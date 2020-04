દિવ્ય ભાસ્કર Apr 05, 2020, 10:26 AM IST

વોશિંગ્ટન. કોરોનાવાઈરસ સામે લડવા અમેરિકાએ ભારતનો સહારો લીધો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે એક પ્રેસ કોન્ફોરન્સમાં કહ્યું- મેં ફોન પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી છે. તેમને હાઈડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન દવાનું કન્સાઇન્મેન્ટ મોકલવાની વિનંતી કરી છે, જેથી આપણે કોવિડ-19ના સંક્રમિતોની સારી રીતે સારવાર કરી શકીએ. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે કોરોનાવાઈરસની સારવારમાં મેલેરિયાની દવા હાઈડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન સૌથી સચોટ છે.

ટ્રમ્પે કોઈ પણ પ્રકારનો ખચકાટ રાખ્યા વગર કહ્યું કે હું પણ દવા લઈશ અને મારા ડોક્ટરો સાથે પણ વાત કરીશ. ભારત મોટા પ્રમાણમાં હાઈડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન બનાવે છે. તેને પોતાના અબજો લોકો માટે પણ ઘણા ભંડારની જરૂર પડશે. મેલેરિયાની સારવારમાં આવનારી આ દવા કોવિડ-19ની સારવારમાં રામબાણ છે. મને એ કહેવામાં કોઈ નાનપ નથી કે અમને ભારત દવા મોકલશે તો અમે તેમનો આભાર માનીશું. ભારત સરકારે હાઈડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન દવાની નિકાસ અને તેની ફોર્મ્યુલાને કોઈ અન્ય દેશને આપવા પર હાલ પ્રતિબંધ રાખ્યો છે.

મોદીએ પણ ટ્વિટ દ્વારા ટ્રમ્પ સાથેની વાતચીતની માહિતી આપી

મોદીએ ટ્વિટ કર્યું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ફોન પર વાતચીત થઈ. ચર્ચા ખૂબ જ સકારાત્મક રહી છે. કોરોનાની વિરુદ્ધની લડાઈમાં ભારત અને અમેરિકા મળીને સંપુર્ણ તાકાતથી લડશે.

Had an extensive telephone conversation with President @realDonaldTrump. We had a good discussion, and agreed to deploy the full strength of the India-US partnership to fight COVID-19.