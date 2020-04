દિવ્ય ભાસ્કર Apr 16, 2020, 01:12 PM IST

અત્યાર સુધી કોરોનાવાઈરસ પર કરવામાં આવેલ મોટાભાગના રિસર્ચમાં માણસોમાં સંક્રમણ ફેલાવાનું કારણ પેંગોલિન (કીડીખાઉ) કે ચામાચીડિયાને માનવામાં આવે છે. પરંતુ તાજેતરના રિસર્ચમાં સંશોધનકારોના જણાવ્યા પ્રમાણે, ચામાચીડિયામાંથી કૂતરામાં અને કૂતરામાંથી માણસમાં કોરોનાવાઈરસ પહોંચ્યો છે. આ દાવો કેનેડાના વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યો છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, રખડતાં કૂતરાં ચામાચીડિયાં ખાતા હોવાથી કોરોના મહામારી ફેલાઈ છે. જો કે, આ રિસર્ચને મોટાભાગના વૈજ્ઞાનિકોએ નકારી કાઢ્યું છે અને જણાવ્યું કે, કૂતરાઓની સંભાળ લેનારા લોકોને તેનાથી હેરાન થવાની જરૂર નથી.



દાવોઃ કૂતરાનાં આંતરડાં સુધી વાઈરસ પહોંચ્યો

કેનેડાની ઓટાવા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર જુહૂઆ જિયાએ આ રિસર્ચ કર્યું છે. જુહૂઆ, જેમણે અત્યાર સુધી 1,250થી વધારે કોરોનાવાઈરસના જીનોમનું રિસર્ચ કર્યું છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે સાપ અને પેંગોલિનમાં મળતા વાઈરસના સ્ટ્રેનના કારણની વાસ્તવિક કડી તૂટી ગઈ જેમાં એ જાણવાનું હતું કે ચામાચીડિયામાંથી માણસોમાં વાઈરસ કેવી રીતે પહોંચ્યો. નવો કોરોનાવાઈરસ ફાટી નીકળવાની કડીમાં નવી માહિતી બહાર આવી છે. ચામાચીડિયા દ્વારા આ વાઈરસ કૂતરાનાં આંતરડાં સુધી પહોંચ્યો અને તેનાથી ચેપ મનુષ્યમાં ફેલાયો.

New study suggests COVID-19 hopped from dogs to humans. Here's why you should be skeptical. https://t.co/f02y5PYzdV pic.twitter.com/BiN92uqGdD