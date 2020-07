દિવ્ય ભાસ્કર Jul 25, 2020, 02:53 PM IST

વોશિંગ્ટન. અમેરિકાએ ચીન વિરુદ્ધ કડક વલણ અપનાવી લીધું છે. ચીનને મંગળવારે હ્યૂસ્ટન એમ્બેસી 72 કલાકમાં બંધ કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા. શુક્રવાર સાંજે 4 વાગ્યે જેવી જ ડેડલાઈન ખતમ થઈ, અમેરિકન એજન્ટ્સ આ બિલ્ડિગમાં દાખલ થઈ ગયા. અંદર રહેલા ઘણા લોકોએ ગેટ ન ખોલ્યો. આ અંગે FBIએ તેમણે વોર્નિંગ આપી દીધી. ત્યારપછી એજન્ટે દરવાજો શક્તિનો ઉપયોગ કરીને ખોલાવ્યો.

Live from #Houston: #US officials fail to enter the (former) #CCP consulate as the door is locked from inside. They walk to the side door. 現場直擊:#美國 官員 未能從正門進入 #中共 (前)#休士頓 領館,因爲門從裏面鎖上了。他們轉而走向側門。 pic.twitter.com/XYJvJbclGu