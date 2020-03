વેઈ ગુઝિયાનએ 27 દર્દીઓમાં સામેલ હતી, જેઓને સૌથી પહેલા કોરોના વાઈરસથી સંક્રમિત થયા હતા

વેઈએ 10 ડિસેમ્બરે સી ફૂડ માર્કેટમાં ઝિંગા વેચતી વેળાએ પબ્લિક ટોઈલેટના ઉપયોગ કર્યા બાદ તે સંક્રમિત થઈ હતી

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 29, 2020, 05:13 PM IST

વુહાન/લંડન : કોરોના વાઈરસ વિશ્વભરમાં હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે. ત્યારે આ બીમારીના પહેલા સંક્રમિત દર્દીની જાણ થઈ ગઈ છે. તે 57 વર્ષની એક મહિલા છે. જે ચીનના વુહાનમાં ઝિંગા વેચતી હતી. વેઈ ગુઝિયાનને પેશન્ટ ઝીરો જાહેર કરાઈ છે. પેશન્ટ ઝીરો એ દર્દી હોય છે જેમનામાં સૌથી પહેલા બીમારીના લક્ષણ જોવા મળ્યા હોય. ખાસ કરીને એક મહિનાની સારવાર પછી આ મહિલા સંપૂર્ણપણે સાજી થઈ ગઈ છે.



ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના જણાવ્યા મુજબ આ મહિલા એ સમયે સંક્રમિત થઈ, જ્યારે તે વુહાનના હુઆનેન સી ફૂડ માર્કેટમાં 10 ડિસેમ્બરના રોજ ઝિંગા વેંચી રહી હતી. આ દરમિયાન તેણે સાર્વજનિક ટોઈલેટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ત્યાર પછી તેને શરદી અને તાવ આવ્યો હતો.



31 ડિસેમ્બરે વુહાન મ્યૂનિસિપલ હેલ્થ કમિશને સૌથી પહેલા આ મહિલાનું નામ જાહેર કર્યું હતું. વેઈ એ 27 દર્દીમાં સામેલ હતી, જેમને સૌથી પહેલા કોરોના વાઈરસનું સંક્રમણ લાગ્યું હતું. આ 27 દર્દીઓમાંથી 24 દર્દીઓ સી ફૂડ માર્કેટમાંથી સંક્રમિત થયા હતા. જોકે ત્યાર પછી ઘણા વિરોધાભાસી રિપોર્ટ આવ્યા હતા, પરંતું તે એ વાતને ચીન સરકારે ફગાવી દીધી હતી કે પેશન્ટ ઝીરો મળી ચૂક્યો છે.



સૌથી પહેલો કેસ એટલે માટે પેશન્ટ ઝીરો

સૌથી પહેલ રિપોર્ટ થવાના કેસમાં વેઈને પેશન્ટ ઝીરો માનવામાં આવે છે. પરંતુ ચીન સરકાર દ્વારા કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. ચીની અખબાર ગ્લોબલ મીડિયાએ દાવો કર્યો છે કે આ વાઈરસને અમેરિકાની સૈન્ય પ્રયોગશાળામાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને ઓક્ટોબરમાં વુહાનમાં વર્લ્ડ મિલિટ્રી ગેમ્સ દરમિયાન સાઈક્લિસ્ટ મજાટ્જે બેનાસી કોરોના વાઈરસનો સોર્સ હતો. આના પછી ચીન અને અમેરિકા વચ્ચે આરોપ-પ્રત્યાઆરોપ થઈ રહ્યા છે.



આવી રીતે સામે આવ્યું નામ

ચીનની ન્યૂઝ સાઈટ ધ પેપરના રિપોર્ટ બાદ આ મહિલા પેશન્ટ ઝીરો હોવાની વાત વિશ્વભરના અખબારોમાં આવી ગઈ છે. બ્રિટનના ધ મિરર, સિડનીના ન્યૂઝ ડોટ ઓસ્ટ્રેલિયા ઉપરાંત ભારતમાં પીટીઆઈ અને આઈએએનએસે પણ આ મહિલા પેશન્ટ ઝીરો હોવાનો રિપોર્ટ આપ્યો છે.

સૌથી પહેલા છ માર્ચે ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે પોતાની ઈન્વેસ્ટિગેટિંગ રિપોર્ટ How It All Started: China’s Early Coronavirus Missteps માં વેઈ ગુઝિયાનનું નામ છાપ્યું હતું. ધ વોલ સ્ટ્રીટના રિપોર્ટર જેરેમી પેજ, વેઝિંગ ફેન અને નતાશા ખાને આ રિપોર્ટમાં ચીનની ભૂલો બહાર પાડી હતી. આ રિપોર્ટમાં ચીનના વલણ ઉપર પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. ત્યાર પછી કોરોના વાઈરસ એટલી ઝડપથી ફેલાયો કે લોકોનું ધ્યાન પેશન્ટ ઝીરો પરથી ધ્યાન હટી ગયું.



પેશન્ટ ઝીરોનું નિવેદન

મહિલા વેઈ ગુઝિયાને કહ્યું હતું કે મને ઠંડી મોસમમાં શરદી-ઉધરસ થતી હતી. 10 ડિસેમ્બરે મને આવું જ થયું હતું. પરંતુ મને પહેલા થાક લાગતો તેના કરતા વધારે થાક લાગવા લાગ્યો. નજીકના ક્લીનિકમાંથી દવા લઈ મે કામ કરવાનું ચાલું રાખ્યું. મારી હાલત બગડતા મને વુહાનની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી.ત્યાં પણ મારી બીમારીની જાણકારી ન મળી અને સારવાર ચાલું રખાઈ હતી.



21 દિવસ પછી ખ્યાલ આવ્યો કે કોરોના છે

31 ડિસેમ્બરે એટલે કે 21 દિવસ પછી ખ્યાલ આવ્યો કે તેને કોરોના વાઈરસનું સંક્રમણ લાગ્યું છે. વેઈએ જણાવ્યું હતું કે મને આ સંક્રમણ પબ્લિક ટોઈલેટમાંથી લાગ્યું હોવાનું અનુમાન છે. જાન્યુઆરી 2020માં તે સાજી થઈ જતા હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ હતી. ચીન સરકારે પગલા લેવામાં વાર લગાવી એટલા માટે આ સંક્રમણ વધારે ફેલાયું હતું.