દિવ્ય ભાસ્કર Jul 08, 2020, 11:34 AM IST

વોશિંગ્ટન. અમેરિકાએ ચીનના અમુક ઓફિસરો પર વિઝા પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. વિદેશ મંત્રી માઈક પોમ્પિયોએ આ માહિતી આપી છે. પોમ્પિયોએ કહ્યું છે કે, અમે તિબેટ માટે વિશેષ અમેરિકન કાયદા અંતર્ગત આ પ્રતિબંધ લગાવ્યા છે. તેમણે ટ્વિટ કર્યું છે કે, આજે મે પીપુલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઈના (પીઆરસી)ના ઓફિસરોના વિઝા પ્રતિબંધની જાહેરાત કરી છે. આ ઓફિસરો અન્ય દેશોના તિબેટ જતા રોકી રહ્યા છે.

Today I announced visa restrictions on PRC officials involved in restricting foreigners’ access to Tibet. We will continue to seek reciprocity in our relationship.