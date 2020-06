દિવ્ય ભાસ્કર Jun 17, 2020, 12:58 PM IST

નવી દિલ્હી. ભારત-ચીનની સેનાઓની વચ્ચે થયેલી હિંસક અથડામણની ઘટના અંગે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સવાલ કર્યો છે. રાહુલે પૂછ્યું કે મોદી શાં માટે ચૂપ છે ? તે આ મામલાને છૂપાવી રહ્યાં છે ? હવે બહું થઈ ગયું છે, આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે અંતે શું થયું હતું ? રાહુલે કહ્યું કે ચીન આપણા સૈનિકોને મારવાની અને આપણી જમીન પર આવવાની હિંમ્મત કઈ રીતે કરી શકે છે ?

Why is the PM silent?

Why is he hiding?



Enough is enough. We need to know what has happened.



How dare China kill our soldiers?

How dare they take our land?