લાહોર. પાકિસ્તાન એરફોર્સમાં પહેલીવાર એક હિન્દુ પાયલટ બન્યો છે. નામ છે રાહુલ દેવ અને તે સિંધના થરપરકરનો રહેવાસી છે. રાહુલ પાકિસ્તાન એરફોર્સમાં બીજો હિન્દુ હશે. આ પહેલા એર કમાન્ડર બલવંત કુમાર દાસ પાકિસ્તાની એરફોર્સમાં જોઈન થયા હતા. પરંતુ તે એર ડિફેન્સનો હિસ્સો હતા. તેમની જવાબદારી ગ્રાઉન્ડ ડ્યુટી સાથે જોડાયેલી હતી.

રાહુલ જીડી પાયલટ તરીકે જોડાયો છે. જનરલ ડ્યુટી (જીડી)ના જે પાયલટ હોય છે તે કોઈપણ એરક્રાફ્ટ ઉડાવી શકે છે, પછી તે ફાઈટર હોય કે ટ્રાન્સપોર્ટ. પાકિસ્તાન એરફોર્સમાં જીડી પાયલટ મહત્વનો હોય છે અને તેઓ શક્તિશાળી એરક્રાફ્ટ ઉડાવી શકે છે.

16 એપ્રિલે 143 જીડી પાયલટ, 89 એન્જિનિયરિંગ, 99 એર ડિફેન્સ અને બાકીની ફોર્સનો ગ્રેજ્યુએશન સમારોહ પાકિસ્તાન એરફોર્સ એકેડમી રિસાલપુરમાં યોજાયો હતો. અહીં વાયુસેના પ્રમુખ એરચીફ માર્શલ મુજાહિદ અનવર ખાન ચીફ ગેસ્ટ હતા.



રાહુલ સાથે જોડાયેલા આ સમાચાર સૌથી પહેલા પ્રિન્સિપલ સ્ટાફ ઓફિસર રફીક અહેમદ ખોખરે ટ્વિટ કર્યા હતા.

Congratulations to Rahul Dev on his selection as GD Pilot in Pakistan Air Force (PAF). He hails from a remote village of Tharparkar, Sindh. All our love and prayers for him. 💕 pic.twitter.com/3swnqJI9Cr