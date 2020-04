દિવ્ય ભાસ્કર Apr 18, 2020, 12:28 PM IST

વોશિંગ્ટન. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર કોરોનાથી થયેલા મોતને લઈને ચીનના દાવા પર સવાલ ઉઠાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, ચીને કોરોનાથી થયેલા મોતના આંકડા ડબલ કર્યા છે. આ અમેરિકી આંકડાની નજીક પણ નથી, હકીકતમાં ત્યાંનો સાચો આંકડો ઘણો વધારે છે. ચીનમાં મૃત્યુની સાંકળ અટકતી નથી. ટ્રમ્પે વુહાનમાં થયેલા મોત અંગેના તાજેતરના આંકડા બાબતે આ વાત કરી હતી. કોરોના માહિતી છુપાવવાના આક્ષેપો વચ્ચે ચીને શુક્રવારે વુહાનમાં જીવ ગુમાવનાર લોકોની નવી સૂચિ બહાર પાડી હતી. તેમના મરનારનો આંકડો 50% વધતા 1290 મોતનો વધારે થયો હતો.

આ પહેલા 2 એપ્રિલે પણ ટ્રમ્પે ચીનમાં મૃત્યુની ચોક્કસ સંખ્યા પર શંકા વ્યક્ત કરી હતી. બ્રિટન અને ફ્રાન્સે પણ ચેપથી થતાં મૃત્યુ અંગે ચીનના દાવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. ટ્રમ્પે તેના ઘણા રાજ્યોમાંથી પ્રતિબંધો હટાવવાની જાહેરાત કરી છે. ઘણા રાજ્યોના ગવર્નર સાથે પણ તેમના મતભેદો સામે આવ્યા છે.

શનિવારે વહેલી સવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેમણે કોરોનાથી અસરગ્રસ્ત દેશના ખેડૂતો માટે 19 અબજ ડોલર (આશરે 1 લાખ 18 હજાર કરોડ રૂપિયા) ના રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર તરફથી આ રાહતની રકમ સીધી તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. આ સાથે, સરકાર ખેડૂતો પાસેથી તેમની ડેરી અને માંસના ઉત્પાદનો ખરીદશે, જે લોકોને ફૂડ બેંકની સહાયથી વહેંચવામાં આવશે.

ત્રણ રાજ્યોમાં પ્રતિબંધોમાં રાહતની માંગ તીવ્ર

ત્રણ રાજ્યો: મિશિગન, મિનેસોટા અને વર્જિનિયામાં, લોકો પ્રતિબંધોમાં રાહતની માંગ કરી રહ્યા છે. યુએસના બંધારણ મુજબ સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષાને લગતા મુદ્દાઓ પર રાજ્યોના ગવર્નર જ નિર્ણય લેશે. ટ્રમ્પે અગાઉના ભાષણોમાં પણ આવું કહ્યું હતું. જોકે, ત્રણેય રાજ્યોના ગવર્નરે આ માટે કોઈ નિર્ણય લીધો નથી. આવી સ્થિતિમાં અહીંના લોકો ગવર્નર સામે વિરોધ કરી રહ્યા છે. મિશિગનના લોકોએ ટ્રમ્પના સમર્થનમાં રસ્તો જામ કર્યો અને ધ્વજ લહેરાવ્યા. તે જ સમયે, ટ્રમ્પે ટ્વિટ કરીને આ ત્રણ રાજ્યો માટે 'લિબરેટ' શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. ટેક્સાસ અને મિનેસોટાને કેટલીક વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓને મંજૂરી આપવાની યોજના અંગે પણ ચર્ચા થઈ છે.

ન્યૂયોર્કના ગવર્નર ક્યૂમોથી નારાજ છે

અમેરિકામાં ન્યૂયોર્ક કોરોનાથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત છે. ગવર્નર એન્ડ્ર્યુ ક્યૂમો અને ટ્રમ્પ વચ્ચે મતભેદો વધી ગયા છે. ક્યૂમોએ શુક્રવારે કહ્યું હતું કે તેઓ લોકડાઉન સંપૂર્ણપણે હટાવી શકતા નથી. આ અગાઉ તેમણે ટ્રમ્પ સરકાર પર મદદ ન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ત્યારબાદ ટ્રમ્પે ટ્વીટ કર્યું કે અમે તમારા માટે હજારો બેડ બનાવ્યાં, જેની તમને જરૂર નહોતી અથવા તમે ઉપયોગ કર્યો નથી. મોટી સંખ્યામાં વેન્ટિલેટર આપ્યા હતા. અમે તમને ટેસ્ટિંગમાં પણ મદદ કરી, આ તમારે કરવું જોઈતું હતું. અમે ન્યૂયોર્કને દેશના અન્ય રાજ્ય કરતાં વધુ પૈસા અને સાધનો આપ્યા. આ સમયે ફાળો આપનારા મહાન લોકો તમારી પાસેથી ક્યારેય ધન્યવાદ સાંભળી શક્યા નહીં. ઓછી વાતો અને વધુ કામ કરો.

Governor Cuomo should spend more time “doing” and less time “complaining”. Get out there and get the job done. Stop talking! We built you thousands of hospital beds that you didn’t need or use, gave large numbers of Ventilators that you should have had, and helped you with....