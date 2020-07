દિવ્ય ભાસ્કર Jul 22, 2020, 12:34 AM IST

ન્યૂયોર્ક. વિશ્વભરમાં અત્યાર સુધીમાં કોરોનાના 1 કરોડ 49 લાખ 38 હજાર કેસ નોંધાયા છે. 6 લાખ 13 હજાર 600 લોકોના મોત થયા છે. 89 લાખ 37 હજાર 9 લોકોને સારવાર પછી રજા અપાઈ છે. જ્યારે 6 લાખ 15 હજાર 350 લોકોના મોત થયા છે. બ્રાઝીલમાં 21 લાખ 21 હજાર 645 કેસ નોંધાયા છે અને 80 હજાર 251 લોકોના મોત થયા છે. અહીં 24 કલાકમાં 20 હજારથી વધારે કેસ નોંધાયા છે.

દરમિયાન 10 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાનાર નોબેલ પુરસ્કાર સમાહોર રદ્દ કરવામાં આવ્યો છે. નોબેલ ફાઉન્ડેશને મંગળવારે આ અંગેની જાહેરાત કરી. ફાઉન્ડેશન તરફથી જારી સૂચના પ્રમાણે કોરોના સંકટને જોતા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ સંકટમાં નોબેલ વીકનું આયોજન કરવું યોગ્ય નહીં હોય. આ વર્ષ દરેક માટે ખાસ છે. તમામ લોકોએ ત્યાગ કરવો પડી રહ્યો છે અને નવી સંભાવના સ્વીકારવી પડી રહી છે.

રૂ. 6411 કરોડના રાહત પેકેજ ઉપર સહમતી

પાંચ દિવસની ચર્ચા પછી યૂરોપીય સંઘના નેતાઓએ કોરોના વાઈરસના સંકટમાંથી બહાર આવવા માટે 750 મિલિયન યૂરો (લગભગ 6411 કરોડ રૂપિયા)ના રાહત પેકેજ ઉપર સહમતી દર્શાવી છે. ચર્ચામાં 27 દેશોએ ભાગ લીધો હતો. સોશિયલ મીડિયા ઉપર સમજૂતીની જાહેરાત કરતા યૂરોપિયન કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ ચાર્લ્સ મિશેલે ટ્વીટ કર્યું- ડીલ.

ચીનમાં 11 નવા કેસ મળ્યા

ચીનમાં 24 કલાકમાં સંક્રમણના 11 નવા કેસ મળ્યા છે. અહીં સંક્રમિતોની સંખ્યા 83 હજાર 693 થઈ છે. એક દિવસ પહેલા અહીં 22 કેસ મળ્યા હતા.

10 દેશમાં આજે કોરોનાની શું સ્થિતિ છે તે જોઈએ

ટ્રમ્પે કહ્યું મારાથી મોટો કોઈ દેશ ભક્ત નથી

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે જો માસ્ક પહેરવું દેશભક્તિ છે તો મારાથી મોટો કોઈ દેશભક્ત નથી. રવિવારે ફોક્સ ન્યૂઝને મુલાકાત આવતા તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ માસ્ક પહેરવામાં વિશ્વાસ રાખે છે, પરંતુ તેનાથી ઘણી મુશ્કેલી પણ પડે છે. અમેરિકામાં 39 લાખ 61 હજાર 580 કેસ નોંધાયા છે. તેમા 1 લાખ 43 હજાર 835 લોકોના મોત થયા છે. 18.50 લાખ લોકોને સારવાર પછી રજા અપાઈ છે.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN