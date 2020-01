Divyabhaskar.com Jan 06, 2020, 12:09 PM IST

ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્કવોડ (ATS), કચ્છ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG) અને ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડની ટીમે ગઈકાલે રાત્રે મધદરિયે જખૌ પાસે ઓપરેશન કર્યું હતું. જેમાં માછીમારી બોટમાં ગેરકાયદેસર જળમાર્ગે ગુજરાતમાં રૂ. 175 કરોડના નાર્કોટિક્સના જથ્થાને ઘૂસડવાના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. તેમજ માછીમારી બોટ સહિત 5 પાકિસ્તાની માછીમારોને ઝડપી પાડ્યા છે. પાંચેયની અટકાયત કરીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

માછીમારી બોટમાં કરાંચીના 5 ઈસમો ગેરકાયદેસર રીતે મોડી રાત્રે 4 વાગ્યે અંદાજીત કિંમત રૂ. 175 કરોડના નાર્કોટિક્સના 35 પેકેટ પકડી પાડ્યા હતા. ડ્રગ્સના કન્સાઈન્ટમેન્ટને ઈરાની સીમા પશનીથી લેવામાં આવ્યું હતું અને ગુજરાતમાં ડિલીવરી કરવાનું હોવાનું સામે આવ્યું છે. બાતમીને આધારે ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ ઘૂસાડવાના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થયો હતો. જો કે આ ડ્રગ્સને ગુજરાતમાંથી વિદેશ મોકલવાનું આયોજન હોવાનું સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યું છે.

We are committed to thwart attempts to smuggle narcotics in state, & well prepared to face any challenge in front of coastal security of 1600 Km long coast

Anti-Terrorist Gujarat, in joint operation with Indian Coast Guard caught 5 Pakistani nationals with Heroin worth Rs 175 Cr pic.twitter.com/rr9xxeP1gz