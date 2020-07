દિવ્ય ભાસ્કર Jul 22, 2020, 07:21 PM IST

હ્યુસ્ટન. અમેરિકા અને ચીનના સંબંધમાં તણાવ વધતો જઈ રહ્યો છે. મંગળવારે રાતે હ્યુસ્ટન ખાતે આવેલી એમ્બેસીમાં હજારો દસ્તાવેજ સળગાવાયા છે. જેના થોડા કલાક પછી અમેરિકાએ ચીનને 72 કલાકની અંદર આ એમ્બેસીને બંધ કરવા માટે કહી દીધું હતું. આ માહિતી ચીનના સરકારી અખબાર ગ્લોબલ ટાઈમ્સે આપી છે. અખબારના એડિટરે તેને ગાંડપણ કહ્યું છે.

શું થયું હતું એમ્બેસીમાં

મંગળવાર રાતે લગભગ 8 વાગ્યે(લોકલ ટાઈમ) હ્યુસ્ટનના ચીની એમ્બેસીના પાછળના ભાગમાં આગની જ્વાળા અને ધુમાડો જોવા મળ્યો હતો. આજુ બાજુના લોકોએ આની જાણ પોલીસ અને ફાયર વિભાગને કરી દીધી. થોડીક જ મિનીટમાં પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પરંતુ તેમને અંદર જવા ન દીધા. થોડીક વારમાં જ આગ શાંત થઈ ગઈ.

વીડિયોમાં શું જોવા મળ્યું?

એમ્બેસીની નજીક એક બિલ્ડીંગમાં રહેતા વ્યક્તિએ ઘટનાનો ઉપરથી વીડિયો બનાવ્યો હતો. જેમાં ચોખ્ખુ દેખાઈ રહ્યું છે કે ફાયબરના કેરેટ્સમાં દસ્તાવેજ લાવવામાં આવી રહ્યા છે. જેને આગમાં નાંખવામાં આવી રહ્યા છે. થોડીકવાર પછી પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમ અહીંયા પહોંચે છે.આજુબાજુ રહેતા લોકો પણ આવી જાય છે. કોઈને અંદર જવા દેવાતા નથી. એમ્બેસી પણ આ અંગેની કોઈ માહિતી આપતી નથી.

NEW VIDEO: Documents, other materials appear to be burned in courtyard of Consulate General of China in Houston, Texas; police and fire responded but its unclear it they entered property @KPRC2Tulsi pic.twitter.com/4vZktNpsWQ

.@HoustonFire and @houstonpolice are responding to reports of documents being burned at the Consulate General of China on 3417 Montrose Boulevard. Here's what the scene looks like there right now. pic.twitter.com/grUHhqmUz4