દિવ્ય ભાસ્કર Jul 24, 2020, 06:18 PM IST

અમદાવાદ. અવકાશ ક્ષેત્રે રશિયા સંદેહાત્મક હિલચાલ કરી રહ્યું હોવાના એક અઠવાડિયાથી થઈ રહેલાં આરોપ બાદ અમેરિકા અને બ્રિટને આખરે રશિયા પર એન્ટી સેટેલાઈટ મિસાઈલનું ટેસ્ટિંગ કરવાનો આરોપ મૂકી દીધો છે. બ્રિટનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે રશિયા પર આરોપ મૂક્યો છે કે તેણે અવકાશની ભ્રમણકક્ષામાં પસાર થતાં સેટેલાઈટનો નાશ કરી શકે તે પ્રકારના 'શસ્ત્ર જેવાં' (characteristics of a weapon)નો ટેસ્ટ કર્યો છે. રશિયાના આ બેજવાબદાર પગલાંથી ધરતી પછી હવે અવકાશમાં પણ ખતરો વધવાની સંભાવના અમેરિકા અને બ્રિટને વ્યક્ત કરી છે.

હવાઈ સુરક્ષા ઉપરાંત અવકાશનો પણ હવાલો સંભાળતા બ્રિટનના એર વાઈસ માર્શલ હાર્વી સ્મિથે કહ્યું હતું કે, રશિયાની આ પ્રકારની વર્તણૂંક અવકાશના શાંતિપૂર્ણ ઉપયોગની સમજુતી સામે પડકાર ઊભો કરે છે. આવા પ્રયોગોથી કાટમાળમાં ઉમેરો થતો હોવાથી ઉપગ્રહો માટે જોખમ ઊભું થાય છે. અમેરિકાના સ્પેસ ફોર્સ ચીફ જે રેમન્ડે પણ રશિયા પર આરોપ મૂકતાં કહ્યું હતું કે, રશિયાએ તેના સેટેલાઈટ કોસ્મોસ 2543માંથી શસ્ત્ર પ્રકારનું મિસાઈલ અવકાશની ભ્રમણકક્ષામાં છોડ્યું છે. આ એ જ પ્રકારનું શસ્ત્ર છે જે અવકાશમાં ઘૂમતાં કોઈપણ સેટેલાઈટને તોડી પાડવા કે નુકસાન પહોંચાડવા સક્ષમ છે. આ અંગે વર્ષના આરંભે જ અમે રશિયા સમક્ષ વાંધો ઊઠાવ્યો હતો.

