેટની માંગ પણ ઝડપથી વધી રહી છે. પાંચ વર્ષ પહેલાં ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીની પ્રતિષ્ઠિત સોમરવિલે કોલેજમાં આ મુદ્દા પર મતદાન કરવામાં આવ્યું હતું; જેમાં 80% વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના માટે સામાન્ય શૌચાલયની માંગણી કરી હતી. જે બાદ કોલેજના પુરૂષ અને મહિલા શૌચાલયને મર્જ કરવામાં આવ્યા હતા.

હાલમાં સમગ્ર વિશ્વમાં આવા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. જેન્ડર ન્યુટ્રલ શૌચાલયને જેન્ડરના આધારે ભેદભાવના વિરોધ સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે.

જેન્ડર ન્યુટ્રલ શૌચાલયની વધતી સંખ્યા સાથે કેટલાક નિયમો અને કાયદાઓ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, જર્મનીમાં એક નિયમ છે કે જાહેર શૌચાલયમાં પુરુષોએ પણ બેસીને પેશાબ કરવો જોઈએ. જેથી ટોયલેટ સીટ ગંદી ન થાય અને મહિલાઓને તેના પર બેસવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે.

જેન્ડર ન્યુટ્રલ ફેશન બિઝનેસ અબજોનો, રણવીર સિંહ આઇકોન ભારતીય શહેરોમાં મહિલા અને પુરૂષોના વસ્ત્રો માટે અલગ-અલગ વિભાગો રાખવાનું સામાન્ય માનવામાં આવે છે. ઘણા મોલ્સ અથવા શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં આ વિભાગો સુવિધા માટે જુદા-જુદા માળ પર બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ હવે ટ્રેન્ડ જેન્ડર ન્યુટ્રલ ફેશનનો છે. સ્ત્રીઓ અને પુરુષો એક જ પ્રકારનાં કપડાં અને શૂઝમાંથી પોતાની પસંદગીની વસ્તુઓ પસંદ કરી શકે છે.

બોલિવૂડ એક્ટર રણવીર સિંહ ઘણીવાર સ્કર્ટ જેવા ડ્રેસમાં જોવા મળે છે. અન્ય ઘણા કલાકારો પણ સમાન કપડાં પહેરવાનું પસંદ કરે છે. તેમની આ ડ્રેસિંગ સ્ટાઇલને 'જેન્ડર ફ્રી ફેશન' કહેવામાં આવે છે. આ કપડા શેર કર્યા પછી પતિ-પત્ની પણ પહેરી શકે છે.

યુવાનોની આ બદલાતી વિચારસરણીને બજારે સમજ્યું અને તેના વ્યવસાયની રીત પણ બદલી નાખી. આજકાલ, સ્ત્રીઓ અને પુરુષો માટે ટ્રાઉઝર મોટી બ્રાન્ડ્સમાં સમાન રીતે આવે છે. ખાસ કરીને ખાદી અને કોટનના. આ ટ્રાઉઝર કુર્તા અને કુર્તી બંને સાથે પહેરી શકાય છે.મેલ-ફિમેલ હૂડીનો ખ્યાલ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે.

એ જ રીતે, ડિજીટલ ઘડિયાળએ પુરુષ અને સ્ત્રી ઘડિયાળો વચ્ચેનો ભેદ ભૂંસી નાખ્યો છે. ઘણી કોર્પોરેટ ઓફિસોમાં મેલ અને ફિમેલ ડ્રેસ કોડ સમાન હોય છે. સામાન્ય રીતે થ્રી પીસ સૂટમાં આવું થાય છે. જેન્ડર ન્યુટ્રલ પરફ્યુમ, સાબુ, શેમ્પૂ, ફેસ ક્રીમ, હેર ઓઈલ પણ માર્કેટમાં આવી ગયા છે.

બેસ્ટ મેલ, ફીમેલ એક્ટર જેવા એવોર્ડ્સ પર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા, સામાન્ય એવોર્ડની માગ

27 વર્ષીય એમ્મા કોરીન બ્રિટિશ ફિલ્મ સ્ટાર છે. તે ફિલ્મોમાં મહિલાઓની ભૂમિકા ભજવે છે, તેણીનો જન્મ પણ એક છોકરી તરીકે થયો હતો. પરંતુ પાછળથી એમ્માએ તેની જેન્ડર ન્યુટ્રલ તરીકે ઓળખ સ્વીકારી. તે પોતાને 'એક્ટ્રેસ'ને બદલે 'આર્ટિસ્ટ' કહે છે.

થોડા વર્ષો પહેલાંએમ્માને પ્રતિષ્ઠિત ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવી હતી. પણ એમ્મા ખુશ થવાને બદલે ગુસ્સે થઈ ગઈ. કારણ કે તેણીને 'બેસ્ટ ફિમેલ એક્ટર'ની શ્રેણીમાં નામાંકિત કરવામાં આવી હતી. એમ્માએ માંગણી કરી હતી કે, એવોર્ડ એવા વ્યક્તિને મળવો જોઈએ જેણે શ્રેષ્ઠ અભિનય કર્યો હોય, પછી તે પુરુષ હોય કે સ્ત્રી.

આ હોબાળો બાદ ઓસ્કાર જ્યુરીએ પણ આ માગ પર વિચાર કરવાનું વચન આપ્યું હતું. વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં આવા લિજેન્ડર ન્યુટ્રલ એવોર્ડ પણ આપવામાં આવે છે. જેમાં જે તે ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ કામ કરનાર વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે. તે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ.

નોબેલ, બુકર, રેમન મેગ્સેસેથી લઈને ભારતના પદ્મ પુરસ્કારો પણ જેન્ડર ન્યુટ્રલ છે. જ્યાં સ્ત્રી-પુરુષનો કોઈ ભેદ નથી.

મહિલા અને પુરૂષ દિવસની મધ્યમાં જ 'નોન બાઈનરી ડે'ની ઉજવણી કરો

દર વર્ષે 14 જુલાઈએ 'ઇન્ટરનેશનલ નોન બાઈનરી ડે' ઉજવવામાં આવે છે. જો કે આ દિવસને કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા મળી નથી, પરંતુ તેમ છતાં તે વિશ્વભરના તટસ્થ જેન્ડર ન્યુટ્રલનો સૌથી મોટો દિવસ છે.

આ માટે 14 જુલાઈની તારીખ કેમ પસંદ કરવામાં આવી તેનું કારણ પણ રસપ્રદ છે. વાસ્તવમાં, દર વર્ષે 19મી નવેમ્બરે 'પુરુષ દિવસ' અને 8મી માર્ચે 'મહિલા દિવસ' ઉજવવામાં આવે છે. જુલાઈ 14 આ બે તારીખોની બરાબર મધ્યમાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે જે લોકો પોતાને સ્ત્રી અને પુરૂષથી અલગ માને છે તેઓએ બંને તારીખોથી સમાન અંતર રાખીને આ દિવસ પસંદ કર્યો છે.

ભેદભાવ દૂર કરવા માટે ક્રિકેટની પરિભાષા બદલવી પડી

ક્રિકેટમાં 'બેટ્સમેન', 'મેન ઓફ ધ મેચ' જેવા શબ્દો લાંબા સમયથી પ્રચલિત હતા. ક્રિકેટને 'જેન્ટલ મેન્સ ગેમ' કહેવામાં આવતું હતું. પરંતુ બાદમાં મહિલાઓએ પણ આ ગેમમાં રસ લીધો. જે બાદ 'માણસ' શબ્દ પર સવાલો ઉભા થયા છે. આખરે ICCએ આ પુરૂષ-પ્રભુત્વવાળી શરતોને બદલવી પડી અને તેને જેન્ડર ન્યુટ્રલ શરતો સાથે બદલવી પડી. ઉદાહરણ તરીકે, 'બેટ્સમેન'ને બદલે 'બેટર' અને 'મેન ઓફ ધ મેચ'ને બદલે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જેવા શબ્દો પ્રચલિત થયા.

યુરોપમાં એન્ડ્રોગિની અને ભારતમાં અર્ધનારીશ્વરનો ખ્યાલ હજારો વર્ષ જૂનો છે.

નવા યુગના યુવાનો સિવાય આપણા સમાજમાં 'જેન્ડર ન્યુટ્રલ' વિચાર હજારો વર્ષોથી છે. યુરોપમાં તેમના માટે 'એન્ડ્રોજીની' શબ્દ વપરાય છે; જેમાં સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેના ગુણો છે.

'એન્ડ્રો'જીની' બે ગ્રીક શબ્દો 'એન્ડ્રો' અને 'જીની' પરથી ઉતરી આવ્યો છે; જેનો અર્થ થાય છે સ્ત્રી અને પુરુષ. એટલે કે જે વ્યક્તિ સ્ત્રી-પુરુષના ભેદમાં ન આવતી હોય અને મિશ્ર વર્તન કરે છે, તેને 'એન્ડ્રોજીનસ' કહેવાય છે. તેવી જ રીતે, ભારતમાં પણ ભગવાન શિવને અર્ધનારીશ્વર કહેવામાં આવે છે. કારણ કે તેમના શરીરનો અડધો ભાગ શક્તિ સ્વરૂપમાં દેવી છે.

કેટલાક લોકોને સ્ત્રી-પુરુષના રંગો વગરની દુનિયા નિસ્તેજ લાગે છે. પણ શું એ પરિપ્રેક્ષ્ય વિશ્વની સુંદરતાને છુપાવતો નથી? પરંતુ કેટલાક યુવાનો એવા છે જે લિંગ ચશ્મા પહેરીને દુનિયાને જોવા માગતા નથી. યુવાનોની વિચારસરણી કહે છે કે ચશ્મા ઉતારો, પછી જુઓ મિત્રો... શું આ ભેદભાવ આપણી આજની મુશ્કેલીઓ અને સમસ્યાઓનું મૂળ છે? જો આપણે જેન્ડર ન્યુટ્રલ સોસાયટી બનાવી શકીએ તો આમાંથી ઘણી બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકીશું. તો જ વિશ્વ ખરેખર સુંદર દેખાશે અને આ તમામ પ્રયાસો એક સારા સમાજના નિર્માણમાં મદદ કરશે.