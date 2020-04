દિવ્ય ભાસ્કર Apr 03, 2020, 06:39 PM IST

વોશિંગ્ટન. કોરોનાવાઈરસના મહાસંકટનો સામનો કરી રહેલા અમેરિકાને રશિયાએ મેડિકલ સુવિધાઓની મદદ મોકલાવી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ ઓફર માટે વ્લાદિમીર પુતિનને શુભેચ્છા પાઠવી છે. કોરોના વાઈરસની મહામારી હાલ વિશ્વભરમાં કહેર મચાવી રહી છે અને તેની સૌથી વધુ અસર અમેરિકામાં જોવા મળી રહી છે. વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી દેશમાં લગભગ બે લાખથી વધુ લોકો કોરોનાવાઈરસના સંકજામાં છે. આ સંજોગોમાં અમેરિકાની મદદ માટે રશિયાએ હાથ લંબાવ્યો છે.

We're now conducting over 100,000 Coronavirus tests per day, with promising innovations in progress. pic.twitter.com/dueDyRq4eL