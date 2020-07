દિવ્ય ભાસ્કર Jul 30, 2020, 06:25 PM IST

વોશિંગ્ટન. અમેરિકાનું ‘પરસેવર્ન્સ’ યાન મંગળ માટે ગુરૂવારે રવાના થઈ ગયું છે. આ દુનિયામાં છેલ્લા 11 દિવસમાં ત્રીજું ‘મંગળ મિશન’ છે. આ અગાઉ 19 જુલાઈના રોજ UAEએ અને 23 જુલાઈના રોજ ચીને પોત-પોતાના મિશન મંગળ ગ્રહ રવાના કર્યા છે. મંગળ પર પહોંચવાની સ્પર્ધામાં વર્તમાન ત્રણેય મિશન નવા અને રસપ્રદ ઉદ્દેશ્યો સાથે જઈ રહ્યા છે. જેમાં પાણીની શોધ, ઓક્સિજન બનાવવાથી માંડીને ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત મંગળ પર હેલીકોપ્ટર ઉડાડવાનો પ્રયાસ છે.

અમેરિકાની અંતરિક્ષ એજન્સી નાસાએ તેમના મંગળ મિશનને ફ્લોરિડાના કેપ કેનેવરલ એરફોર્સ સ્ટેશનથી લોન્ચ કર્યું હતું. અમેરિકાના સમય પ્રમાણે સવારે 7.50 વાગ્યે (ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજે 5.20 વાગ્યે) મિશન લોન્ચ કરવામા આવ્યું હતું. 18 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ તે મંગળના જેજેરો ક્રેટર પર લેન્ડ થશે. આ મિશન મંગળના સમય પ્રમાણે એક વર્ષ (પૃથ્વીના 687 દિવસ) સુધી ચાલશે. આ મિશન અંતર્ગત પહેલી વખત મંગળમાં એક નાનું હેલિકોપ્ટર ઉડાડવામાં આવશે.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS