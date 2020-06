ચીનની તુલનામાં 4 ગણા વધારે ભારતીયોને H-1 વીઝા ઈસ્યૂ કરવામાં આવ્યા હતા

ભારતીયોને ગયા વર્ષે 1,31,549 વીઝા ઈસ્યૂ કરાયા હતા

દિવ્ય ભાસ્કર Jun 23, 2020, 06:45 PM IST

મુંબઈ. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વિદેશી નાગરિકોને ઈસ્યૂ કરવામાં આવતા H-1B અને L1 વીઝા સસ્પેન્ડ રાખવાની અવધિમાં વધારો કર્યો છે. હવે આ અવધિ 31 ડિસેમ્બર સુધી લાગુ રહેશે. નવા નિયમ પ્રમાણે 31 ડિસેમ્બર સુધી વિદેશી નાગરિકોને ગ્રીન કાર્ડ અને H-1B વીઝા ઈસ્યૂ નહીં થાય. જોકે આ સેક્ટર સાથે જોડાયેલા લોકોનું માનવું છે કે તેનાથી ભારતીય IT કંપનીઓને કોઈ જ અસર થશે નહીં. કારણ કે IT સેક્ટરની સર્વિસ કોઈ પણ જગ્યાએથી કરી શકાય છે.

ફક્ત 6 મહિના માટે જ વીઝા પર પ્રતિબંધ લાગ્યો છે

અમેરિકા અને અન્ય દેશો માટે વીઝા ઉપલબ્ધ કરાવતી અભિનવ ઈમિગ્રેશન સર્વિસિસના ચેરમેન અજય શર્માએ કહ્યું કે આ નિર્ણય ફક્ત 6 મહિના માટે છે. જોકે તેમા પણ જે લોકો ત્યાં છે તેમને કોઈ જ ફર્ક નહીં પડે. H1L1 પર જે નિર્ણય આવ્યો છે તે તેમના માટે લાગુ થશે કે જે નવા લોકો ત્યાં જવા માંગે છે. તેમનું કહેવું છે કે કોવિ-19 અગાઉથી જ ત્યાં અવર-જવર માટે પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે અને અત્યારે ઈન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલિંગ બંધ છે. આ સંજોગોમાં તેની કોઈ જ અસર નહીં થાય.

IT કંપની કોઈ પણ જગ્યાથી સેવા આપી શકે છે

અજય શર્માનું કહેવું છે કે જે ભારતીય IT કંપની છે તે સર્વિસ તો ગમે ત્યાંથી આપી શકાય છે. જેમની પાસે અમેરિકન ક્લાઈન્ટ છે, તેમને કેનેડા, UK કે યુરોપથી સર્વિસ આપી શકાય છે. આ સાથે જે રેગ્યુલર સર્વિસ છે તેમના માટે તેની કોઈ અસર નહીં થાય. તેની થોડી અસર ફક્ત તેમના પર દેખાઈ શકે છે કે જે નવા પ્રોજેક્ટ હશે. કારણ કે તેમના માટે ટ્રાવેલિંગ કરવું જરૂરી હોય છે. તેમણે કહ્યું કે કોવિડની અસર તો અગાઉથી જ છે. લોકોની નિર્ભરતા IT પર વધી ગઈ છે. હવે જ્યારે વર્ક ફ્રોમ હોમ સમગ્ર વિશ્વમાં ચાલી રહ્યું છે તો આ નવો પ્રતિબંધ કોઈ પણ પ્રકારે અસર નહીં કરે. તેમનું કહેવું છે કે TCS, HCL, Infosys કે ટેક મહિન્દ્રા જેવી કંપનીઓનો બેઝ કેનેડા અને UK તથા યુરોપમાં પણ છે. ત્યાંથી અમેરિકન ગ્રાહકોને સેવા આપી શકાય છે.

એર ટ્રાવેલિંગ શરૂ થવાના સંજોગોમાં પ્રતિબંધ હટી શકે છે

એવું પણ બની શકે છે કે જ્યારે એર ટ્રાવેલિંગ (Air Travelling) શરૂ થશે તો આ પ્રતિબંધને હળવો થઈ શકે છે. અલબત આ એક ટૂંકા ગાળા માટેની સ્થિતિ છે. તેમણે કહ્યું કે લોકોને વિશેષ જરૂર હોય ત્યારે જ L1 પર જાય છે. શોર્ટ ટર્મમાં કોઈ ઇમ્પેક્ટ નહીં થાય. CNI રિસર્ચના ચેરમેન કિશોર ઓસ્તવાલે જણાવ્યું હતું કે તેની ખૂબ જ મર્યાદિત અસર થઈ શકે છે. સાઈડ ડેવલપમેન્ટ કે પ્રોજેક્ટ પર થોડી અસર થઈ શકે છે. એકંદરે એક લાખ લોકો પર તેની અસર થઈ શકે છે. તેમા H4 ધરાવતી વ્યક્તિઓ પણ છે. તેમના મતે જે ગૃહિણી કે બાળકો છે તે કામ કરે છે. અને બાદમાં તમામ લોકો ITમાં જ કામ કરી શકતા નથી.

કોવિડની સ્થિતિ સામાન્ય થવાના સંજોગોમાં આ પ્રતિબંધ ડિસેમ્બર અગાઉ પણ હટી શકે છે. તેની કોઈ અસર નહીં થાય. બસ તે ચૂંટણીઓને જોતા એક રાષ્ટ્રવાદી નિર્ણય પૂરતો મર્યાદિત છે.

શેરબજારમાં પાંચ IT કંપનીના શેરમાં તેજી

તેમણે કહ્યું કે ટ્રમ્પના આ નિર્ણય બાદ પણ ભારતીય શેરબજારમાં મોખરાની પાંચ IT કંપનીના શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) પર TCS શેરનો ભાવ ઈન્ટ્રા-ડે લો રૂપિયા 2,010 બોલાઈ છેલ્લે રૂ.7.10 વધી રૂપિયા 2,035.40,વિપ્રો રૂા.2.65 વધી રૂા.220.65, ઇન્ફોસિસ રૂા.16.80 અથવા 2.39 ટકા વધી રૂા.720.45, HCL રૂા.9 અથવા 1.58 વધી રૂા.578.55, ટેક મહિન્દ્રા રૂા.10.15 અથવા 1.85 ટકા વધી રૂા.558.75 રહ્યા હતા.

પ્રત્યેક વર્ષ H-1 વીઝા સરેરાશ 85,000 જારી થાય છે. આ વીઝા 6 વર્ષ માટે રહે છે. વર્ષ 2019માં 188,123 H1 વીઝા જારી કર્યા હતા. જોકે તેમા રિન્યુઅલવાળા પણ વીઝા હતા. આ પૈકી ભારતીયો માટે 1,31,549 વીઝા ઈસ્યૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ચીનના નાગરિકો માટે 28,483 વીઝા ઈસ્યૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ વર્ષ મે,2020માં ફક્ત 143 H1 વીઝા ઈસ્યૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે વર્ષ 2019માં મે મહિનામાં 13,367 વીઝા જારી કરવામાં આવ્યા હતા.

ગયા વર્ષ 18,354 ભારતીયને જારી કરવામાં આવ્યા હતા L1 વીઝા

L1 વીઝાની વાત કરીએ તો આ હાઈ લેવલ અને કંપનીના ખાસ કર્મચારીઓને જારી કરવામાં આવે છે. તે સાત વર્ષ માટે હોય છે. વર્ષ 2019માં 76,988 વીઝા જારી કરવામાં આવ્યા હતા. આ પૈકી 18,354 વીઝા ભારતીયો માટે હતા. બ્રિટન માટે 5,902 વીઝા જારી કરવામાં આવ્યા હતા. આયર્લેન્ડ માટે 5,295 વીઝા જારી કરવામાં આવ્યા હતા.