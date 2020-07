દિવ્ય ભાસ્કર Jul 17, 2020, 05:13 PM IST

વોશિંગ્ટન. અમેરિકાના બે નેવી એરક્રાફ્ટ કેરિયરે એક મહિનામાં બીજીવાર સાઉથ ચાઈના સી એટલે કે દક્ષિણ ચીન સમુદ્ર વિસ્તારમાં એક્સરસાઈઝ શરૂ કરી છે. આ એટલા માટે ખાસ છે કારણ કે ચીન સતત વિરોધ કરી રહ્યું છે અને અમેરિકાએ તેની નારાજગીને નજર અંદાજ કરી છે.

પ્રશાંત મહાસાગરમાં તહેનાત અમેરિકાના કાફલાના એક નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે શુક્રવારથી શરૂ થયેલી એક્સરસાઈઝમાં USA રોનાલ્ડ અને USA નિમિત્ઝ કેરિયરના સ્ટ્રાઈક ગ્રુપ સામેલ છે. તેમા બે એરક્રાફ્ટ કેરિયર અને 12 હજારથી વધારે અમેરિકન સૈનિક હાજર છે. બન્ને એરક્રાફ્ટ કેરિયર ઉપર 120થી વધારે ફાઈટર જેટ્સ છે.

#USSNimitz and #USSPrinceton transit the Balabac Strait on Wednesday while en route to the South China Sea, where the Nimitz and Ronald Reagan Carrier Strike Groups are conducting dual carrier exercises today. #CVN68 #CG59 #USNavy @US7thFleet pic.twitter.com/xOTpbauwdT