દિવ્ય ભાસ્કર May 31, 2020, 05:31 AM IST

મિનેસોટા. અમેરિકાના મિનેપોલિસમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં અશ્વેત નાગરિક જ્યોર્જ ફ્લોઇડના મોતના વિરોધમાં હિંસક દેખાવ શુક્રવારે આખા અમેરિકામાં ફેલાયા. દેખાવકારો વિરુદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહી બાદ ઘણા સ્થળે હિંસા થઇ. ડેટ્રોઇટમાં કારમાંથી થયેલા ગોળીબારમાં એક દેખાવકારનું મોત થયું. હ્યુસ્ટન અને ડેટ્રોઇટમાં દેખાવકારો સાથે ઝપાઝપીમાં ઘણા પોલીસકર્મી પણ ઘાયલ થયા છે. વોશિંગ્ટનમાં ઉગ્ર દેખાવને પગલે વ્હાઇટ હાઉસ થોડા કલાકો માટે લૉકડાઉન કરવું પડ્યું. દેખાવકારોએ બેરિકેડ્સ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. ફ્લોઇડનું સોમવારે પોલીસ કસ્ટડીમાં મોત થયું હતું, જેનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. તેમાં પોલીસ અધિકારી ડેરેક ઢીંચણથી ફ્લોઇડનું ગળું દબાવતો દેખાય છે અને એવું કહે છે કે, ‘હું શ્વાસ નથી લઇ શકતો. પ્લીઝ, છોડી દો.’ આ અંગે મિનેપોલિસમાં દેખાવો શરૂ થયા, જે વધતા ગયા.

વીડિયો સામે આવ્યા બાદ દેખાવો શરૂ

આરોપી પોલીસની પત્નીએ ડિવોર્સ માગ્યા

જ્યોર્જ ફ્લોઇડ (46)નું ગળું દબાવવાના આરોપી પોલીસ અધિકારી ડેરેક શોવિનની શુક્રવારે ધરપકડ કરાઇ. તેની સામે મર્ડરનો કેસ કરાયો છે. ડેરેકની પત્નીએ ડિવોર્સ માટે અરજી કરી છે.

ભારેલો અગ્નિ

શુક્રવારે બોસ્ટન, ન્યુયોર્ક, વોશિંગ્ટન, શિકાગો, લોસ એન્જેલ્સમાં પણ ફેલાયા. ન્યુયોર્કમાં પોલીસે ડઝનબંધ દેખાવકારોની અટકાયત કરાઈ છે.

મુખ્ય શહેરોની સ્થિતિ

હુસ્ટન પોલીસ વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ચાર પોલીસ અધિકારી ઈજાગ્રસ્ત થયા છે અને કેટલાક વાહનોને નુકસાન થયું છે. કેટલાક પોલીસ કર્મચારીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. કેટલીક દુકાનોને આગ લગાવવામાં આવી હતી.

ડેટ્રોયટમાં પ્રદર્સન સમયે એક અજાણી વ્યક્તિની ગોળી લાગવાથી 19 વર્ષના એક યુવકનું મોત થયુ હતું. જોકે, જ્યાંથી ગોળી ચાલી ત્યાં વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું હતું.

મિનેપોલિસમાં સ્થિતિ જોખમી બની છે. શહેરમાં પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે. મિનેસોટાના ગવર્નર ટિમ વોલ્જે શનિવારે કહ્યું કે રાજ્યના ઈતિહાસમાં આ લોકો દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા આ સૌથી મોટા વિરોધ પ્રદર્શન છે.

એટલાન્ટામાં CNN સેન્ટર બહાર વિરોધ કરી રહેલા લોકોએ કાચ, ફટાકડા અને ઈંટોથી હુમલા કર્યા હતા. અહીં પોલીસ અને વિરોધ પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે તણાવ જોવા મળતો હતો. આ હુમલામાં બે પોલીસ અધિકારી ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.

ડલાસના મેયર એરિક જોનસને જ્યોર્જ ફ્લોયડના મોત અંગે દેખાવકારોનું સમર્થન કરતા ન્યાય માંગ્યો છે. તેમણે શાંતિપૂર્વક પ્રદર્શન કરવાની વાત કરી છે. તેમણે ટ્વિટ કરી કહ્યું કે કેટલાક લોકો સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે.

વ્હાઈટ હાઉસ બહાર શુક્રવારે સેંકડો લોકોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું

વોશિંગ્ટન સ્થિત વ્હાઈટ હાઉસ બહાર પણ શુક્રવારે સેંકડો લોકોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, અશ્વેત વ્યક્તિના મોતમાં સામેલ મિનેપોલિસના એક પોલીસ અધિકારી પર થર્ડ-ડિગ્રી હત્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. હેનેપિન કાઉન્ટીનાા એટર્ની માઈક ફ્રીમેને આ જાણકારી આપી છે.

મિનેસોટામાં ઈમર્જન્સી લાગી

મિનેસોટા રાજ્યના મિનેપોલિસ શહેરમાં તોફાનો ફાટી નિકળ્યા છે. વિરોધ પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારે તોડફોડ કર્યા બાદ આગ લગાડી હતી. સ્થિતિ બગડતી જોઈ ગવર્નર ટિમ વોલ્જે ઈમર્જન્સી લગાવી છે. ન્યૂયોર્કમાં પોલીસ વિરોધી પ્રદર્શન થયા છે. આ દરમિયાન અનેક લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બીજી બાજુ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તોફાની તત્વોને ચેતવણી આપી છે.

26 મેના રોજ ફ્લોયડની ધરપકડ થઈ હતી

મિનેપોલિસમાં 26 મેના રોજ ફ્લોયડને પોલીસે છેતરપિંડીના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ અગાઉ એક પોલીસ અધિકારીએ ફ્લોયડને માર્ગ પરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ઘૂંટણથી ગર્દન સુધી આશરે આઠ મિનિટ સુધી દબાવી રાખવામાં આવ્યો હતો. ફ્લોયડના હાથમાં બાડીઓ લગાવવામાં આવી હતી. આ વીડિયો પણ વાયરલ થયો હતો. તેમા 40 વર્ષનો જ્યોર્જ સતત પોલીસ અધિકારી સમક્ષ વિનંતી કરતો હતો. તે કહેતો હતું તમારી ઘૂંટણ મારા હૃદય પર છે. હું શ્વાસ લઈ શકતો નથી. થોડી વાર પછી તે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રતિક્રિયા આપવાનું બંધ કરી દીધુ હતું. પોલીસે તેને ઉભા થવા અને કારમાં બેસવા માટે કહ્યું. પણ તે ઉભો ન થયો. તેનું મોત થયું હતું.

ટ્રમ્પે ફ્લોયડના પરિવાર સાથે વાત કરી

