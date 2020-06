ભારત અને ચીન વચ્ચે લદ્દાખમાં જારી વિવાદને લઈ ટ્રમ્પે મધ્યસ્થતા કરવાની તૈયારી દર્શાવી હતી, જેને ભારતે નકારી હતી

ભારત અને અમેરિકામાં કોરોના વાઈરસની સ્થિતિ અને WHOમાં સુધારાને લઈ મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે ચર્ચા થઈ

દિવ્ય ભાસ્કર Jun 02, 2020, 11:01 PM IST

નવી દિલ્હી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે મંગળવારે ફોન પર ચર્ચા થઈ. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO)એ જણાવ્યું કે બન્ને નેતા વચ્ચે ભારત-ચીન સીમા વિવાદ તથા અમેરિકામાં અશ્વેત નાગરિકના મોત બાદ થયેલી હિંસા મુદ્દે ચર્ચા થઈ હતી. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નરેન્દ્ર મોદીને અમેરિકામાં યોજાનાર G-7 સમિટમાં આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે

WHOમાં સુધારા અંગે મોદી-ટ્રમ્પ વચ્ચે ચર્ચા

PMOના જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકામાં જારી હિંસક ઘટનાઓને લઈ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને એવી આશા દર્શાવી હતી કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જલ્દીથી સ્થિતિને સંભાળવાનો માર્ગ શોધી લેશે. બન્ને નેતા વચ્ચે કોરોના વાઈરસ સંકટ, ભારત-ચીન સીમા વિવાદ અને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશ (WHO)માં સુધારા અંગે પણ ચર્ચા-વિચારણા થઈ હતી.

ભારત-ચીન સરહદ વિવાદ અંગે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શું કહ્યું હતું?

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બે વખત ભારત અને ચીનના વિવાદમાં મધ્યસ્થતા કરવાની તૈયારી દર્શાવી હતી. આ અંગે તેમણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાતચીત કરી હોવાનો દાવો કર્યો હતો. આ ઉપરાંત તેમણે કહ્યું હતું કે ભારત-ચીન વચ્ચે એક મોટો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. હું નરેન્દ્ર મોદીને ખૂબ જ પસંદ કરું છું. જો મારી પાસે મદદ માંગવામાં આવે તો હું તે માટે મધ્યસ્થતા કરીશ.

અમેરિકાની મધ્યસ્થતાની તૈયારી અંગે ભારત અને ચીને શું કહ્યું?

ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઝાઓ લિજિયને કહ્યું હતું કે ભારત અને ચીન પરસ્પર વાતચીત મારફતે મુદ્દાનો ઉકેલ મેળવવા માટે સક્ષમ છે. ત્રીજા પક્ષકારની જરૂર નથી. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે મધ્યસ્થતાની તૈયારીને નકારી હતી.મંત્રાલયે કહ્યું કે પડોશી દેશો સાથેના મુદ્દાને શાંતિપૂર્વક ઉકેલવા માટે કૂટનીતિક સ્તર પર પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે.

મોદીએ આ અંગે ટ્રમ્પની પ્રશંસા કરી હતી. મોદીએ કહ્યું કે ભારતે અમેરિકા સાથે કામ કરતા ખુશી થઈ રહી છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ મોદીને G-7 સમિટમાં આવવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું અને મોદીએ આ સમિટની સફળતા માટે ટ્રમ્પને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

શું છે G-7?

જી-7 સાત મોટા અર્થતંત્ર ધરાવતા દેશનો એક સમૂહ છે. તેમા ફ્રાંસ, કેનેડા, જર્મની, ઈટાલી, જાપાન, બ્રિટન અને અમેરિકાનો સમાવેશ થાય છે. તેને ગ્રુપ ઓફ સેવન પણ કહે છે. આ તમામ દેશ પરસ્પર હિતોને લગતા મુદ્દે ચર્ચા કરવા પ્રત્યેક વર્ષ બેઠક યોજે છે.

WHOથી શાં માટે નારાજ છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ?

અમેરિકા અગાઉથી જ WHOના ફન્ડિંગને અટકાવી ચુક્યુ છે. હવે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે WHO સાથે સંબંધનો અંત લાવવાની પણ વાત કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે WHOના કોટાનું ફંડ સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રમાં કામ કરનારી અન્ય સંસ્થાને તે આપશે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે WHO પર ચીનનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે. ચીન તેને 4 કરોડ ડોલર આપી રહ્યું છે અને અમેરિકા એક વર્ષમાં 45 કરોડ ડોલરની મદદ આપે છે. બન્નેએ અમારી માંગને માની નથી, માટે અમે WHO સાથે સંબંધ પૂરા કરશું.