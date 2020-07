દિવ્ય ભાસ્કર Jul 30, 2020, 07:53 PM IST

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 2020ની ચૂંટણી ટાળવાનું સૂચન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આ ચૂંટણીમાં મેલ ઇન સિસ્ટમથી મતદાન થવાનું છે. આ ચૂંટણી અમેરિકાના ઇતિહાસની સૌથી બોગસ અને ખોટી ચૂંટણી સાબિત થશે. તે અમેરિકા માટે ખૂબ શરમજનક બાબત બની જશે. રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીના 96 દિવસ પહેલા ટ્રમ્પે આ વાત કહી છે.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???