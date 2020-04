દિવ્ય ભાસ્કર Apr 27, 2020, 12:42 PM IST

વોશિંગ્ટન. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કામને લઈને સવાલ ઉઠાવી રહેલા અમેરિકાના મીડિયા પર ગુસ્સે ભરાયા છે. તેમણે રવિવારે ટ્વિટ કરી કહ્યું કે હું સવારથી રાત સુધી કામ કરુ છું, છેલ્લા થોડા મહિનાથી મેં વ્હાઈટ હાઉસ પણ છોડ્યું નથી. જે લોકો મને અને દેશના ઈતિહાસને જાણે છે, તેમનું કહેવું છે કે હું સૌથી મહેનતું રાષ્ટ્રપતિ છું. જોકે મને આ વિશે ખ્યાલ નથી. હું એ જાણું છું કે હું મેહનતુ છું અને આ સાડા ત્રણ વર્ષમાં મે જેટલું કામ કર્યું છે, કદાચ એટલુ કામ કોઈ રાષ્ટ્રપતિએ કર્યું નહિ હોય. ફેક ન્યુઝને નફરત કરું છું.

The people that know me and know the history of our Country say that I am the hardest working President in history. I don’t know about that, but I am a hard worker and have probably gotten more done in the first 3 1/2 years than any President in history. The Fake News hates it!