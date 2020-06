દિવ્ય ભાસ્કર Jun 06, 2020, 05:13 PM IST

અમેરિકામાં પોલીસ દ્વારા જ્યોર્જ ફ્લોઇડ નામના અશ્વેતની હત્યા સમગ્ર વિશ્વમાં ગાજી રહી છે. દસ દિવસથી અમેરિકા રીતસર સળગી રહ્યું છે. ડેરેક શોવિન નામના પોલીસ અધિકારીએ જ્યોર્જને જમીન પર છાતીભેર સૂવડાવીને નવ મિનિટ સુધી એની ગરદન પર પોતાનું ગોઠણ દબાવી રાખ્યું. પરિણામે શ્વાસ રૂંધાવાને કારણે જ્યોર્જનું મૃત્યુ થયું. આ ઘટનાએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ‘બ્લેક લાઈવ્સ મેટર’ની મુવમેન્ટ ચરમસીમાએ છે. તેમાં બ્લેક લોકો અને આ વિરોધ પ્રદર્શનો પ્રત્યે પોતાની સહૃદયતા દર્શાવવા માટે ‘નીલિંગ’ (Kneeling) નામની શારીરિક ચેષ્ટા ભારે ચલણી બની છે. અમેરિકાના સંખ્યાબંધ પોલીસકર્મીઓ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલાં ટોળાંની સામે ઘૂંટણિયે પડીને અને પોતાનું માથું નમાવીને કેટલીક મિનિટો સુધી બેસી રહે છે. આ ચેષ્ટાને ‘Take a Knee’ કે ‘Kneeling’ કહે છે. અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ આ નીલિંગની ચેષ્ટાના સખત વિરોધમાં છે, જ્યારે કેનેડિયન પ્રાઈમ મિનિસ્ટર જસ્ટિન ટ્રુડોએ શુક્રવારે જાહેરમાં નીલિંગ કરીને આ ચેષ્ટાને સત્તાવાર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ આપી દીધું છે.

Kneeling મુદ્દે ટ્રમ્પ અને ટ્રુડો સામસામે

શુક્રવારે કેનેડાના ઓટાવામાં પાર્લામેન્ટ ભવનની સામે પણ કેનેડિયન લોકોએ અમેરિકામાં જ્યોર્જ ફ્લોઈડની નિર્મમ હત્યા અને બ્લેક લોકોની સામે થઈ રહેલી હિંસાના વિરોધમાં પ્રદર્શન કર્યું હતું. પ્રદર્શનકારીઓ કેનેડિયન પ્રાઈમ મિનિસ્ટર જસ્ટિન ટ્રુડોને ઉદ્દેશીને ‘સ્ટેન્ડ અપ ટુ ટ્રમ્પ!’ના નારા લગાવી રહ્યા હતા. સૌના આશ્ચર્ય વચ્ચે જસ્ટિન ટ્રુડો ત્યાં પ્રદર્શન કરી રહેલા લોકોની વચ્ચે આવ્યા, એટલું જ નહીં, તેમણે ટોળાની વચ્ચે ઘૂંટણિયે પડીને Kneeling કર્યું. એ પણ એક નહીં, ત્રણ-ત્રણ વખત! એ વખતે ટ્રુડો ચહેરા પર કાળા રંગનો માસ્ક પહેરીને આવ્યા હતા, તેને પણ સૂચક રીતે જોવામાં આવી રહ્યું છે.

બીજી બાજુ અમેરિકામાં પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું સ્ટેન્ડ આ નીલિંગની ચેસ્ટાની તદ્દન વિરુદ્ધમાં છે. ખાસ કરીને રાષ્ટ્રગીત સમયે કરાતું નીલિંગ. જ્યારે ટ્રુડો કેનેડામાં નીલિંગ કરીને ‘નો જસ્ટિસ=નો પીસ’ રેલીને પોતાનું સમર્થન આપી રહ્યા હતા, ત્યારે ટ્રમ્પે ટ્વિટર પર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખી નાખ્યું કે, ‘ગ્રેટ અમેરિકન ફ્લેગની સામે સૌએ ટટ્ટાર રહીને સલામી સાથે કે હૃદય પર હાથ રાખીને ઊભા રહેવું પડશે.’ એ પછી કેપિટલ અક્ષરોમાં લખ્યું, ‘NO KNEELING!’

...We should be standing up straight and tall, ideally with a salute, or a hand on heart. There are other things you can protest, but not our Great American Flag - NO KNEELING!