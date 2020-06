દિવ્ય ભાસ્કર Jun 27, 2020, 11:18 AM IST

વોશિંગ્ટન. અમેરિકામાં સ્મારકો અને પ્રતિમાઓને નુકસાન કરનારાઓને હવે લાંબા સમય માટે જેલમાં જવું પડશે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે તેનાથી સંબંધિત કાર્યકારી આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. જોકે, વ્હાઇટ હાઉસે હજી સુધી આ હુકમની વિગતો આપી નથી. વેટરન્સ મેમોરિયલ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ, 2003માં કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, આવા કેસોમાં દંડ અને 10 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે. 25 મેના રોજ અશ્વેત જ્યોર્જ ફ્લોયડનું અહીં પોલીસ કસ્ટડીમાં મોત થયું હતું. તેના વિરોધમાં કેટલીક મૂર્તિઓને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું.

ટ્રમ્પે કહ્યું- આ આદેશ ખૂબ કડક છે

ટ્રમ્પે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું હતું કે નવા ઓર્ડરમાં ઘણી બાબતોને આવરી લેવામાં આવી છે. તેમણે ટ્વિટર પર લખ્યું કે, "મને અમેરિકન સ્મારકો અને મૂર્તિઓને સુરક્ષિત રાખવા ખૂબ જ કડક કાર્યકારી આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આપણા મહાન દેશનો વિરોધ કરનારાઓને જેલની સજા ભોગવવી પડશે."

કોલંબસની મૂર્તિઓ તોડવામાં આવી હતી

ફ્લોયડના મૃત્યુના વિરોધમાં અમેરિકાની શોધ કરનાર ક્રિસ્ટોફર કોલંબસનાં પૂતળાં બોસ્ટન અને મિયામીમાં નાશ પામ્યાં હતાં. કોલંબસની પ્રતિમાને વર્જિનિયાના રિચમોન્ડમાં તળાવમાં ફેંકી દેવામાં આવી હતી. કોલંબસને અમેરિકામાં સંસ્થાનવાદનો આરંભ કરનાર માનવામાં આવે છે. વિરોધીઓએ વ્હાઇટ હાઉસ પર પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એન્ડ્રિયૂ જેકસનની પ્રતિમાને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. કેટલાક સ્થળોએ તોડફોડના ડરથી મૂર્તિઓને પહેલાથી જ હટાવી દેવામાં આવી હતી.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!